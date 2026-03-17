Ordre a casa, pau mental: la teràpia que comença per l'armari
La nostra llar és (o hauria de ser) el nostre refugi, el nostre edèn particular on l'estrès i el mal rotllo no hi tenen cabuda. I en aquesta missió, l'estètica hi juga un paper fonamental, però hi ha un element invisible però poderós que transforma qualsevol espai: l'ordre.
Començaré explicant-te una història real que ho mostra tot força bé.
Una antiga companya de feina va decidir anar al psicòleg perquè sentia que l’estrès s’estava apoderant de la seva vida. El mal humor començava a passar factura a l'oficina, les feines de casa eren motiu de discussió amb la seva parella dia sí i dia també, i el pitjor de tot: ni tan sols es queia gaire bé a si mateixa. Amb l'ànim per terra, va tenir però la valentia de reconèixer que necessitava ajuda.
En una de les primeres sessions, la psicòloga li va fer una pregunta que la va deixar descol·locada: Està ordenada casa teva?
(Espòiler: no ho estava) Després de descriure amb detall la seva cuina, el seu dormitori i el seu estudi, el consell va ser clar: havia de posar fil a l'agulla i tornar l'harmonia a armaris, escriptori i rebost. Perquè el caos exterior i interior solen anar de la mà.
I és que la llar no és qualsevol lloc: és el nostre refugi emocional, l'escenari on busquem pau, inspiració i equilibri. Per això, la relació és clara, quan tenim els espais ben organitzats, quan cada cosa és al seu lloc, quan podem passejar la vista per les superfícies clares, catifes sense trastos i taulells amb espai disponible per al seu ús, es redueix l'estrès visual i mental. Però no només això, és que, a més, es triga menys a netejar (cosa que evita conflictes familiars), deixes de perdre temps a buscar les ulleres de sol, les sabatilles de futbol del nen, les claus del cotxe o el carregador del mòbil. I només amb això, el teu dia millora força.
Quan hi ha ordre a casa, tens més temps per a tu. Hi ha menys tensió. Les relacions familiars es relaxen. Descanses millor. I això es tradueix en millor humor, menys discussions i més benestar.
I ara ve el millor: aconseguir-ho no és cap missió impossible. De fet, és molt més fàcil del que creus gràcies a IKEA i les seves idees pràctiques, creatives i assequibles. Però anem per parts.
L'ordre transforma el teu dormitori en un autèntic recés de pau
Hi ha consens absolut entre els metges: descansar bé és clau per gaudir d'una bona salut. I per aconseguir-ho, l'entorn ha de ser un espai ordenat i clar que ens permeti relaxar-nos i estar tranquils després d'un dia llarg. Però què ens has d’explicar! Quan arribem a casa, entre les presses i el cansament, la mandra pot més que la nostra voluntat i acabem deixant les sabates tirades en qualsevol lloc, la roba amuntegada en una cadira o apilada de qualsevol manera dins de l'armari. La bona notícia és que, creieu-nos, el caos té els dies comptats gràcies a aquests organitzadors d'armaris, com el joc de caixes SKUBB, i a bonics mobles com la còmoda MALM de 6 calaixos, pensats al detall per donar resposta a les nostres necessitats.
I si el problema és la falta d'espai, recorda que els canapès abatibles i els llits amb calaixos són els nostres amics perquè amb ells l'emmagatzematge es multiplica com per art de màgia. Però a IKEA també trobaràs altres solucions com el sabater ÄLGANÄ, que cap a qualsevol lloc, en un passadís estret, darrere de la porta o dins d'un armari o el sabater HEMNES de quatre compartiments i superestret i superversàtil!
Posa ordre al teu espai de treball per reduir l'estrès i multiplicar la concentració
El teletreball va arribar a les nostres vides per fer-nos la vida més fàcil i ens les vam enginyar per convertir diferents racons de casa nostra en minioficines. Tot i que això té un munt d'avantatges (beneïda conciliació!) no hem d'oblidar que tenir cura d'aquest espai és bàsic per evitar distraccions i tenir a mà tot el que necessitem.
L'ordre al lloc de treball afavoreix la creativitat, la concentració i la productivitat, i a més, triar els mobles i accessoris adequats és el que ens permet trobar l'equilibri entre la nostra vida professional i personal. Per exemple, la tauleta auxiliar OLSERÖD et permet treballar al teu portàtil sense moure't del sofà, de la teva butaca favorita o des del llit i, en acabar la jornada, recollir i servir-te un aperitiu mentre veus la teva sèrie favorita.
També ens encanta la prestatgeria amb taula plegable BILLY, la nova versió de Billy, un clàssic que es reinventa cada any per emmotllar-se a les nostres necessitats. Amb aquest moble dos en un podràs desplegar la taula per treballar o estudiar i tornar-la a plegar al final de la jornada per tenir més espai a la teva habitació. Per cert, també és perfecta a la cuina, per esmorzar i després tenir els teus llibres de receptes i recipients a mà.
Un altre truc que funciona és combinar emmagatzematge tancat i obert, com el que ofereix l'armari de portes corredisses TROTTEN. El que és tancat és perfecte per amagar el que genera més soroll visual i el que és obert, per tenir a mà el que uses cada dia. A més és accessible des dels dos costats, i és genial per separar ambients i fins i tot el pots fer més incorporant un tauler d'inspiració.
I si ets un nòmada a casa teva, és a dir, si uns dies treballes a la taula de la cuina, altres al saló i alguns al dormitori, l'emmagatzematge amb rodes t'ajudarà molt. I a més a més, facilitarà la neteja, que sempre s'agraeix. Una calaixera al costat de l'escriptori o el carretó RÅSKOG són solucions assequibles i molt efectives quan el que cal és que els espais siguin multitask. Et permeten guardar el material en acabar la jornada i tornar aquest espai al gaudiment familiar. Així serà més fàcil desconnectar i relaxar-te. I què em dius de l'organitzador VATTENKAR? Superpràctic per portar tot el que necessites al lloc que vulguis!
No es tracta de tenir una casa de revista ni obsessionar-se amb la perfecció. Es tracta de crear un espai que t'abraci quan entres per la porta, que t'ho posi fàcil en el dia a dia. I si a més comptes amb idees pràctiques i solucions pensades per a la vida real, com les d'IKEA, el canvi és encara més senzill. Al final, l'ordre no només va de caixes, calaixos i prestatgeries. Va de regalar-te calma, temps i benestar. I això, la veritat, sí que val la pena.