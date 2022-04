Hidrogen renovable: el futur (proper) de la mobilitat sostenible

Contingut ofert per:



La mobilitat sostenible és un dels grans pilars del Pacte Verd Europeu. Conegut com a 'Green Deal', és una eina de lluita contra el canvi climàtic que pretén que Europa sigui, el 2050, el primer continent climàticament neutre. Per això, contempla l'objectiu de reduir les emissions generades pel transport en un 90% respecte a les del 1990.

Una meta en què l'hidrogen té molt a aportar. Aquest gas parteix amb l’avantatge de ser l’element químic més abundant de l’univers, però la tecnologia li ha donat l’impuls definitiu amb el desenvolupament de processos com l’electròlisi, que ara s’alimenta d’energia elèctrica renovable i amb què s’aconsegueix fabricar un hidrogen molt més sostenible que el convencional. Un altre atribut que converteix aquest vector energètic en una de les principals apostes per a la descarbonització del transport, juntament amb els biocombustibles o l'electrificació.

L'hidrogen i els seus derivats en la mobilitat

Els vehicles impulsats per hidrogen són també elèctrics, però en lloc de tenir una bateria, compten amb un dipòsit d'hidrogen que alimenta una pila de combustible, on es barreja amb oxigen per generar l'energia elèctrica que propulsa el motor. L'únic producte d'aquest procés, que surt pel tub d'escapament, és vapor d'aigua. Depenent del tipus de càrrega i les característiques de la pila, els cotxes d'hidrogen permeten una autonomia de fins a 600-800 quilòmetres i poden arribar a proveir-se de manera molt similar als cotxes de gasoil o gasolina, en només uns minuts.

Una altra opció en auge per utilitzar l'hidrogen com a solució de mobilitat és la producció de combustibles líquids de baixa petjada de carboni (els coneguts com a e-fuels), que es fabriquen utilitzant aigua i CO 2 capturat com a úniques matèries primeres. Es tracta de combustibles sintètics que es fan servir de la mateixa manera que els tradicionals, amb l'avantatge que són compatibles amb qualsevol vehicle actual i permeten a més aprofitar la infraestructura ja existent. "L'hidrogen i els seus derivats, com els 'e-fuels', podran fer moure qualsevol tipus de transport, especialment el de mercaderies de llarg recorregut, l'aviació o el sector marítim, difícilment electrificables, almenys, a curt-mitjà termini", exposa Dolores Cárdenas, Advisor Product Design a Repsol Technology Lab.

Com avança el desenvolupament de l'hidrogen a Espanya?

Des del punt de vista tecnològic, Espanya desenvolupa el 15% de l'R+D europeu en hidrogen i el 3,8% a nivell mundial. “Tenim un enorme potencial. A més, tenim moltíssima indústria relacionada amb el transport; a Espanya es fabriquen avions, trens, vaixells i automòbils. Si posem junts aquests dos factors veiem que Espanya té el potencial de desenvolupar vehicles que funcionin amb hidrogen i a més els pot alimentar perquè pot produir gran quantitat d'hidrogen renovable i a un preu molt competitiu. Espanya podria autoabastir-se d'hidrogen renovable com a combustible alternatiu”, assenyala Javier Brey, president de l'Associació Espanyola d'Hidrogen.

Per a l'enlairament definitiu del sector de l'hidrogen, al desenvolupament i la disponibilitat de la tecnologia cal sumar-hi dos factors més: “Estratègia i pressupost. I també els tenim tots dos”, afirma Brey. L'estratègia s'estableix al Full de Ruta de l'Hidrogen aprovat pel Govern el 2020, que marca el camí a seguir fins al 2030 i que permetria reduir en 4,6 milions de tones les emissions de CO 2 . Una de les fites més importants, que farà possible el desplegament definitiu d'un parc mòbil d'hidrogen, és el que compromet Espanya a tenir entre 100 i 150 hidrogeneres per al 2030. Per a Brey, que va participar en l'elaboració d'aquest full de ruta, els objectius no només són realistes i assolibles, sinó que dos anys després ja s'han quedat molt curts.

Hidrogen renovable: Objectius 2030

Your browser does not support the video tag.

Quan seran una realitat els vehicles d’hidrogen?

“S'estima que el 2% dels utilitaris el 2030 seran d'hidrogen i el 10% dels autobusos i els camions. D'aquí a aquell any ja veurem un nombre elevat de vehicles”, avança Javier Brey.

Pel que fa a altres mitjans de transport on la transició cap a la descarbonització és més complexa, les empreses espanyoles també han respost: ja hi ha anunciats fins a tres prototips d'avions per a l'any 2035, i en transport ferroviari també hi ha projectes en marxa, com ara l'impulsat per l'aliança entre Repsol i Talgo per al desenvolupament de trens duals hidrogen-elèctric que permetran descarbonitzar les línies fèrries, especialment aquelles de la xarxa secundària que no han estat electrificades.

Tot això posa de manifest el potencial de l'hidrogen renovable per impulsar no tan sols la mobilitat sostenible, sinó també la nostra economia. A mitjà termini es convertirà, assenyalen els experts consultats, en una de les potes fonamentals per a la descarbonització del transport, juntament amb altres solucions. La combinació de totes elles, coincideixen, ens permetrà arribar més ràpid a la desitjada neutralitat climàtica.