Saps quants litres d’aigua es necessiten per elaborar 1 litre de cervesa?

I és que l’aigua és un recurs limitat i essencial per a les persones, que representa el 95% de la cervesa i el 100% de la vida. Perquè sense aigua no podríem viure… i sense cervesa, malament. Els nostres camps, els nostres animals i les nostres ciutats deixarien d'existir. Patiríem més incendis i desastres naturals. La nostra salut estaria constantment en perill.

Conscients de la situació, a HEINEKEN fa anys que treballen per combatre el canvi climàtic amb més H20 i menys CO 2 . La protecció de les fonts d'aigua és una de les apostes per cuidar el medi ambient a través del programa Every Drop, que va més enllà de l'eficiència i es preocupa de la circularitat de l'aigua i el balanç hídric, per garantir-ne la qualitat i la disponibilitat.

Els esforços per consumir menys aigua se centren en els processos de neteja i manteniment a fàbriques, als quals es dediquen 1,79 litres d'aigua per litre de cervesa (un 33% menys que el 2008). Aquesta aigua ja es tracta al 100% per tornar-la a l’entorn amb la qualitat necessària. Però hi ha una part de l'aigua, la que conté l'ampolla i la que s'evapora en el procés d'elaboració (1,5 litres d'aigua per litre de cervesa), que es perd irremeiablement. Per això s’ha assumit la responsabilitat de tornar també aquesta quantitat a la seva font d'origen, mitjançant solucions basades en la natura, perquè les quatre fàbriques aconsegueixin el balanç hídric neutre.

Així van sorgir els projectes Doñana, Albufera i Jarama, tres iniciatives ubicades en ecosistemes d'alt valor ecològic que restituiran a les conques dels rius Guadalquivir, Xúquer i Jarama tota l'aigua que contenen les cerveses elaborades per HEINEKEN España. Gràcies a aquests projectes, la cervesera ja té un balanç hídric neutre a Andalusia i el País Valencià, i aquest any mateix farà realitat el seu compromís a nivell nacional amb el Projecte Jarama, que es desenvolupa a Madrid. Gairebé una dècada abans de la data que la companyia s'ha marcat globalment per a països amb alt estrès hídric com Espanya.

L'ambició de HEINEKEN España d'elaborar cerveses que agradin al món, a les persones i al planeta se centra en tres batalles: aconseguir ser zero emissions, maximitzar la circularitat i protegir les fonts d'aigua. Amb un enfocament integral que va més enllà de l'eficiència i es preocupa de la circularitat de l'aigua i el balanç hídric, tenint en compte el valor incalculable de l'aigua per a l'economia de cada territori, ja que l'escassetat d'aigua afecta la salut, l'educació, la igualtat, l'alimentació, l'economia i fins i tot l'ocupació de les persones. Contribuint així a l'ODS 6 (garantir l'aigua i el sanejament per a tothom), un dels pilars més importants de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides, la Dècada per a la Restauració dels Ecosistemes i el futur d'Espanya, on més del 75% del territori està en risc de desertificació i les previsions apunten a retallades agudes en el subministrament d'aigua per al 2040.

Projecte Jarama

Les actuacions del Projecte Jarama se centren a la ribera del riu Jarama al seu pas per Belvis, al terme municipal de Paracuellos del Jarama i a menys de cinc minuts de la fàbrica de HEINEKEN a San Sebastián de los Reyes (Madrid). Gràcies a aquesta iniciativa, l'equivalent a tota l'aigua que contenen les cerveses elaborades en aquesta fàbrica es restituirà de manera natural a la conca del riu Jarama, ajudant-lo a recuperar el seu estat fluvial òptim. A més, beneficiarà l'aqüífer i la biodiversitat de les llacunes de Belvis del Jarama, un espai natural protegit inclòs al Catàleg d'Aiguamolls de la Comunitat de Madrid i a l'Inventari Nacional de Zones Humides.

Projecte Jarama.

Per aconseguir-ho, HEINEKEN ha retirat un tram de 140 metres del mur que impedia la inundació natural de la plana al·luvial de Belvis del Jarama, una construcció artificial aixecada a finals del segle passat. Ara, quan creixi el riu, convertirà aquesta plana en una llacuna estacional: un nou dipòsit natural d'aigua que recarregarà l'aqüífer i les reserves subterrànies amb 500 milions de litres d'aigua cada any, una estimació que compta amb l'aval científic de la Universitat Complutense de Madrid.

Els seus beneficis també inclouen un menor risc d'inundacions per a les localitats properes, en disminuir el cabal màxim del riu, així com una millor qualitat de l'aigua, que després de ser filtrada pel sòl aflora a la superfície i es queda al territori, cosa que millora l’estat de les llacunes permanents de Belvis i multiplica per 10 la làmina d'aigua, que passarà de 4 a 50 hectàrees. A més, contribueix a conservar l'aiguamoll afavorint la biodiversitat i l'hàbitat d'animals com el bernat pescaire i espècies amenaçades com l'arpella o el martí pescador. Per això, HEINEKEN España netejarà la zona de residus i plantes invasores i exòtiques i la repoblarà amb espècies de flora autòctona d'aigua dolça i plantes de ribera com salzes, àlbers i oms resistents a la grafiosi. A més, crearà refugis per a aus insectívores, insectes i amfibis.

Són pocs els que saben que, a Belvis del Jarama, Madrid, s'hi amaga un enclavament natural ple de vida connectat amb el riu Jarama. Un ecosistema aquàtic en què conviuen nombroses espècies animals i de flora, moltes d’amenaçades per la falta d'aigua. Aquesta és la zona on es desenvolupa el Projecte Jarama, una iniciativa amb què la cervesera HEINEKEN España tornarà tota l'aigua que contenen les cerveses de marques com Heineken®, Cruzcampo, Amstel i El Águila que elabora a la seva fàbrica de Madrid. Més de 500 milions de litres d'aigua, compensats cada any al riu Jarama de forma natural, que els permetran assolir el balanç hídric neutre aquest any mateix per fer que la seva activitat a Espanya mantingui l'equilibri del cicle de l'aigua, sense exercir un impacte negatiu.

Actuacions per millorar la biodiversitat de Belvis del Jarama en la segona fase del projecte..

Els beneficis del Projecte Jarama van més enllà, ja que contribueix a recuperar l'ecosistema de la ribera d'aquest riu i les llacunes de Belvis, un espai natural protegit inclòs al Catàleg d'Aiguamolls de la Comunitat de Madrid i l'Inventari Nacional de Zones Humides . D'aquesta manera, la cervesera, de la mà de l'ONG SEO/BirdLife, contribueix a enriquir la valuosa vegetació de ribera que hi podem trobar, que inclou plantes aquàtiques emergents com joncs, àlbers, pollancres, freixes, salzes i espècies amenaçades a la regió com el tamariu. I creant millors condicions per a la vida d'animals com el cabirol, i aus migratòries com el bernat pescaire, que hi descansen en els seus viatges a l'Àfrica, i moltes altres espècies vulnerables.

Aquest compromís integral amb la sostenibilitat vol generar un impacte positiu en l'entorn local i en les persones que hi viuen, actuant en una zona que es troba a menys de cinc minuts de la seva fàbrica de San Sebastián de los Reyes, l'única d'una gran cervesera que hi ha a la Comunitat de Madrid. I es treballa amb institucions com la Confederació Hidrogràfica del Tajo, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i la Comunitat de Madrid, i ONG com SEO/Birdlife per arribar més lluny gràcies a aquestes col·laboracions. Aquestes aliances obren noves vies de cooperació amb l'administració pública, amb altres empreses i ONG amb l'objectiu de donar suport al progrés social i econòmic de les comunitats, impulsant-ne la transició verda.

Les actuacions desenvolupades juntament amb SEO/Birdlife han constituït la segona fase del projecte, en la qual s'ha dut a terme l'eliminació de residus i plantes invasores i exòtiques com l'ailant, per substituir-les per vegetació autòctona d'aigua dolça, i la instal·lació de caixes niu per a aus insectívores i ratpenats. A més, la cervesera i l'associació han desenvolupat accions de sensibilització i de coneixement de la riquesa natural de la zona.

Projecte Albufera

Segons l'avaluació realitzada per la Universitat Politècnica de València, les actuacions desenvolupades en el Projecte Albufera generen una compensació hídrica anual de més de 400 milions de litres d'aigua. Així, des de l'any 2020, HEINEKEN ha complert l'objectiu de tornar tota l'aigua que contenen les cerveses que elaboren, a la fàbrica de Quart de Poblet (País Valencià).

Els treballs desenvolupats al Barranc del Poio s'han centrat en la restauració ecològica i la rehabilitació hídrica del principal afluent del Parc Natural de l'Albufera, considerat un aiguamoll RAMSAR pel seu interès ecològic i per a la conservació de la biodiversitat. Entre altres accions, es van eliminar 7,3 hectàrees de canya comuna, una de les cent espècies vegetals més invasores del món, i es va realitzar una important tasca de neteja de la llera i retirada de residus.

Projecte Albufera. Plantació d'espècies autòctones.

A més, es va restaurar l'hàbitat amb la plantació de 4.726 exemplars d'espècies autòctones de vegetació de ribera i oms resistents a la malaltia de la grafiosi. La col·laboració amb institucions com la Generalitat Valenciana, l'Ajuntament de Quart de Poblet, el Ministeri d'Agricultura Pesca i Alimentació o SEO/BirdLife -especialista a estudiar i conservar la naturalesa i la biodiversitat a través de les aus silvestres- han permès dotar aquest projecte d’una estratègia de continuïtat a mitjà i llarg termini que garanteix un benefici permanent per a la regió.

Projecte Doñana

El Projecte Doñana va convertir HEINEKEN el 2018 en la primera cervesera espanyola que torna tota l'aigua que contenen les seves cerveses elaborades a Andalusia, a les fàbriques de Sevilla i Jaén. Gràcies a aquesta iniciativa, tornen més de 1.000 milions de litres d'aigua a l'any, una xifra acreditada per la Universitat de Granada que supera àmpliament els objectius de compensació que s'havien marcat. Aquest projecte, engegat al costat de la Junta d'Andalusia a l'Espai Natural de Doñana (Patrimoni de la Humanitat i Espai Natural protegit per la UNESCO, a més d'una àrea d'Importància Internacional segons la Convenció sobre els Aiguamolls, coneguda com la Convenció de Ramsar), s'emmarca en l'àrea de la conca del Guadalquivir de la qual es nodreixen dues de les fàbriques que hi ha a Espanya (Sevilla i Jaén).

En els darrers anys, la temporalitat d'inundació de les zones humides de Doñana s'ha vist reduïda pel descens dels aqüífers i les precipitacions. Aquesta manca de reserves repercuteix en la biodiversitat, el cicle de l'aigua i el futur de Doñana. Per això a HEINEKEN s'han centrat en la restauració ambiental de la llacuna de La Dehesa de Abajo, la llacuna de Las Pardillas, la llacuna de San Lázaro i la creació de la llacuna del Lince (a l'antic Barrero del Arrayán), incrementant el volum d'aigua superficial que emmagatzemen i la recàrrega d'aigües subterrànies, a més d'afavorir-ne l'ús públic.

Parc Nacional de Doñana.

Així mateix, HEINEKEN ha contribuït a la millora d'hàbitats d'espècies en vies d'extinció (aquàtiques com el xarxet marbrenc i la fotja banyanegra, i mamífers com el linx, entre d'altres) i d'aus com el flamenc, la colònia de cria de cigonya blanca més gran d'Espanya i la més important del món sobre ullastres.

Balanç hídric neutre

Els esforços de HEINEKEN passen per crear un producte de qualitat i tornar a la natura una aigua tractada al 100%, i això és bàsic per assolir un equilibri dins dels processos de producció. El resultat final, gairebé 1.900 milions de litres d'aigua a l'any per a les tres conques hidrogràfiques en què es troben les fàbriques de Sevilla, Jaén, Madrid i València.

Així, després de deu anys, la cervesera ha aconseguit resultats superiors als objectius marcats, i assolirà el balanç hídric neutre a Espanya aquest any mateix. Està fent, doncs, grans passos en la seva ambició d'elaborar cerveses que agradin al món, a les persones i al planeta.