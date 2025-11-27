Compra intel·ligent: aquests mobles valen més del que costen
Adam Smith tenia raó: el que és realment valuós no sempre es mesura en euros. Aquí us mostrem mobles i accessoris per a la llar funcionals, pràctics, amb estil, duradors i assequibles que ho demostren.
Contingut ofert per IKEA
Fa més de dos segles, Adam Smith, considerat el pare de l'economia moderna, es preguntava per què una cosa tan imprescindible com l'aigua costava poc, mentre que un diamant, una mica frívol i gairebé inútil, valia una fortuna. Ho va anomenar la “paradoxa del valor”, que distingeix entre el valor d'ús (la utilitat) i el valor de canvi (que en determinarà el preu). Avui, la seva lliçó segueix vigent i ho podem veure fins i tot a l'hora de moblar i decorar les nostres llars, on allò realment valuós no sempre es mesura en euros.
No en va, el sentit original de la paraula economia prové del grec oikonomos, que significa “administració de la llar”. I és precisament en aquesta gestió domèstica on la paradoxa d'Adam Smith adquireix sentit: no es tracta de gastar menys, sinó de gastar millor, fent una “compra intel·ligent” que combini preu, qualitat, funcionalitat, sostenibilitat i disseny. La clau és triar amb criteri, d'acord amb el nostre estil i les nostres necessitats, i apostar per opcions que ofereixin el màxim valor pels nostres diners.
Amb aquesta idea al cap, ens en hem anat a IKEA —experts des de fa més de 80 anys en l'art del Value for money (o, el que és el mateix, el clàssic “val més del que costa”)— i hem seleccionat els nostres favorits de la temporada. Pren nota:
Per la funcionalitat. Mobles que s'adapten, es transformen i creixen amb tu.
Prestatgeria KALLAX: és un bàsic amb un preu molt econòmic que serveix per emmagatzemar llibres, joguines, material d'oficina o fins i tot fer servir com a moble per al televisor, separador d'ambients o banc. Pot col·locar-se a terra, vertical o horitzontal, o fixar-se a la paret, i amb les caixes i cistelles encaixables, facilita tenir-ho tot a mà i fora de la vista.
Sistema modular PLATSA: pensat per a aquells espais “impossibles” on un moble estàndard no hi encaixa. Permet crear armaris i composicions a mida, combinant diferents mides, interiors, potes i tiradors. Pots començar amb una composició bàsica i anar-la ampliant.
Sofà modular SÖDERHAMN: ampli, còmode i amb un estil únic. El seu disseny modular permet ampliar-lo quan ho necessitis i les seves fundes, extraïbles i rentables, es poden comprar per separat en el color que triïs.
Llit extensible de pi amb calaixos GLAMBERGET: combina descans, funcionalitat, resistència i emmagatzematge. Gràcies a la seva estructura extensible podràs ajustar la mida, mentre que els calaixos integrats aporten un valuós espai extra i es poden fer servir com a safates o tauletes improvisades.
Per la capacitat d'emmagatzematge i organització. Tot en ordre!
Sistema d’emmagatzematge TROFAST: una solució tan senzilla com eficaç per mantenir sota control l’univers infantil. Els seus mòduls i caixes extraïbles permeten ordenar des de joguines, peluixos i robeta fins a material escolar o esportiu, adaptant-se al creixement i a les rutines dels menuts. Un sistema robust, flexible i pensat perquè ells mateixos puguin participar en l'ordre del dia a dia.
Moble TV amb prestatgeria BRIMNES 258x41x190 cm: d’entre totes les combinacions possibles que ofereix la sèrie BRIMNES ens quedem amb aquesta. Calaixos amb molt d'emmagatzematge, lleixes d'alçada regulable i sortida per a cables per la part posterior. Perfecte per veure la teva sèrie preferida sense que el soroll visual et molesti.
Còmoda de 6 calaixos amb mirall MALM: aquesta calaixera alta és perfecta per als que necessiten aprofitar cada metre quadrat del dormitori. Compta amb espaiosos calaixos, mirall i un compartiment folrat de feltre que és ideal per guardar rellotges i joies.
Safata giratòria SNURRAD: la nostra petita gran troballa. Cansat d'estirar el braç i rebuscar per arribar als pots i pots ocults al fons de l'armari o frigorífic? Aquesta safata es pot treure i girar, de manera que et permet veure i tenir a mà tot el que guardes a les lleixes.
Per confort i benestar. No només importa com es veu, sinó com se sent.
Sofà SÖDERHAMN: (una altra vegada), però pel seu confort ergonòmic: estructura baixa, seients profunds i coixins tous que afavoreixen la relaxació.
Funda nòrdica LUNDSKAFTING: flors i fulles es barregen en aquesta funda nòrdica de cotó i lyocell, un material suau, transpirable i resistent que elimina i absorbeix la humitat aportant un bon descans.
Catifa STOENSE: ideal per a salons i dormitoris, ja que aquesta catifa de pèl dens i gruixut té un tacte suau, aporta calidesa i confort sensorial i esmorteeix els sorolls.
Llum de peu TÅGARP: genera ambient casolà, calidesa i sensació de calma amb aquest llum de llum indirecta, que il·lumina cap amunt i projecta una llum difusa i agradable a l'habitació. Les seves peces estan fabricades amb plàstic reciclat, una cosa bona per al medi ambient i té un preu immillorable.
Per disseny i estètica. Peces amb personalitat que atrauran totes les mirades.
Llum de sostre SKYMNINGEN: capaç de transformar qualsevol estança amb la seva silueta escultòrica, que recorda una turbina d'origami suspesa a l'aire. És un disseny guardonat per la seva estètica, per la seva sostenibilitat -està fabricada parcialment amb plàstic reciclat-, i per la llum càlida i envoltant que projecta.
Llum flexo SVALLET: qui va dir que el disseny era car i exclusiu? Per només 3,99 € (sí, has llegit bé) pots aconseguir un llum funcional i minimalista fabricat amb plàstic reciclat i reconegut amb el premi internacional de disseny Red Dot Award.
Taula amb purificador d'aire STARKVIND: una peça que sembla una tauleta auxiliar però que, sense fer soroll (literalment i figuradament), millora la qualitat de l'aire que respires. El seu disseny discret encaixa igual de bé al saló, al dormitori o al despatx, mentre que el purificador integrat treballa en segon pla per cuidar el teu benestar. Funcional, estètica i saludable: STARKVIND podria encaixar, amb tota justícia, en totes les categories.
Llum taula/paret LED VARMBLIXT: aquest llum de vidre taronja —un disseny escultural de Sabine Marcelis per a la col·lecció limitada Varmblixt— s'esgota cada cop que la reposen. La seva forma de donut converteix la llum en un objecte decoratiu en si mateix, aportant un toc contemporani i gairebé hipnòtic a qualsevol espai. Més que un llum, és una petita escultura lluminosa que ha transcendit la seva funció per convertir-se en icona… i fenomen viral.
Per qualitat i durabilitat. Mobles i accessoris amb vocació d’eternitat.
El disseny atemporal i els acabats prèmium situen aquesta col·lecció al nivell d'altres d'alta gamma, però amb preus molt més accessibles. Una aposta segura si busques qualitat, tacte, bellesa i resistència en el teu dia a dia.
Arribats a aquest punt, segur que ja aprecies els avantatges de la “compra intel·ligent” i comprens per què la paradoxa d'Adam Smith segueix tan vigent. No es tracta només de gastar més o menys, sinó que allò que pagues per un producte es vegi compensat pel que realment t'aporta. Per aconseguir-ho, deixa de banda les compres impulsives i no et limitis a copiar les imatges que inunden Pinterest, Instagram o TikTok. Cada persona té el seu pressupost i cada llar el seu propi espai, llum i ritme… així que depèn de tu escollir les peces que s'adaptin millor a les teves necessitats i reflecteixin la teva manera de viure.