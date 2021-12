Viure amb hiperkalèmia, suport per a més qualitat de vida

Contingut ofert per:





La hiperkalèmia o hiperpotassèmia és un trastorn hidroelectrolític definit per la presència d'un nivell elevat de potassi a la sang, per sobre de 5,5 mmol/L2. La pateix entre un 2% i un 3% de la població mundial i fins a un 40% dels pacients amb malaltia renal crònica (ERC) i el 30% amb insuficiència cardíaca3. La diabetis i la hipertensió arterial, juntament amb la MRC i la insuficiència cardíaca són els principals factors de risc1.

Una de les dificultats per al pacient és que pot ser asimptomàtica, cosa que explicaria que el diagnòstic s'estableixi molt de temps després que hagin aparegut els problemes renals o cardíacs.

Daniel Gallego, president de la Federació Nacional ALCER, “volem posar el focus en la hiperkalèmia, com una necessitat no coberta de les persones amb malaltia renal que pateixen o poden tenir problemes amb el potassi al llarg de tota la seva vida, i que moltes vegades causa problemes cardiovasculars, hospitalitzacions i símptomes adversos que afecten directament la nostra qualitat de vida. Volem augmentar la visibilitat i conscienciació sobre la hiperkalèmia, per ajudar a prevenir-la i entendre com pot ajudar a millorar les cures i la qualitat de vida dels pacients renals”.

Davant aquest desconeixement de la patologia, des d'AstraZeneca s'ha posat en marxa en col·laboració amb ALCER la campanya ‘La vida con K’ per ajudar a millorar la situació dels pacients que pateixen en el seu dia a dia símptomes com ara sensació de cansament o debilitat, malestar estomacal, nàusees, dolors o rampes musculars i problemes respiratoris. També busca conscienciar sobre la importància del potassi a l'organisme i donar visibilitat a la hiperkalèmia.

A la pàgina web creada expressament, s'ofereix informació útil i rigorosa per tractar i controlar la patologia, així com crear comunitat i trobar informació per millorar la qualitat de vida.

Necessitats urgents

Un aspecte clau és augmentar la visibilitat i la conscienciació sobre l'alt impacte que tenen la hiperkalèmia i les restriccions nutricionals en la vida de les persones amb malaltia renal. “Aprendre a viure amb els símptomes, tenir un diagnòstic precoç i una bona adherència als tractaments són clau per prevenir la hiperkalèmia i gaudir així d'una bona qualitat de vida, independentment del moment que et trobis de la teva malaltia renal”.

Recomanacions

La recomanació principal per als pacients és que adoptin hàbits saludables per evitar episodis greus d'hiperkalèmia. És imprescindible una revisió dels medicaments prescrits per a altres patologies ja que hi ha fàrmacs que pel mecanisme d'acció augmenten les possibilitats de patir la malaltia2. Realitzar exercici regular2, així com seguir una dieta baixa en potassi4, completen els hàbits que els pacients han d'incorporar a la seva rutina.