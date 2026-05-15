L’impuls cultural que activa territoris
La Fundació Banc Sabadell impulsa iniciatives musicals que enforteixen el teixit social, .generen oportunitats i preserven el patrimoni en els entorns rurals
Henar de León
La música és oci, celebració i trobada. Acompanya moments compartits i serveix com a llenguatge comú entre persones de diferents generacions i llocs. En molts racons d’Espanya, de vegades lluny dels grans auditoris i els circuits d’oci habituals, és una manera de preservar tradicions, reforçar la identitat local i mantenir viu el patrimoni cultural del territori.
Els esdeveniments musicals són autèntics motors de dinamització social als pobles. Festivals, cicles de concerts, recitals, certàmens i altres projectes han demostrat la seva capacitat per atraure visitants, estimular l’economia local i crear noves oportunitats per a veïns, artistes emergents i emprenedors. L’accés a la cultura és clau per reforçar el teixit comunitari i la cohesió territorial.
Per això, des de fa més de tres dècades, la Fundació Banc Sabadell dona impuls a projectes culturals i artístics com a expressió del seu compromís amb el progrés i el benestar social. Conscient de la bretxa d’accés a la cultura en algunes zones, l’entitat fa del recolzament al talent jove i la cultura al llarg de tot el territori una de les seves prioritats. La seva tasca no es limita al finançament, actua també com a connector estratègic, facilitant l’acostament entre iniciatives que preserven el patrimoni cultural i artístic, amb especial atenció al talent jove.
I ho fa amb una visió que integra innovació i tradició, garantint que siguin activitats sostenibles i que generin un impacte real i durador a les localitats. L’objectiu és contribuir a crear projectes capaços de consolidar-se en el temps, enfortir el teixit social i convertir-se en una eina de desenvolupament per al territori.
SumArte, iniciativa de la Fundació Banc Sabadell, neix per enfortir l’ecosistema cultural mitjançant la col·laboració. En la seva quarta edició, celebrada dimarts al Saló dels Miralls del Gran Teatre del Liceu, la trobada es va centrar específicament en projectes musicals que impulsen el patrimoni rural, reunint més de 20 representants d’entitats de referència per reflexionar sobre el paper de la música com a eina de revitalització cultural i econòmica en contextos rurals.
La iniciativa s’emmarca en La Cultura del Talent Lab, un laboratori d’innovació de la Fundació Banc Sabadell concebut per generar espais de col·laboració i cocreació, amb la finalitat d’abordar diferents desafiaments de futur. Durant la jornada es van debatre qüestions clau com la importància de les aliances duradores, el finançament i la integració amb la comunitat.
Entre els participants hi va haver Atrium Musicae de Càceres, festival que uneix música clàssica i patrimoni històric; el Cicle d’Òpera a Catalunya, referent de l’òpera itinerant i de l’impuls al talent jove; i el Festival Bal y Gay, que acosta la música clàssica a la Mariña de Lugo com a eina de cohesió cultural.
També hi van assistir representants del Raimat Arts Festival, que integra música, art i paisatge a Lleida; Espurnes Barroques, que combina concerts, patrimoni i gastronomia en petits municipis de la Catalunya Central; i el Fringe Torroella de Montgrí, centrat en la projecció de joves emergents de música antiga.
La Schubertiada, dedicada a la difusió del lied i la música de cambra, i el Festival Jordi Savall, una de les grans cites europees de música antiga, van compartir espai amb iniciatives com Las Piedras Cantan, que utilitza la música per divulgar el patrimoni històric de Castella i Lleó, o la Camerata Garnati, enfocada en la recuperació del patrimoni musical i el recolzament a joves intèrprets.
I la jornada va comptar, a més, amb la participació del festival Bachcelona, de divulgació musical i recolzament al talent jove; la Quinzena Musical de Sant Sebastià, el festival de música clàssica més antic d’Espanya, així com l’Escola Superior de Música Reina Sofía i el seu programa d’Emprenedoria i Innovació Social.
Més enllà de les particularitats de cada projecte, tots comparteixen una mateixa idea: la cultura pot actuar com un veritable motor de transformació territorial quan existeix una xarxa de recolzament que és capaç de connectar iniciatives, impulsar el talent i generar noves oportunitats.
En un moment en què molts municipis busquen fórmules per mantenir viu el seu teixit social i cultural, la música continua demostrant la seva capacitat per crear comunitat, activar el territori i projectar noves mirades sobre el món rural.