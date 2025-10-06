La solitud, un dolor que es pot alleujar simplement escoltant
La Fundació ”la Caixa” ha posat en marxa 'La trucada de la soledat', una acció que busca visibilitzar els efectes de la soledat no desitjada en persones grans de la mà de quatre participants al programa Sempre Acompanyats, que expliquen la seva experiència a tothom que vulgui despenjar el telèfon.
La solitud no desitjada “s'assembla molt al dolor que provoca estar malalt”. Amb aquestes paraules, senzilles i alhora punyents, Josep Perucho explica la seva experiència a través d'una conversa telefònica. Però no és una trucada qualsevol, sinó una que es dirigeix a tota la societat. I és que amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran, celebrat l'1 d'octubre passat, la Fundació ”la Caixa” ha posat en marxa l'experiència 'La trucada de la soledat'. A través d'una cabina telefònica instal·lada actualment a Granada, i també mitjançant el format en línia, tothom qui vulgui pot escoltar l'experiència de quatre persones grans que han estat ateses pel programa Sempre Acompanyats de l'entitat.
Una trucada per visibilitzar el fenomen de la soledat, que afecta 3 milions de persones grans a Espanya i que pot arribar a tenir un efecte devastador. "Et va desgastant. Sents que no serveixes per a res, que cada vegada fas menys coses.... Com si desapareguessis per als altres i per a tu mateix", continua explicant Perucho a qui atén la seva trucada. No obstant això, hi ha una sortida a aquesta cova fosca que de vegades representa la solitud, i és tan aparentment fàcil com que algú t'escolti. "Saber que hi ha algú que es preocupa per tu, que et pregunta 'com estàs' de cor..., em va salvar de no enfonsar-me. Aquesta va ser la mà que em va mantenir a la superfície en els moments en què no li veia cap sortida a la meva vida", afegeix un altre dels participants, Javier Guiu.
Escoltar per transformar la realitat
Aquest és precisament el valor de Sempre Acompanyats, que ha atès de forma personalitzada més de 3.300 persones aquest 2025 a Espanya i Portugal, un 32% més que en el mateix període de l'any passat. Tot això, mitjançant entitats socials locals, mitjançant una metodologia innovadora i en constant evolució amb la comunitat i les administracions. "La trajectòria del programa ens ha ensenyat que l’escolta és una habilitat imprescindible per a la transformació social. Saber que hi ha algú amb qui poder comptar millora l’estat d’ànim de les persones, especialment d’aquelles que es troben en situació de solitud. Per això, des de la Fundació "la Caixa" seguim apostant per acompanyar-les per contribuir a millorar el benestar”, ressalta el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón.
En aquest sentit, després del seu pas pel programa, la majoria de participants perceben un augment de la confiança en si mateixos, comprenen millor les emocions i connecten més amb els amics i familiars. Ho ratifica Blanca Polanco, una altra de les protagonistes de "La trucada de la soledat": "El programa Sempre Acompanyats em va ajudar a adonar-me que m'havia anat fent petita i m'havia oblidat de qui era. Ara he après a estimar-me una altra vegada. A prioritzar-me, a cuidar-me tal com sempre havia cuidat els altres". Alhora, María Teresa Mazón afegeix: "Vaig recuperar la sensació de no estar aïllada ni tancada. De tornar a existir".
La missió del programa Sempre Acompanyats és empoderar les persones grans en situació de soledat posant-les al centre, com a subjectes actius del seu propi procés d'envelliment, i acompanyant-les en la recerca d'una vida plena a partir del foment de les relacions de benestar i de suport. A més, el programa aposta per la implicació de la ciutadania i l'entorn comunitari per construir aliances i treballar en xarxa. L'objectiu és sensibilitzar la ciutadania i minimitzar les situacions de soledat de la gent gran.
D'aquí sorgeixen iniciatives com 'La trucada de la soledat', que no deixa de ser espai de trobada o, dit altrament, un 'racó d'escoltar'. Aquestes accions de sensibilització donen valor a la importància de les relacions socials i fan visible la solitud com un repte de la nostra societat en un doble sentit: pot afectar tothom, amb independència de l'edat, i alhora cada individu pot aportar el granet de sorra per millorar la vida de les persones del seu entorn que senten soledat. De fet, els qui visquin l'experiència a la cabina, o a través de la web, poden deixar els seus missatges de persones grans en situació de solitud.
Millora de l'estat emocional
En els seus més de 10 anys de trajectòria, Sempre Acompanyats s'ha consolidat com a projecte pioner tant en l'abordatge de la soledat com en el model d'intervenció. Segons el darrer estudi dut a terme, durant els sis primers mesos d'intervenció, els participants es mostren capaços de reduir els sentiments de solitud, bé sigui soledat social, emocional o existencial. Més del 80% dels participants experimenten un augment de confiança, se senten amb més capacitats per fer front a la solitud i treballen en el seu creixement personal. Un 85% comprenen millor les seves emocions i connecten més amb els seus amics i familiars. A més, el 95% dels participants, que en entrar al programa estaven malament, perceben una millora del seu estat emocional.
Actualment, el programa Sempre Acompanyats s'implementa a 13 territoris de tot l'Estat de la mà de 13 entitats a Jerez, Múrcia, Pamplona, Granada, Màlaga, Palma de Mallorca, Sabadell, Terrassa, Tortosa, Girona, Tàrrega, Santa Coloma de Gramenet i Lleida. I també a Lisboa i Porto. El desenvolupament del programa és possible gràcies a la implicació de les entitats socials locals vinculades a la comunitat, més de 200 professionals i 260 voluntaris. En total, aquest any ha impulsat més de 540 activitats comunitàries complementàries que han arribat a 12.000 persones.
Un postgrau per abordar la solitud
A més d'impulsar accions de sensibilització, la Fundació ”la Caixa” també ha engegat el postgrau en Atenció a Persones en Situació de Soledat de la Universitat de Vic (UVic-UCC), enfocat als professionals de l'àmbit social i sanitari per afavorir una intervenció i un abordatge integral de la soledat. És el primer programa d'aquestes característiques en llengua espanyola que aborda la solitud des d'una perspectiva global i multidisciplinària.
El programa acadèmic ofereix una mirada àmplia sobre la solitud, aprofundint diversos blocs. "La part emocional, amb un enfocament intern cap a la persona; la part de les relacions socials i la pertinença a la comunitat; la solitud existencial, i acaba amb una mirada de la solitud en contextos específics, com presons o residències", explica Elena Fernández Gamarra, llicenciada en Psicologia amb un màster en Gerontologia Clínica i coordinadora acadèmica.