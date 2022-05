Perquè pimes i autònoms són #LaFuerzaDeUnPaís, Correus ofereix serveis per fer créixer les empreses i tot un país

Contingut ofert per:





La innovadora campanya #LaFuerzaDeUnPaís posada en marxa per Correus té com a objectiu donar a conèixer els serveis de logística integral per a empreses, entre els quals destaquen Correus Fred, venda en línia, assessors comercials personalitzats, emmagatzematge de productes i enviaments XL, entre d'altres.

Aquesta campanya busca comunicar i donar a conèixer el paper fonamental de les petites i mitjanes empreses, així com dels treballadors autònoms en el desenvolupament de l'economia espanyola i com Correus, que suma la seva força logística a la força de tot un país.

Cal recordar que a Espanya les pimes són el motor de l'economia: segons les darreres dades de Cifras Pyme, representen el 99,8% del teixit empresarial espanyol i generen el 66,4% de l'ocupació. A més, amb la crisi econòmica passada van iniciar un procés d'obertura a l'exterior buscant nous mercats per la debilitat de la demanda interna, cosa que ha provocat que, actualment, segons dades d'Eurostat, siguin les responsables del 53,3% de les importacions i del 51,1% de les exportacions que es fan al nostre país. Per part seva, la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA) estima que representen entre el 15 i el 18% del PIB a Espanya, cosa que genera bona part de la riquesa de l'economia espanyola.

En aquest context i per donar a conèixer l'àmplia oferta de serveis disponibles a Correus per a aquests col·lectius, arriba #LaFuerzaDeUnPaís, una campanya realitzada amb professionals reals que han estat gravats als seus llocs de treball habituals.

Correus presenta els seus serveis per a pimes i autònoms amb una campanya que, sota el nom de #LaFuerzaDeUnPaís, visibilitza i transmet el seu paper fonamental en el desenvolupament de l'economia espanyola i posa en valor com la companyia suma la seva força logística a la força de tot un país.

Objectiu de la campanya

Amb aquesta campanya, Correus vol donar a conèixer a la societat aquells productes i serveis que posa a disposició de les empreses espanyoles, per recolzar-les en tot allò que necessitin per créixer, siguin on siguin i siguin de la mida que siguin.

Entre ells destaquen una logística integral que inclou l'emmagatzematge de productes, la preparació de les trameses, així com la realització d'operacions de valor afegit; la xarxa de distribució més gran del país; la venda en línia sense comissions a través de Correus Market; Correus Fred; assessors comercials personalitzats; o solucions EndtoEnd a través de Correus Cargo.

Correus, operador logístic espanyol, és conscient que les pimes i autònoms (la immensa majoria del nostre teixit productiu) són les que, des de cada racó del país, fan créixer la nostra economia, impulsen la marca Espanya i creen més de 10 milions de llocs de treball.

Retrat empresarial

#LaFuerzaDeUnPaís ha estat rodada en localitzacions de Santiago, en diverses zones de Pontevedra, al centre logístic de Correus a Illescas i a l'aeroport de Barajas. La producció s'ha basat en una màxima: mostrar les coses exactament com són, partint sempre de la realitat de les petites empreses i els autònoms. Tot el que apareix davant de càmera és de debò: els protagonistes i els seus entorns. Sense maquillatge, ni atrezzo, ni figuració. Per la seva banda, la banda sonora és una versió de ‘Suspiros de España’, el popular pasdoble espanyol, que recolza la idea d'orgull de país i aporta singularitat a la peça.

#LaFuerzaDeUnPaís comptarà amb un espot principal de televisió de 45” i tindrà també presència a premsa, cinema, ràdio, exterior i digital.