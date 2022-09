Transició energètica: com ha evolucionat l'energia

Els inicis de l’energia

L'energia ha tingut al llarg de la història un paper primordial en el desenvolupament de la humanitat. L'ésser humà, per assegurar la pròpia existència, necessita l'energia. És el que ha ajudat les societats a avançar econòmicament i millorar el seu benestar. El primer indici d’ús d’una font d'energia externa va ser fa més d'un milió d'anys amb el descobriment del foc. Quan els homes van aprendre a controlar-lo, el van utilitzar per cuinar, escalfar-se, conservar aliments o defensar-se.

Després del foc, han estat nombroses les fonts d'energia que hem fet servir fins als nostres dies, des del petroli fins al carbó, passant pel gas, l'electricitat, el gas natural o l'energia nuclear. Però alguns són combustibles fòssils que, per produir energia, se sotmeten a una combustió que allibera gasos com el benzopirè, diòxid de carboni, òxid de sofre, òxid de nitrogen i monòxid de carboni.

L'emissió d'aquests gasos és una de les causes del canvi climàtic i té efectes directes per al medi ambient amb conseqüències com ara l'augment de la temperatura mitjana del planeta, el desglaç dels casquets polars o l'augment de les sequeres. Com a societat, sabem quins són els passos que cal seguir en la transició energètica. Però, ho tenim present en el nostre dia a dia? Fem tot el que està a les nostres mans?

Europa es bolca amb la transició energètica

Jotaká no ha volgut deixar passar l'oportunitat de remoure consciències a través de la seva obra. Per això, ha utilitzat unes bombolles que suren a l'aire amb alguns dels punts clau per continuar evolucionant cap a un nou model energètic, com l'economia circular, la petjada de carboni, la biodiversitat o les renovables.

La comunitat internacional ha centrat els seus esforços a treballar per assolir la neutralitat d'emissions el 2050. Això no obstant, és un repte al qual també s'han sumat companyies privades. Aquest és el cas de la multinacional energètica Naturgy que, amb l'objectiu compartit de ser neutra en emissions de carboni a mitjans del segle XXI, treballa per reduir el total de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle sota els principis d'una transició justa.

Naturgy té l'objectiu de ser neutra en emissions de carboni el 2050

En l'Acord de París del 2015, tots els Estats Membres de l'ONU van fixar a l'Agenda 2030 els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una crida universal a l'acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar la vida de les persones a tot el món. Concretament, l'ODS 7 fa referència a l'energia assequible i no contaminant, que té per objectiu garantir l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom. Per aconseguir-ho, els països poden i han de contribuir a accelerar la transició energètica invertint en recursos energètics renovables i utilitzant tecnologies i infraestructures no contaminants.

En aquesta línia, la Unió Europa va presentar a finals del 2019 el Pacte Verd Europeu (Green Deal), una estratègia per lluitar contra el canvi climàtic. Per part seva, des d'Espanya, la Llei de Canvi Climàtic i Transició Energètica ha marcat un full de ruta per aconseguir la descarbonització, posant al centre de l'acció política la lluita contra el canvi climàtic i la transició energètica.