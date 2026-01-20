5 claus (i moltes solucions pràctiques) per mantenir la teva llar ordenada i guanyar temps i espai
¿Sabies que podem arribar a perdre més de 3.600 hores cercant coses al llarg de la nostra vida? Amb les solucions d'IKEA, des de prestatgeries fins a organitzadors d'armaris i calaixos, aquestes hores es poden convertir en temps útil i tranquil·litat.
5 claus (i moltes solucions pràctiques) per mantenir la teva llar ordenada i guanyar temps i espai
¿Sabies que podem arribar a perdre més de 3.600 hores cercant coses al llarg de la nostra vida? Amb les solucions d'IKEA, des de prestatgeries fins a organitzadors d'armaris i calaixos, aquestes hores es poden convertir en temps útil i tranquil·litat.
Contingut ofert per IKEA
Les claus, uns papers, el carregador del mòbil, les ulleres, el llevataps, aquell jersei que “estava just aquí” … El desordre ens roba temps i energia i, a més, multiplica l'estrès. En canvi, una llar ordenada facilita el dia a dia, ajuda a aprofitar millor l'espai i té un impacte directe en el nostre benestar físic i mental.
Per això no és casualitat que l'ordre figuri entre els grans propòsits de Cap d'Any. El mes de gener és el moment perfecte per fer un petit reset, per dins i per fora, i trobar lloc a tot el que ha arribat a casa després de les festes: joguines, llibres, roba, sabates, gadgets o petits electrodomèstics. Si et preguntes on guardar-ho tot, com optimitzar l'emmagatzematge i treure el màxim profit a cada metre quadrat, aquí tens diverses claus per aconseguir-ho sense complicar-te la vida.
Perquè quan cada cosa té lloc, tot flueix millor… i nosaltres també. I a IKEA ho fem més fàcil, amb solucions intel·ligents, ben pensades, pràctiques, amb estil i, sobretot, assequibles.
1. Cada cosa al seu lloc (sense excepcions)
El primer pas per mantenir l’ordre és tan simple com eficaç: assignar un lloc fix a cada objecte.
Quan les claus, la cartera, els documents importants, els carregadors o les joguines tenen el seu propi calaix, arxivador o cistella, mantenir el caos a ratlla és molt més senzill. I, de passada, ens estalviem una cosa tan valuosa com temps i energia deixant de buscar —i rebuscar— sense èxit.
Solucions d'emmagatzematge com la prestatgeriaKALLAX són perfectes per fer-ho. Es pot col·locar en vertical o horitzontal, recolzada a terra o fixada a la paret, i personalitzar-se amb portes, cistelles o calaixos per adaptar-se tant a les teves necessitats actuals com a les que vagin sorgint amb el temps.
Al dormitori, les còmodes de quatre calaixos de les línies MALM o TONSTAD, amb les línies netes i la gran capacitat, són autèntiques aliades de l'ordre.
Menció especial mereix el model de sis calaixos amb mirall de MALM, que incorpora un compartiment superior folrat de feltre ideal per tenir a mà joies, rellotges i petits objectes del dia a dia, funcionant a més com un pràctic tocador improvisat.
Per als més petits de la casa, el sistema d'emmagatzematge estrella s'anomena TROFAST. Al dormitori, la sala de jocs o fins i tot al saló, aquesta solució els permet guardar i ordenar per si mateixos roba, joguines, material escolar o esportiu, fomentant la seva autonomia i convertint l'ordre en un hàbit natural des d'edats primerenques.
2. Tingues a mà el que facis servir i guarda el que no facis servir (però assegura't de trobar-ho)
Ordenar també és revisar, triar, desprendre'ns o emmagatzemar el que amb prou feines fem servir i deixar espai per al que sí que forma part del nostre dia a dia. Amb això guanyem espai físic i calma mental.
Les bosses d'emmagatzematgePÄRKLA, perfectes per guardar als armaris o el canapè, són genials per classificar per usos, categories o temporades: peces d'hivern, edredons... Guardar bé no és amagar sense pensar, és saber què tens i on és.
I dins de l'armari els organitzadors de la sèrie SKUBB ajuden a mantenir l'ordre sense esforç. La gran varietat de caixes i organitzadors penjants permeten aprofitar millor cada lleixa i cada calaix i mantenir les peces visibles. Una forma senzilla i assequible de dividir per categories —samarretes, roba interior, calçat o complements— i fer que vestir-se cada matí sigui molt més fàcil.
3. Pensa en vertical i aprofita l'espai
Quan els metres quadrats escassegen i l'emmagatzematge horitzontal no és suficient, mirar cap amunt marca la diferència. Les parets es poden convertir en grans aliades gràcies a prestatgeries lleugeres, compactes i de disseny actual comEKENABBEN o KRÖNIKÖR, pensades per a espais petits i perfectes per organitzar llibres, records o objectes especials sense recarregar l'ambient.
En passadissos estrets, rebedors o dormitoris de mida reduïda, solucions versàtils com el penjador amb sabater GRÅFJÄLLET o el sabater ÄLGANÄS demostren que sempre hi ha un racó aprofitable. Ajuden a mantenir a mà sabates, bosses o peces d'ús diari, alliberant espai i guanyant ordre visual.
I al bany, on cada centímetre compta, l'armari alt NYSJÖN i els ganxos amb ventosa TISKEN —que es fixen sense necessitat d'eines ni forats— permeten sumar emmagatzematge de forma ràpida, pràctica i sense obres, mantenint l'espai clar i funcional.
4. Caixes, separadors i organitzadors: tot a la vista
¿Cansat de rebuscar als calaixos? Pren nota: caixes extensiblesKACKLA, que s'adapten atots els calaixos, i organitzadors de cuina de lasèrie UPPDATERA. Aquests petits accessoris converteixen el caos en calma ja que multipliquen l'espai, permeten veure d'una ullada què hi ha dins del calaix i redueixen el temps que passem buscant coses (recordeu: 3.600 hores al llarg d'una vida).
I no només als calaixos. Per a la nevera —i també per a armaris de difícil accés— SNURRAD és una de les solucions que marquen un abans i un després. Aquesta safata giratòria trencada perquè els pots o els aliments del fons quedin sempre a la vista i a l'abast de la mà. Una idea senzilla, pràctica i sorprenentment eficaç per evitar oblits i desaprofitar menjar.
5. Aclareix el teu espai de treball, aclareix la teva ment
Un espai de treball ordenat va molt més enllà del que és estètic: influeix directament en la nostra concentració, productivitat i benestar. Quan l'escriptori és clar, trobem el que necessitem amb rapidesa, reduïm distraccions i treballem amb més calma.
Per millorar l’experiència de treball i mantenir l’ordre, els complements són essencials. Els suports per a monitors VATTENKAR o ELLOVEN ajuden a mantenir la pantalla a l'alçada correcta i alliberen espai sobre l'escriptori, mentre que una calaixera amb rodes, com les de la sèrie TROTTEN, permet guardar material de treball al final del dia. Per als que necessiten flexibilitat, l’organitzador portàtil VATTENKAR es mou amb tu i manté quaderns, llapis i accessoris en ordre.
I no oblidem un dels grans enemics de l’ordre: els cables. Amb l'organitzador de cables FÖRSÄSONG podràs agrupar regletes i carregadors sota l'escriptori sense eines ni instal·lacions complicades, mantenint el terra clar, facilitant la neteja i millorant l'aspecte general de l'espai.
Ordenar per viure millor
Diuen que molts propòsits de Cap d'Any s'abandonen per ser poc realistes o difícils de mantenir en el temps. L'ordre, per sort, no va d’aspirar a la perfecció ni de tenir una casa de revista, sinó de prendre decisions que millorin el nostre benestar diari. Si guanyem temps, reduïm l'estrès i fem que el dia a dia transcorri amb més calma.
Llum taula/paret LED VARMBLIXT: aquest llum de vidre taronja —un disseny escultural de Sabine Marcelis per a la col·lecció limitada Varmblixt— s'esgota cada vegada que la reposen. La seva forma de “dònut” converteix la llum en un objecte decoratiu en si mateix, aportant un toc contemporani i gairebé hipnòtic a qualsevol espai. Més que un llum, és una petita escultura lluminosa que ha transcendit la seva funció per a convertir-se en icona… i en fenomen viral.
Amb solucions intel·ligents, versàtils i a preus assequibles, IKEA demostra que mantenir l'ordre és més fàcil –i més assolible– del que sembla.