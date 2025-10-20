¿Ets una “persona de tardor”? Esbrina-ho i mira el que hem trobat per a la teva llar entre les novetats d'IKEA
Fes el nostre test ràpid per descobrir si tens una ànima tardorenca i descobreix com petits canvis en la decoració poden transformar casa teva en un refugi acollidor.
Contingut ofert per IKEA
El mestre de la ciència-ficció Ray Bradbury va utilitzar repetides vegades el concepte “Autumn people”(gent de tardor) per definir les persones que troben bellesa en la caiguda de les fulles, en la llum daurada del capvespre i en els petits rituals que fan de la llar un espai confortable.
Si tens sospites o creus que tu també ets una persona de tardor, et proposem un test ràpid inspirat en allò que l'autor nord-americà descrivia. No és científic, però serveix per veure si la teva personalitat encaixa amb una ànima tardorenca:
Si has respost sí a la majoria… Sens dubte ets una persona de tardor: sensible, creativa, introspectiva i capaç de trobar plaer en els petits detalls del dia a dia. I quan arriba aquesta estació, casa teva et demana a crits un canvi que aporti aquesta calidesa que tant t'agrada.
Ha arribat el moment perfecte per incorporar detalls que transformin el teu espai en un veritable refugi. ¿Busques una il·luminació suau, coixins nous, mantes càlides, espelmes i canelobres…? Tranquil, a IKEA sempre hi ha alguna cosa nova i tot el que necessites ho trobaràs entre les seves novetats.
Llum tardorenca per a casa teva
A la tardor, a mesura que els dies s'escurcen i la foscor arriba més aviat, la il·luminació es converteix en la nostra aliada i companya. No només es tracta de veure-hi, sinó de sentir: la llum transforma la percepció de l'espai i també el nostre estat d'ànim. Amb l'elecció adequada -llums de peu, taula o garlandes lluminoses- podem crear racons que conviden a quedar-se, a relaxar-se i gaudir de la calma pròpia d'aquesta estació.
Entre les novetats d'IKEA hi ha moltes opcions, com el llum de peu STRANDAD que, a través de la pantalla de paper d'arròs, emet una llum suau i difusa, ideal per crear ambient al costat del sofà. Encara que si prefereixes alguna cosa diferent i, a més, modular la intensitat, el llum STRÅLA -en fusta de pi i amb el seu original disseny de tres grans llumins creuats- és perfecte per donar un toc divertit a qualsevol espai.
Per a zones de treball o estudi, ens encanta el toc vintage i nostàlgic del llum SJÖMAKT, que recorda els antics llums de metall que feien servir els sabaters. I per al sostre, ens quedem amb el rotang. Aquest material captura aquesta temporada i aporta una atmosfera agradable, natural i plena d'estil. El model NARRKOLV, situat sobre la taula del menjador, és tot allò que necessites per gaudir d'una pràctica llum descendent i crear boniques ombres a la paret gràcies a la llum que es filtra per la pantalla. La pantalla KAPPELAND / HAVSDJUP, dissenyada per Mikael Axelsson amb motiu d'espiga, difon també una llum decorativa càlida. A més, està feta a mà, per la qual cosa és una peça única.
Les garlandes lluminoses STRÅLA, una altra de les novetats d’IKEA, omplen qualsevol racó de calidesa i encant amb la seva llum suau i envoltant, creant l'ambient perfecte per relaxar-se o compartir moments a casa.
I, per descomptat, les espelmes, amb aquesta llum dringant que cap bombeta no pot replicar i que ens aporta calma, seguretat i benestar. Ja sigui al centre de la taula, al bany per a un moment de relax, o al saló durant una nit tranquil·la, encendre una espelma és gairebé un ritual, una manera de dir “som a casa”. Entre les novetats d’IKEA n'hi ha de molts tipus, colors i mides, però sens dubte, les espelmes de la col·lecció HÖSTAGILLE són tardor 100%. ¿O t'imagines alguna cosa més tardorenca que una espelma en un got decorat amb fulles ataronjades que fa olor de pastís de poma i canyella? També n'hi ha amb notes de vainilla, de carbassa… Aromes de tardor que afegeixen un extra de benestar.
Tèxtils que reconforten: mantes, coixins i catifes
Quan el fred treu el cap i el cos demana abric, arraulir-te al sofà o al llit sobre un suau cobrellit, sota una manta calenteta o amb uns esponjosos coixins és un plaer indescriptible. Per això, en el nou assortiment de temporada d'IKEA trobem tèxtils que no només decoren, sinó que abracen.
El conjunt de manta i funda de coixí NÄTNÄVA, en un to cru suau i elaborat amb polièster reciclat, té aquesta textura que recorda el pelatge més delicat: ideal per als que busquen senzillesa i calma. Si prefereixes afegir un punt de color i personalitat, la funda de coixí TRATTKAKTUS és una celebració del folklore suec, amb motius inspirats en la natura i una paleta de vermells, ocres, blaus i negres que aporta un aire artístic i tardorenc al saló o al dormitori.
Al llit, la tardor es vesteix de franel·la i quadres. La funda nòrdica TORNTUSS, 100% cotó, combina el tacte suau amb un estampat clàssic amb tons blaus. Amb ella, no cal sortir de casa per sentir-se en una cabana al bosc, embolicat en aquesta serenitat que la tardor regala.
I no oblidem el terra. Les catifes de jute RAKLEV o BLÅLJUS, teixides a mà, aporten calidesa visual i una connexió directa amb la natura gràcies a les seves fibres orgàniques i tons terra. Per als que busquen un ambient encara més acollidor, les gruixudes catifes de pèl curt STOENSE, en tons beix, verd molsa o gris, aïllen del fred i del soroll i ofereixen una agradable sensació tova sota els peus. En pèl llarg, el model VOLLERSLEV, resulta irresistiblement agradable per caminar descalç, estirar-se a veure una sèrie o compartir llargues tardes de jocs.
La tardor s'asseu a taula
A la tardor sembla que la vida s'alenteix: el temps es beu a glopets en tasses calentes, s'enfornen receptes que perfumen la casa i es comparteixen llargues sobretaules. Per perpetuar aquests rituals i fer-los encara més especials, les novetats d'IKEA inclouen una preciosa vaixella que sembla dissenyada per a l'estació: GLADELIG. En tons cru o blau, està fabricada en esmalt reactiu, cosa que dona a cada peça un bonic acabat artesanal. Les tasses FÄRGKLAR, són un bàsic diari per a aquest cafè matiner o el te fumejant de mitja tarda. I si es vol afegir una picada d'ullet estacional, els gots SPETSEKORRE, decorats amb fulles seques de roure, són el detall discret que no falla.
Però si hi ha una col·lecció que enamorarà totes les “persones de tardor”, aquesta és HÖSTAGILLE. A més de les espelmes, aquesta sèrie inclou peces tan quotidianes com unes estovalles ideals en tons beix, tovallons de paper amb motius de fulles i un motlle de pastís perfecte per preparar aquesta recepta de pastís de poma inunda la casa d'olors, sabors i records. Col·loca sobre la taula una corona decorativa en colors de tardor, una senzilla carbassa de paper o un simpàtic ren de fusta i la teva taula cobrarà vida, convertint-se en un racó acollidor que convida a compartir, gaudir i sentir la tardor en cada detall.
Petits canvis, grans sensacions
Perquè en això consisteix ser una “persona de tardor”: gaudir del que és petit, buscar la calma i convertir allò quotidià en especial. Pots acudir a una botiga IKEA, comprar online o per telèfon i rebre els productes a casa teva o en qualsevol dels 2000 punts de lliurament des de només 3,90€ (i fins i tot gratis si ets soci del club IKEA Family i es compleixen certes condicions), per transformar la teva llar sense complicacions, sense grans reformes.
Són aquests petits canvis —una manta que convida a arraulir-se, la llum tènue que acompanya, les espelmes que espurnegen o un motiu a la taula que fa somriure— els que fan que una casa se senti viva i acollidora, creant una llar que abraça tant els que hi arriben com els que s’hi queden.