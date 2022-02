Neix 'Correus Fred', la solució per al transport a temperatura controlada

Contingut ofert per:





Correus ha posat en marxa Correus Fred, la nova solució logística per als enviaments que requereixen un transport a temperatura controlada. Està dirigit a atendre les necessitats de les empreses que necessiten tenir garantida la cadena de fred per a la bona conservació dels productes que envien, tant a altres empreses com a particulars.

Gràcies a l'ús de caixes isotèrmiques sensoritzades, Correus podrà monitoritzar la temperatura, humitat o possibles impactes des de la recollida de l'enviament fins al lliurament i facilitar aquesta informació en temps real als clients. Mitjançant l'ús de tecnologia IoT (Internet of Things) aquestes caixes permeten utilitzar diferents rangs de temperatura per adaptar el transport a les necessitats de cada producte i proporcionen la màxima fiabilitat i garantia de control de la cadena de fred. Els clients podran saber a quina temperatura es troba el seu producte en cada moment, mantenir-la dins del rang triat fins a 5 dies i rebran alertes de qualsevol variació en la cadena de fred.

Farmàcia i alimentació

Correus Fred inclou solucions específiques per a dos segments de negoci en què el transport a temperatura controlada adquireix una rellevància especial: farmàcia i salut, i alimentació.

En el sector de farmàcia i salut, Correus ofereix solucions de transport en fred per a l'enviament de productes farmacèutics, vacunes, cosmètica o salut, garantint-ne la seguretat i control.

Entre elles, s'inclou un servei especialment dissenyat per als laboratoris i distribuïdors que necessiten fer el lliurament dels seus productes a hospitals, clíniques o centres de salut. I un altre pensat per a les farmàcies hospitalàries que els facilita el lliurament de medicaments i productes sanitaris directament al domicili dels pacients. Aquest servei s'ha testat de forma pilot durant un any amb l'Hospital Infanta Cristina (Madrid) amb excel·lents resultats, fet que avala la capacitat de Correus per estendre'l a les farmàcies d'altres centres hospitalaris.

Pel que fa al sector de l'alimentació, Correus Fred ofereix solucions per facilitar als majoristes, com els ubicats dins dels 24 Mercas, la distribució dels seus productes frescos (hortalisses, fruites, carn, peix…) a supermercats, col·lectivitats i sector horeca (hostaleria i restauració). També s'ofereix als comerços detallistes de proximitat i mercats el lliurament dels seus productes peribles als particulars.

A més, Correus Fred disposa d'un servei específic per a les empreses del sector ‘e-commerce’ i gurmet que necessiten un transport a temperatura controlada que garanteixi la qualitat dels productes que venen per internet i el lliurament a qualsevol punt del territori. Correus Fred els ofereix lliuraments urgents a qualsevol lloc de la Península, incloent-hi Portugal i Andorra.

Amb aquest nou servei logístic i altres d’engegats recentment com Correus Logística, que ofereix una solució integral per als enviaments de l'‘e-commerce’, Correus segueix explorant i utilitzant les tecnologies més innovadores per desenvolupar serveis que ajudin a impulsar el negoci dels seus clients.

Més informació a www.correosfrio.es