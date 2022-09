El far que il·lumina el camí cap al futur de l'energia

El far que ens marca el camí

En moltes situacions en què ens trobem a la deriva, necessitem tenir aquesta llum similar a la que emeten els fars situats a les costes per portar els mariners de tornada a casa. De la mateixa manera, hi ha companyies que han trobat en la generació renovable, amb una importància especial de l'eòlica, la manera de transitar cap a un model energètic més sostenible.

En el compromís per contribuir a la descarbonització de l'economia, Naturgy va anunciar 14.000 milions d'euros d'inversió en el seu Pla Estratègic al 2025, dels quals més del 62%, 8.700 milions d'euros, són per al desenvolupament de diferents renovables. Encara més, actualment té en construcció a Espanya una trentena de projectes, entre eòlics i fotovoltaics, que suposen una inversió de més de 500 milions d'euros.

La previsió de la companyia és que, abans de finalitzar l'any, entrin en operació un total de 228 MW, que corresponen a deu instal·lacions renovables, entre les quals els parcs eòlics d’Els Barrancs i Punta Redona a Catalunya, i Agüimes i Camino de la Madera a Canàries. Aquestes instal·lacions se sumen a dues més, Torozos II i Espina, a Castella i Lleó, que ja han entrat en operació aquest any.

La multinacional energètica té un ambiciós pla amb què vol ser neutra en carboni el 2050 i assolir el 60% de potència instal·lada renovable el 2025. Tot un repte de futur.

El potencial de l'eòlica marina

No hi ha dubte que Espanya ja té els deures fets pel que fa a l'energia eòlica ‘onshore’ (terrestre), amb què ja ha recorregut un llarg camí, però a la qual espera un gran potencial: es preveu que creixi de forma gradual i que arribi gairebé als 70.000 llocs de treball el 2030, de manera que això suposa un impacte directe en l'economia del nostre país. Però si aquest és el potencial de l'’onshore’, ¿en quin punt es troba l'eòlica ‘offshore’ (marina)?

L'energia eòlica marina ja és una tecnologia clau a la Unió Europea. A Espanya està menys desenvolupada per la gran profunditat de les aigües que dificulten la fonamentació fixa, que no pot superar els 50 metres de profunditat. Segons ens allunyem de les costes espanyoles, la profunditat creix immediatament sense deixar marge per a la instal·lació. Per poder generar aquesta energia renovable, necessitem aerogeneradors flotants. Es tracta d'una tecnologia que permet muntar estructures flotants en aigües de molta profunditat on no es poden instal·lar estructures fixes.

Espanya és un referent internacional en la cadena de valor de les instal·lacions eòliques marines

Així, el govern espanyol ha volgut posicionar-se com aquell “far” que doni llum al desenvolupament de l'eòlica marina. Per això, ha marcat el 'Full de ruta de l'eòlica marina i les energies al mar' per aprofitar el potencial del nostre país i desenvolupar fins a 3 GW de potència fins a l'any 2030, com a part del pla del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per assolir la descarbonització de l'economia.

En línia amb aquest full de ruta de país, Naturgy està seguint el seu propi full de ruta com a companyia: ha arribat a un acord amb la companyia noruega Equinor per explorar conjuntament l'impuls de l'eòlica marina a Espanya.

Totes dues companyies estan treballant conjuntament en el desenvolupament del projecte Floating Offshore Wind Canarias (FOWCA), amb què volen optar a la instal·lació de més de 200 MW d'eòlica marina flotant a l'espai marítim de l'est de Gran Canària.

Aquest parc eòlic marí reduiria les emissions de CO 2 equivalents a 350.000 cotxes cada any. Segons l'estudi encarregat a la Universitat de Las Palmas de Gran Canària, s'estima que el projecte podria generar més de 2.500 llocs de treball en totes les fases, incloent-hi llocs directes, indirectes i induïts.

La primera subhasta d'eòlica marina d'Espanya tindrà lloc previsiblement a les Canàries, ja que la regió ofereix unes condicions eòliques excel·lents.

El far, com els molins eòlics, ja està marcant el camí. Ara només cal seguir-ho.

L'art digital és una finestra per arribar a un públic nou a través d'obres desenvolupades amb diferents tècniques. Pepe Serra ha realitzat la seva particular interpretació de com l'element aire es relaciona amb l'energia, representat a través del far a què donen llum els aerogeneradors. L'art digital canvia la manera de produir l'obra pel que fa a les tradicionals, però la intenció final de l'artista és la mateixa: emocionar, convidar a reflexionar i provocar alguna cosa en tothom que la contempli.