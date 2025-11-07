Óscar Quero, l'instal·lador que fa 15 anys que forma part de Feníe Energía

Contingut ofert per:
Des de la companyia treballen perquè els seus Agents Energètics ofereixin als clients un servei complet i integral en tot allò relacionat amb l'energia, amb la màxima qualitat, proximitat i confiança.
Óscar Quero és un dels més de 2.400 instal·ladors que formen part de la xarxa de Feníe Energía. A través de la seva companyia Quero Automation, Quero fa 15 anys que és Agent Energètic, una figura que ha revolucionat la manera d'entendre aquest sector. El perfil de l'agent energètic està format sobretot per micropimes i autònoms del sector de les instal·lacions repartits per tota la geografia espanyola.
L'empresa familiar Quero Automation està ubicada a Móstoles, Madrid, i tal com ens explica Óscar, “fa 35 anys que estem en el sector de les instal·lacions elèctriques a nivell residencial i industrial, i també tenim un departament d'automatització i distribució”. A més, aposten per “un servei proper, professional i de confiança”, cosa de la qual Feníe Energía fa bandera gràcies al seu model de negoci. Això, expliquen des de l'energètica, es tradueix en la fidelització i la captació de nous clients, cosa que en definitiva impulsa el creixement del negoci. A Feníe Energía ningú no està sol: es treballa en equip, es comparteixen experiències i es multiplica el potencial de cada instal·lador.
Quero Automation va conèixer la Companyia dels Instal·ladors a través d'altres companys del sector que ja en formaven part. "El que més ens va atraure és que Feníe Energía és una empresa comercialitzadora que aposta pels instal·ladors i ens dona suport per oferir als nostres clients un servei orientat a l'eficiència energètica i buscar la millor qualitat per als nostres serveis", ens explica Óscar Quero. I és que, des de la companyia saben que un instal·lador, de manera aïllada, ho té més complicat per estar al dia i formar-se. Per això, des de l'empresa ofereixen eines, suport i suport tècnic, formació continuada i campanyes de comunicació que en reforcen la visibilitat.
“El que més ens va atraure és que Feníe Energía és una empresa comercialitzadora que aposta pels instal·ladors i ens dona suport per oferir als nostres clients un servei orientat a l'eficiència energètica i buscar la millor qualitat per als nostres serveis”
Óscar Quero, director d'Instal·lacions i projectes a Quero Automation i Agent Energètic de Feníe Energía
Els instal·ladors també poden accedir als Serveis de Suport a l'Instal·lador amb què es redueix el treball administratiu i s'ofereix als clients l'oportunitat de poder pagar en quotes la factura de l'import de la instal·lació o projecte, mentre que Feníe Energía assumeix el risc de crèdit i garanteix a l'instal·lador el cobrament immediat. A més, en paraules d'Óscar, un dels principals avantatges de pertànyer a la companyia és que “els instal·ladors som accionistes de l'empresa, en formem part i tenim el suport d'una gran companyia al darrere”. Per això, Feníe Energía és coneguda per ser la companyia creada per i per als instal·ladors.
Feníe Energía és més que una comercialitzadora, és una comunitat unida al voltant d'un projecte sòlid, innovador i en expansió. La seva insígnia és la proximitat en el tracte al client i en el compromís de milers de professionals que cada dia demostren que una altra manera de fer energia és possible. En aquests 15 anys que la companyia fa que està en actiu, més de 3.000 empreses instal·ladores ofereixen els seus serveis a més de 400.000 clients.
Per això, Óscar Quero ho té clar. Si algú està pensant a formar part de la xarxa d'instal·ladors de Feníe Energía, li diria “que no ho dubti, és una opció molt encertada. Ara podem oferir molts serveis que abans no podíem. A Quero Automation prenem la decisió d'unir-nos a aquest projecte sòlid en què fa molts anys que estem i en què continuarem durant molt més temps”.