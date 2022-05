Palmacea.

Palmacea.

Aquesta firma de vestits de bany i accessoris per a dones i homes s'inspira en la diversitat de la cultura colombiana, realçant-ne la rica flora i fauna i les majestuoses tribus. Compta amb un origen sostenible en utilitzar teles prèmium de PET reciclat. Les seves peces per a dona, així com alguns dels seus ‘covers’, incorporen els treballs brodats per part de dones Wayuu. Peces plenes de detalls artesanals, que es distingeixen per la seva vibrant paleta de colors.