Independència i una vida digna a través de la feina.

Un dret de tots La localitat madrilenya de San Martín de Valdeiglesias i els seus voltants pateixen un alt índex d'atur juvenil, una situació que s’arrossega de la crisi anterior del totxo, el 2008. En l'actualitat manté una taxa superior al 25%, un context dur, que es fa més complex si es tracta de persones amb discapacitat intel·lectual.

A 70 km de Madrid, a San Martín de Valdeiglesias, l'Associació Talismán treballa per promoure i defensar els drets i la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual, obrint un espai de suport per als joves discapacitats de la comarca i les seves famílies. Situar-se fora d'una gran ciutat suposa estar allunyats de grans empreses. Aquí, hi ha moltes empreses familiars i autònoms, per tant resulta complicat arribar a acords per assolir els objectius de l'associació: donar un futur als joves de la zona amb discapacitat intel·lectual i aconseguir la seva inclusió sociolaboral. A més, estar tan lluny afegeix més dificultat als desplaçaments per treballar.

A l'acabar l'etapa escolar aquests joves es troben que no tenen més futur. Segons Maribel Brito, coordinadora de l'Associació, "alguns gairebé no han après a llegir i escriure perquè l'adaptació curricular tampoc és fàcil". Encara que el 2009 -quan neix aquesta Associació sense ànim de lucre- la situació era pitjor, tant abans com ara hi ha un buit. Per això, alguns pares van tenir la necessitat de posar-se en marxa, fer alguna cosa per eliminar aquest buit i permetre que els seus fills poguessin seguir estudiant per completar una formació professional, perquè "tots tenim dret a la feina i a una vida digna", comenta Brito.

Hi ha una realitat que no sempre salta a la vista: molts d'aquests joves tenen grans capacitats per treballar, "i si no els formes es van quedant enrere. Aquí és on notàvem que no hi havia res, ni a San Martín de Valdeiglesias, ni als pobles del voltant on se'ls pogués donar aquest tipus d'atenció", aclareix Brito.

Una fórmula que funciona per a l'ocupabilitat

Tot i la situació d'atur de la zona, des de l'Associació es mostren molt contents dels resultats que estan obtenint. Han aconseguit signar un contracte indefinit en una companyia d'assegurances, un altre en una agència local de Sant Martín de Valdeiglesias, un altre contracte per realitzar treballs de neteja en una caserna de la Guàrdia Civil de la zona, i pràcticament tots els joves de l'associació han tingut una pràctica laboral o un contracte temporal.

A més dels convenis que manté amb l'Ajuntament de la localitat madrilenya per realitzar treballs en diferents instal·lacions públiques, Talismán també treballa amb altres empreses que dediquen esforços a desenvolupar polítiques de Responsabilitat Social Corporativa o que tenen sensibilitat pels temes socials i d'integració.

L'ONG s'ha centrat durant molts anys en la formació dels seus beneficiaris com a auxiliars de jardineria, com a eix de la seva activitat. El seu viver és poc convencional: es diu el jardí dels sentits i està tot estructurat com un jardí botànic, amb l'aspecte d'una estació espacial amb tot el sistema planetari. Allà és on reben els alumnes de les escoles que visiten el centre, els posen un vestit d'astronauta, una granota amb un casc, i simulen que són a Mart quan en realitat el que fan són plançons d'horta, però tot de forma divertida.

A partir d'aquí han afegit noves formacions amb programes d'auxiliar administratiu, atenció d'esdeveniments i de comunicació, en funció de les inquietuds dels seus associats, perquè no tots els joves volen ser jardiners, i també en funció de les demandes de les empreses. Igualment amplien aquests programes de formació tractant d'adaptar-los a les seves possibilitats, perquè la seva estructura és petita. Malgrat això, o precisament per això, poden donar una formació gairebé individualitzada i són capaços d'adaptar-se a les noves circumstàncies, i després de la pandèmia s'han enfocat en l'ús de les noves tecnologies, intentant inculcar el gust per la ciència i la bellesa d’aprendre.

Junts des del 2013

Des dels seus primers passos, Talismán ha comptat amb el suport de Fundació MAPFRE. Una relació que es va consolidar formalment el 2013, sota el marc de el Programa "Junts Som Capaços", en col·laboració amb la Fundació Konecta. Gràcies a aquest programa "vam signar un conveni amb l'Ajuntament de San Martín de Valdeiglesias, i els alumnes fan pràctiques amb els jardiners municipals. Així, tot això que els ensenyem de manera teòrica al viver, ho posen en pràctica i estan en un entorn laboral normalitzat, perquè estan amb els jardiners professionals com un més", destaca Brito.

Amb aquesta col·laboració amb l'Ajuntament i l'Àrea d'Acció Social de Fundació MAPFRE, dins del seu programa “Junts Som Capaços”, els alumnes realitzen pràctiques tutelades de jardineria als jardins municipals de la localitat amb les quadrilles de jardiners municipals des del 2013, aprenent l'ofici amb aquesta formació complementària a la que reben dins el viver.

Aquest conveni es renova cada any, i cada any suposa una celebració per a tothom. Formar part de “Junts Som Capaços” els permet gaudir d'una beca, d'una feina en un ambient normalitzat, i a més remunerat. L'Associació encaixa perfectament en els objectius que té Fundació MAPFRE ja que són els mateixos: impulsar la integració laboral de persones amb discapacitat intel·lectual i malaltia mental, fomentant les relacions entre empreses i entitats socials. A més, per a la coordinadora també és important veure com Talismán pot aportar al programa una altra mirada, una altra manera de fer les coses, la proximitat d'una ONG petita i la seva familiaritat.

Més enllà de l'entorn laboral

El suport del programa “Junts Som Capaços” va més enllà de la possibilitat de fer pràctiques laborals i de fer que aquests joves se sentin com els altres, que treballin com els altres i que se'ls reconegui la seva feina com als altres. El programa també fomenta un altre tipus d'activitats, des dels mercats solidaris de Nadal i Primavera, fins a les jornades de voluntariat. "Fins i tot durant la pandèmia hem fet jornades de voluntariat en línia en un projecte que vam idear al costat dels voluntaris de Fundació MAPFRE, on els van ensenyar a cuinar, cosir un botó, demanar una cita mèdica o posar una rentadora", comenta la coordinadora.

Per a petites ONG com l'Associació Talismán formar part d'un projecte com “Junts Som Capaços” els suposa comptar amb el suport d'altres empreses i fundacions. Un company de viatge en la important tasca d'oferir eines a les persones amb discapacitat intel·lectual per portar una vida digna i independent.