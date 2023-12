Kia concentra els 30 anys d'evolució de l'Sportage en una edició exclusiva

Text: Edgar Vivó

No tots els cotxes poden presumir de tenir a l'esquena 30 anys d'història, i menys si parlem de marques tan joves com Kia. L'Sportage és sens dubte un dels referents de la firma coreana, i un dels principals exponents del seu èxit a nivell mundial. Des del 1993, i al llarg de les cinc generacions, aquest SUV ha venut més de 7 milions d'unitats. Per això, ara que l'Sportage compleix tres dècades, Kia llança la versió especial limitada 30 Aniversari, que ofereix més equipament i un disseny exclusiu.

Cinc generacions

La història del Kia Sportage arrenca el 1993, quan la marca de Seül decideix llançar un cotxe que trenqui amb el que estava establert fins llavors. Es tractava d'un vehicle amb enfocament diferent del de la majoria dels SUV de l'època, ja que combinava una carrosseria compacta amb un interior ampli, juntament amb la conducció esportiva d'una berlina. Per això, la marca el va definir com “el primer SUV veritablement urbà”.

La fórmula de fer un 'tot terreny' més enfocat a l'asfalt que a la terra va ser tot un èxit, i es va mantenir en la segona generació de l'Sportage, que va veure la llum el 2004. Sobre la bona base del model original es va treballar per emfatitzar la qualitat i la seguretat, introduint un modern bastidor monocasc, que a més de millorar la seguretat va optimitzar notablement l’experiència de conducció. El públic va respondre a aquesta evolució, comprant el doble d'unitats que de la primera generació.

KIA Sportage 2006.

En el tercer lliurament (2010) l'Sportage lluïa més atractiu i imponent que mai, gràcies a un nou llenguatge de disseny protagonitzat per la famosa graella Tiger Nose de Kia. Aquesta aparença ja parlava d’un cotxe molt més sofisticat i modern, que reflectia la gran evolució que va experimentar la marca coreana aquells anys.

Responent a les demandes d'un públic més exigent, la quarta generació de l'Sportage (2015) oferia una gran millora en confort i seguretat, gràcies principalment a la incorporació dels sistemes d'assistència a la conducció més avançats (ADAS). A partir d'aquesta generació, l'Sportage ha continuat sent el cotxe més venut de Kia fins ara.

El 2021 va arribar la cinquena i actual generació de l'Sportage, amb més proporcions i un nou bastidor multiestructural, que eleva els seus estàndards de confort, qualitat de conducció i seguretat a cotes mai abans vistes en aquest model. Alhora va augmentar el seu atractiu amb la filosofia de disseny 'Oposats units' de Kia. Però l'evolució més gran va venir per l'adopció d'opcions addicionals de propulsió elèctrica (l'híbrid i l'híbrid endollable, a més del mild-hybrid introduït anteriorment) per brindar un catàleg de motors més sostenibles i capaços d'adaptar-se a qualsevol tipus de client.

KIA Sportage 2011.

Kia Sportage Edició 30 Aniversari

Kia ha volgut celebrar els 30 anys d'èxit de l'Sportage llançant al mercat una edició especial i limitada del SUV, que destaca principalment pel seu disseny i equipament.

Aquest model es distingeix a simple vista per les seves marcades línies de contorn negres brillants a les finestretes laterals i l’‘spoiler’ del darrere, així com per les noves insercions decoratives en acabat cromat fosc a la part frontal, lateral i posterior. Aquests elements eleven el seu atractiu alhora que li aporten un aspecte més elegant.

A això també hi contribueixen les llunes tintades i el nou color per a la carrosseria denominat Wolf Grey, que se suma als ja disponibles: Deluxe White, el Casa White, i Experience Green. Tots ells amb el sostre bitò en color negre. De la mateixa manera es compta amb les noves i esportives llantes d'aliatge de 19" en negre brillant i els protectors de baixos en acabat cromat fosc també, que contribueixen a donar-li un aspecte més esportiu.

A l'interior també es nota que estem davant d'un cotxe d'edició exclusiva. Els seients entapissats amb ant i pell sintètica, proporcionen una sensació de més qualitat, sobretot si tenim en compte que venen equipats amb ajustament elèctric i calefacció, igual que el volant. Però aquest no és ni de bon tros l'únic 'extra' del Kia Sportage Edició 30 Aniversari, ja que compta amb la majoria d'elements de què disposa la versió topall de gamma GT Line, a més d'un nou paquet de color interior específic, Midnight Green, que també afegeix un toc prèmium.

El Kia Sportage Edició 30 Aniversari també assegura unes bones prestacions, en comercialitzar-se exclusivament amb el motor benzina Mild Hybrid 1.6 T-GDi MHEV de 150 CV, dotat de l'etiqueta ECO de la DGT per beneficiar-se de tots els avantatges.