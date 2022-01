L'hidrogen verd, un aliat indispensable per a la descarbonització

El full de ruta és clar: Europa ha de reduir un 55% de les emissions d'efecte hivernacle per al 2030 per tal d'assolir la neutralitat el 2050. Per això, és vital avançar cap a una economia baixa en carboni a partir de l'electricitat generada per energies netes , que vagi arraconant progressivament els combustibles fòssils en el terreny de la mobilitat, l'edificació, la gestió urbana... Però, en el cas de la gran indústria o el transport de mercaderies de llarga distància , es pot sostenir només amb electricitat? La resposta és que no, i aquí és on entra en joc l'hidrogen verd, una energia que jugarà un paper clau en la descarbonització .

Es tracta d'una tecnologia basada en la generació d'hidrogen —un combustible universal, lleuger i molt reactiu— mitjançant un procés químic conegut com a electròlisi. Aquest mètode utilitza el corrent elèctric per separar l'hidrogen de l'oxigen que hi ha a l'aigua . Per tant, si l'electricitat utilitzada s'obté de fonts renovables, aquesta energia s'obtindrà sense emetre diòxid de carboni a l'atmosfera. A més, l'hidrogen verd tampoc emet gasos contaminants durant la seva combustió, s'emmagatzema i es trasllada fàcilment usant la mateixa infraestructura que el gas natural i pot utilitzar-se en finalitats domèstiques, comercials, industrials o de mobilitat.

Gràcies a aquesta versatilitat, pot ser una solució factible en aquells nínxols de consum que són molt difícils de descarbonitzar, com ara el transport pesat, l'aviació o el transport marítim . En aquest sentit, ja hi ha projectes promoguts per la Unió Europea, com Hycarus i Cryoplane, que planegen introduir-lo en avions de passatgers. Si es té en compte que la demanda d'hidrogen gris com a combustible –obtingut a través de combustibles fòssils– s'ha triplicat des del 1975 fins a arribar als 70 milions de tones anuals el 2018, si tot aquest volum s'obtingués de manera verda aconseguiria evitar l'emissió de 830 milions de tones anuals de CO2. El gran repte pendent per la indústria energètica és abaratir el cost de la seva producció, cosa que es podria assolir a través de les subvencions i els fons europeus previstos.

La planta més gran de producció d'hidrogen verd a Europa

La planta de Puertollano està integrada per una planta solar fotovoltaica de 100 MW, un sistema de bateries d’ió liti amb una capacitat d'emmagatzematge de 20 MWh i un dels sistemes de producció d'hidrogen més grans mitjançant electròlisi del món strong>. I tot això a partir de fonts 100% renovables. L'hidrogen verd produït permetrà a la planta de Fertiberia reduir en més d'un 10% les necessitats de gas natural i convertir-se en la primera companyia europea del sector que desenvolupa una experiència a gran escala de generació d'amoníac verd.

Així, l'aliança entre Iberdrola i Fertiberia pretén situar Espanya a l'avantguarda de l'hidrogen verd a Europa i convertir-la en un referent tecnològic en la producció i l'aprofitament d'aquest recurs, especialment en el camp de l'electròlisi. Les dues companyies han llançat un projecte integral que contempla el desenvolupament de 830 MW d'hidrogen verd amb una inversió de 1.800 milions d'euros fins al 2027.

La iniciativa d'innovació, que arrenca amb la posada en marxa del complex de Puertollano, podria completar-se amb un pla per multiplicar per 40 vegades la capacitat d'aquesta primera planta amb el desenvolupament de tres projectes més entre 2023 i 2027, que es durien a terme a la planta de Fertiberia en aquest municipi de Ciudad Real i a la de Palos de la Frontera, a Huelva. A més, Iberdrola Iberdrola ha presentat 53 projectes relacionats amb l'hidrogen verd al programa Next Generation EU, que activarien inversions de 2.500 milions d'euros per aconseguir una producció anual de 60.000 tones.

Autobusos alimentats només per hidrogen verd

A més d'aquests plans de futur, l'ús de l'hidrogen verd ja és una realitat palpable al transport públic de Barcelona. El desembre passat, Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va rebre el seu primer autobús de pila d'hidrogen que es proveirà a la primera planta d'hidrogen verd d'ús públic a Espanya: la instal·lació d'Iberdrola a la Zona Franca de Barcelona, que ja ha començat a produir i busca establir-se com un 'hub' d'hidrogen verd en una de les àrees industrials més importants del país.

Aquest bus emet únicament vapor d'aigua i s'abasteix amb uns 20 quilograms diaris d'hidrogen verd . És el primer dels vuit previstos construïts per CaetanoBus i entrarà en servei comercial en una línia regular al llarg d'aquest any. "És una fita per a l'empresa, per a Barcelona i per a l'àrea metropolitana, que es converteixen en referència quant a solucions innovadores per a la mobilitat sostenible ", remarca Laia Bonet, presidenta de TMB i tinent d'alcalde d´Agenda 2030 de l’Ajuntament de Barcelona, que ha avançat que el seu objectiu és incorporar fins a 46 autobusos d´hidrogen verd al llarg d´aquests anys.

Sigui en el terreny de la mobilitat, el sector agrícola o la indústria en general, l'hidrogen verd ha de jugar un paper clau per assolir els objectius climàtics necessaris per mitigar l'escalfament global . Iberdrola ja està fent els passos necessaris perquè aquesta tecnologia sigui eficaç, competitiva i accessible al més aviat possible.