Tornada a l'escola: CaixaProinfància acompanya 65.000 nens i nenes en situació de vulnerabilitat
L'inici del curs escolar és un moment crucial per als estudiants, especialment per a aquells que provenen de famílies en situacions de vulnerabilitat. En aquest context, la Fundació "la Caixa" ha renovat el seu compromís amb la infància a través del programa CaixaProinfància, que aquest any beneficiarà més de 65.000 nens i adolescents a tot Espanya. Aquest programa se centra a proporcionar suport educatiu, activitats recreatives, atenció psicològica i recursos bàsics a famílies que afronten dificultats econòmiques.
Objectius del programa CaixaProinfància
Lluita contra la pobresa infantil
El principal objectiu de CaixaProinfància és combatre la pobresa infantil i oferir un suport socioeducatiu integral durant l'any escolar. Aquest enfocament cerca garantir que els infants i adolescents de famílies amb escassos recursos tinguin les mateixes oportunitats que els seus companys en l'àmbit educatiu i personal. L'educació es presenta com a eina més efectiva per trencar el cicle de la pobresa i construir un futur més equitatiu.
CaixaProinfància proporciona una varietat de serveis dissenyats per atendre les necessitats específiques de cada nen i la família. Entre aquests serveis s'inclouen:
Impacte en les famílies
El programa no només s'enfoca en els nens, sinó que també vol recolzar les famílies en conjunt. A través d'una xarxa de més de 400 entitats socials en col·laboració amb centres educatius i administracions públiques, CaixaProinfància adapta el suport a les necessitats específiques de cada territori. Això permet un acompanyament continu i personalitzat, assegurant que les famílies rebin l’ajuda que realment necessiten.
Amb la tornada a les aules, el programa també inclou el lliurament de kits de material escolar. Aquests kits estan adaptats a les diferents etapes educatives, des d'infantil fins a secundària, i busquen alleujar la càrrega econòmica que representa l'inici del curs. Cada lot inclou una motxilla i els materials bàsics necessaris per a cada edat, cosa que fomenta la motivació dels menors en tornar a l'escola.
La realitat de la pobresa infantil a Espanya
A Espanya, aproximadament un de cada tres nens es troba en risc de pobresa o d'exclusió social. Aquesta situació és alarmant i ressalta la necessitat de programes com CaixaProinfància, que treballen des de fa més de 17 anys per trencar el cicle de la pobresa heretada. La pobresa infantil no només afecta el present dels menors, sinó que també té repercussions a llarg termini en el seu desenvolupament i el benestar.
El programa busca no només millorar les competències escolars dels nens, sinó també fomentar la seva autoestima i autonomia en l'aprenentatge. En contribuir a la inclusió social dels que més ho necessiten, CaixaProinfància es converteix en un pilar fonamental per al desenvolupament integral de la infància i l'adolescència en contextos desafavorits.
Testimonis i experiències
Els testimonis de les famílies que han participat en el programa són un reflex de l'impacte positiu que té a les seves vides. Molts pares destaquen com el suport rebut ha permès als seus fills no només millorar en els estudis, sinó també sentir-se més segurs i motivats. "Gràcies a CaixaProinfància, el meu fill ha pogut accedir a activitats que abans no podia gaudir", comenta una mare beneficiària.
A més a més del suport educatiu, l'atenció psicològica ha estat crucial per a molts nens. La possibilitat de comptar amb un professional que els escolti i els ofereix eines per treballar amb les seves emocions ha marcat una diferència significativa en el seu benestar. "Abans, la meva filla se sentia sola i aclaparada. Ara té un espai on pot expressar el que sent", relata un pare.