El projecte Competències Digitals +60 forma prop de 22.000 persones grans
Ara faig videotrucades amb els meus nets i ja no tinc por de fer un tràmit per internet
"No vaig pensar mai que podria aprendre a fer servir un ordinador. Ara faig les meves compres per internet i parlo amb els meus nets per videotrucada". La Maria té 78 anys i resumeix en unes quantes paraules el canvi que ha suposat per a ella aprendre a desenvolupar-se en l'entorn digital.
El projecte Competències Digitals +60 forma prop de 22.000 persones grans
Ara faig videotrucades amb els meus nets i ja no tinc por de fer un tràmit per internet
"No vaig pensar mai que podria aprendre a fer servir un ordinador. Ara faig les meves compres per internet i parlo amb els meus nets per videotrucada". La Maria té 78 anys i resumeix en unes quantes paraules el canvi que ha suposat per a ella aprendre a desenvolupar-se en l'entorn digital.
BeContent
José, de 82 anys, comparteix una sensació similar: "Ara puc gestionar les meves cites mèdiques sense haver de demanar ajuda. Em sento més connectat amb el món". Les seves històries són les de milers de persones grans que, els darrers anys, han decidit enfrontar-se a un dels grans reptes del nostre temps: no quedar-se enrere en una societat on demanar una cita mèdica, fer una gestió bancària, parlar amb l'Administració o comunicar-se amb la família passa, gairebé sempre, per una pantalla.
Darrere d'aquestes petites conquestes quotidianes hi ha un projecte que ja ha permès formar prop de 22.000 persones grans de tot Espanya. Es tracta de Competències Digitals +60, iniciativa impulsada per Red.es i la Fundació "la Caixa" que ha convertit l'alfabetització digital en una eina per guanyar autonomia, confiança i independència.
Molt més que aprendre a fer servir un mòbil
La bretxa digital no només té a veure amb la tecnologia. També afecta l'autonomia personal i la capacitat de participar plenament en la societat. Per a moltes persones grans, dependre de familiars o coneguts per fer una gestió en línia suposa una pèrdua d'independència que el programa ha contribuït a revertir.
El projecte va néixer precisament amb aquest objectiu: oferir formació pràctica a persones més grans de 60 anys perquè puguin desenvolupar-se amb seguretat en un món cada vegada més digitalitzat. Perquè aprendre a utilitzar un dispositiu, enviar un correu electrònic o navegar per internet ja no és només adquirir una nova habilitat, sinó accedir a serveis essencials i mantenir el contacte amb els altres.
"Aprendre a fer una videotrucada, demanar una cita mèdica per internet o fer un tràmit sense ajuda pot semblar un gest quotidià. Per a milers de persones grans, suposa recuperar independència i participar en igualtat de condicions en una societat cada vegada més digital."
Una formació adaptada a les vostres necessitats
La iniciativa, finançada a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència de la Unió Europea, ha arribat a totes les comunitats autònomes, a més de Ceuta, mitjançant 2.263 tallers impartits en 350 centres de gent gran. Els cursos s'han organitzat al voltant de tres àrees: el maneig bàsic de l'entorn digital, l'ús d'eines per a la comunicació i l'oci, i l'aprenentatge sobre xarxes socials i connectivitat.
Però ha estat un tipus de formació el que ha despertat més interès: els tràmits per internet. Aprendre a demanar una cita mèdica, fer una compra en línia, consultar documentació oficial o relacionar-se amb l'Administració electrònica sense dependre de tercers s'ha convertit en una prioritat per a molts participants.
Mai no és tard per aprendre
Un dels aspectes més significatius del programa ha estat comprovar que l’interès per aprendre no entén d’edat. Els participants tenen entre 60 i 96 anys, i gairebé tres de cada deu –el 29,4 %– superen els 76 anys.
També destaca el perfil divers dels que han assistit als tallers. Quatre de cada deu comptaven únicament amb estudis bàsics o no havien cursat formació reglada, fet que demostra el caràcter inclusiu d'una iniciativa dissenyada per adaptar-se a qualsevol nivell de coneixements previs.
Tecnologia per combatre la solitud
Els beneficis de la formació han anat molt més enllà de l’aprenentatge tècnic. Molts participants utilitzen avui les eines digitals per mantenir el contacte amb familiars i amics, organitzar el seu temps d'oci, accedir a informació o fer gestions quotidianes amb més seguretat. Des de la Fundació "la Caixa" destaquen aquest doble impacte del projecte: reforçar l'autonomia i la seguretat digital de les persones grans i, alhora, afavorir-ne la inclusió social i combatre la solitud no desitjada, creant nous vincles entre els qui participen als tallers.
Perquè reduir la bretxa digital significa també garantir la igualtat d'oportunitats en una societat on cada cop més serveis, relacions i tràmits es desenvolupen a l'entorn digital.
Un projecte amb recorregut
L'èxit de Competències Digitals +60 ha obert la porta a noves accions dirigides a seguir acompanyant les persones grans en la seva adaptació a les tecnologies. Red.es i la Fundació "la Caixa" ja treballen en nous continguts i formats que responguin a les necessitats canviants d'aquest col·lectiu.
Mentrestant, les històries de Maria, José i de les prop de 22.000 persones que ja han passat pel programa recorden que aprendre no té edat i que, moltes vegades, un curs de competències digitals significa molt més que aprendre a utilitzar un telèfon mòbil: suposa recuperar autonomia, guanyar confiança i tornar-se a sentir plenament connectat amb el món.