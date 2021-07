Daniela Pina





El projecte es diu FootballCan 2041 i busca i impulsa solucions d'innovació a través de tres eixos: la inclusió, la diversitat i la sostenibilitat que tracten de visualitzar com serà el futbol d'aquí a dues dècades. Es tracta d'una iniciativa que forma part de FootballCan, l'estratègia global amb la qual Banco Santander abandera la rellevància del futbol com a imparable motor de progrés i transformació social.

FootballCan 2041 imagina com serà el futbol d'aquí a 20 anys. Un futur pel qual es treballa des de fa un temps, perquè la tolerància, la diversitat i l'impuls del que és sostenible ja formin part del nostre dia a dia. Nombrosos són els exemples de camps cada vegada més sostenibles o programes que busquen garantir l'accés real als estadis de totes les persones, sigui quina sigui la seva condició. No obstant això, anant un pas més enllà, et plantegem: com t'imagines tu el futur del futbol? Si no ho tens del tot clar t'animem a jugar:

Your browser does not support the video tag.

Les respostes a aquestes preguntes podràs trobar-les en dos documentals de ficció, que ja es poden veure a Movistar, que imaginen com serà el futbol del futur d'aquí a dues dècades. Són el punt i final de FootballCan 2041. El fil argumental de tots dos té a veure amb la consecució d'un somni en el qual, a través d'un salt al futur, la societat progressa i creix gràcies a la introducció de propostes que afavoreixen la inclusió, la diversitat i la sostenibilitat. I, tot això, amb el futbol com a punt de partida i com a imbatible mitjà per aconseguir que aquest somni tingui un final feliç.

La primera de les dues produccions, titulada "Astra", ens convida a pensar si seria possible imaginar un futbol sense entrenadors, amb una plantilla formada per tot tipus de futbolistes, sense cap tipus d'exclusió, o si la Lliga podria ser guanyada per un equip dominat per les bondats del Big Data i del Machine Learning.

Per la seva banda, "La retirada" és el segon documental i se centra en la sostenibilitat aplicada a un estadi de futbol que parla, basant-se en les tècniques més avançades de la intel·ligència artificial, de l'amor que els aficionats senten per l'esport i de l’evolució del futbol.

L'origen de FootballCan 2041 es troba en una de les accions que han fet real la idea del futbol com a motor de progrés i transformació social: Fieeld, el primer sistema de retransmissió esportiva en diferit basat en el tacte i que permet als aficionats invidents gaudir del futbol com mai abans ho havien fet.

El dispositiu ha rebut 16 premis en diferents festivals de màrqueting i publicitat de tot el món, com els prestigiosos i disputats Clio Awards, on va aconseguir tres guardons o al Festival del Sol, el festival espanyol més reconegut a l'exterior, on es va imposar en quatre categories, o en El Ojo de Iberoamérica, The One Show, entre d'altres.

Banco Santander aposta pel futbol com a eina capaç d'impactar en la societat i millorar la vida de les persones. I aquest tipus d'accions tenen l'objectiu de fer un futbol més just i accessible, mostrant una altra cara de l'esport més important del món.