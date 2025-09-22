L'impacte de Més Feina de la Fundació ”la Caixa”

La integració laboral de persones en situacions vulnerables és fonamental perquè una societat es pugui considerar també desenvolupada. Per això, el programa Més Feina, impulsat pel Fons Social Europeu Plus i la Fundació ”la Caixa”, ha esdevingut una eina fonamental per millorar l'ocupabilitat dels que més ho necessiten. Aquest article explora com aquesta iniciativa ha transformat vides i ha contribuït a la inclusió social a Espanya.
La integració laboral de persones en situacions vulnerables és fonamental perquè una societat es pugui considerar també desenvolupada. Per això, el programa Més Feina, impulsat pel Fons Social Europeu Plus i la Fundació ”la Caixa”, ha esdevingut una eina fonamental per millorar l'ocupabilitat dels que més ho necessiten. Aquest article explora com aquesta iniciativa ha transformat vides i ha contribuït a la inclusió social a Espanya.
Per això, el programa Més Feina de la Fundació ”la Caixa” i el Fons Social Europeu té com a objectiu principal facilitar la inserció laboral de persones en risc d'exclusió social. A través d'una sèrie de formacions i acompanyament personalitzat, es busca empoderar els participants perquè puguin accedir al mercat laboral de manera efectiva. La Fundació ”la Caixa” i el Fons Social Europeu han destinat una inversió de 48 milions d'euros per dur a terme aquesta iniciativa en diverses entitats al llarg del país.
Yousra Jellam
Un dels testimonis més inspiradors és el de Yousra Jellam, una noia de 21 anys originària del Marroc. Yousra es va unir al programa a CODENAF, una entitat a Màlaga, on va rebre formació en Higiene i Atenció Sanitària Domiciliària. Gràcies a aquesta capacitació, va aconseguir una feina a Atende, una empresa dedicada a serveis socials. La seva història és un exemple clar de com la formació pot obrir portes i oferir noves oportunitats.
"M'interessa molt el sector de les cures i l'atenció de la gent gran", comparteix Yousra, que segueix els estudis per continuar creixent en la seva carrera.
El programa Més Feina atén una àmplia varietat de perfils. Segons Salima El Meziani, coordinadora tècnica de CODENAF, els beneficiaris inclouen joves, dones de més de 50 anys, famílies monoparentals i persones amb desocupació prolongada. Aquesta diversitat en els perfils permet abordar les necessitats específiques de cada grup i oferir solucions adaptades.
El programa Més Feina de la Fundació ”la Caixa” és un exemple de com la formació i l'acompanyament poden transformar vides. Mitjançant històries d'èxit i un enfocament integral, es demostra que és possible construir un futur més inclusiu i equitatiu per a tothom.
Dmytro Beziazychnyi
Un altre exemple notable és el de Dmytro Beziazychnyi, un refugiat ucraïnès de 21 anys. Dmytro va arribar a Màlaga fa quatre mesos i, després de ser derivat per la Creu Roja, va començar la seva formació en peixateria. "Vaig aprendre molt durant la formació i les pràctiques, i em vaig sentir molt recolzat pels professors", comenta Dmytro, que ara treballa en un supermercat Carrefour.
L'èxit del programa Més Feina rau en el seu enfocament integral. Des del moment en què una persona s'uneix al programa, comença un procés de diagnòstic que permet personalitzar l’atenció. Això inclou assessorament legal per a aquells que no tenen la seva situació regularitzada, així com un seguiment continu per garantir que els participants assoleixin els objectius laborals.
La qualitat de les formacions és un altre aspecte clau del programa. CODENAF ha implementat diverses capacitacions que, majoritàriament, atorguen certificats professionals. Això no sols augmenta l'ocupabilitat dels participants, sinó que també els ofereix la confiança necessària per enfrontar-se al mercat laboral.
Acord amb empreses
El programa també ha establert relacions amb diverses empreses, cosa que ha permès als participants accedir a sectors laborals que abans no estaven disponibles per a ells. Per exemple, la formació en carnisseria, fleca i peixateria ha obert noves oportunitats en el sector del comerç, beneficiant tant els participants com les empreses que busquen mà d'obra qualificada.
Una de les fortaleses del programa Més Feina és la seva durada, que s'estendrà fins al 2029. Això permet a les entitats involucrades oferir un acompanyament a llarg termini, cosa que és crucial per a aquells que afronten desafiaments en la recerca de feina. "Si passa un any i la persona no ha trobat feina, la veiem l'any següent", explica El Meziani. Però l’impacte del programa va més enllà de la inserció laboral. Com que es millora l'ocupabilitat de persones en risc d'exclusió, es contribueix a la cohesió social i es redueix el risc de pobresa. Segons Eurostat, a Espanya, el 25,8% de la població està en risc de pobresa o exclusió social, cosa que ressalta la importància d'iniciatives com Més Feina.
Per a molts participants, com Dmytro i Yousra, la possibilitat de formar-se i trobar una feina representa un canvi vital. "El meu objectiu ara és seguir perfeccionant el meu espanyol i treballar per estalviar i poder independitzar-me", diu Dmytro. Per la seva banda, Yousra visualitza un futur professional en el sector de l'atenció assistencial.
Per a aquells interessats a saber més coses sobre el programa Més Feina i com participar-hi, es recomana visitar el lloc web de la Fundació ”la Caixa” i les entitats col·laboradores. La informació sobre les formacions disponibles i els requisits d'accés està a l'abast de tothom, brindant una oportunitat única per millorar la qualitat de vida i assolir la inclusió laboral.