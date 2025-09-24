Viatjar amb cotxe elèctric ja suposa un estrès al volant del Kia EV3
Passat l’equador de setembre, encara es pot aprofitar l’últim esclat de l’estiu per gaudir d’una escapada. I encara que fer-ho amb cotxe elèctric pugui fer vertigen, els més de 600 quilòmetres d’autonomia del Kia EV3 donen per molt.
Text: Andrea Gil
El Kia EV3 és un SUV compacte, aixecat sobre la plataforma E-GMP, amb 4,3 metres de llarg, 1,85 d’ample i 1,56 d’alt. Aquesta plataforma li permet gaudir d’un terra completament pla, de manera que l’espai interior, també gràcies a la distància entre eixos de 2,68 metres, és ampli i còmode.
Recórrer llargues distàncies amb el Kia EV3 es converteix en un viatge plàcid i sense estrès, no només per la seva autonomia sinó també per la comoditat interior i la velocitat de càrrega. El Kia EV3 admet recàrregues a 150 kW de potència i passa només en mitja hora del 10% al 80% de la capacitat de la bateria.
Fins on arriba el Kia EV3
Com es tradueix això en un viatge fora de la ciutat? Doncs en la possibilitat de fer escapades lluny de casa sense haver-se de preocupar per l’autonomia.
Per exemple, amb el Kia EV3 es pot cobrir sense problemes un viatge de Barcelona a Madrid, a uns 630 quilòmetres de distància depenent de la ruta, fent una única parada a l’alçada de Saragossa. Gràcies a l’etiqueta Zero de la DGT, no caldrà preocupar-se per les restriccions a les zones de baixes emissions.
Així, és possible convertir una escapada de quatre dies en un viatge sense preocupacions. Sortint de Barcelona amb la bateria plena i parant a Saragossa, a poc més de 300 quilòmetres de distància, serà possible deixar el cotxe carregant mentre es gaudeix de la capital aragonesa i de la seva gastronomia.
Després, es pot arribar fins a Madrid, a uns 320 quilòmetres, i arribar amb el cotxe fins a la porta de l’allotjament sense preocupar-se per accedir dins de la M-30.
Per a qui prefereixi un altre tipus de destinacions, a bord del Kia EV3 serà possible sortir de Madrid i arribar fins a Cartagena, per gaudir del mar abans que arribi el fred. La distància entre ambdues ciutats és de 450 quilòmetres, una distància que es podria recórrer tranquil·lament a bord del Kia EV3.
Tanmateix, si es prefereix fer una parada intermèdia, també per descansar, a mig camí serà possible visitar els monuments més representatius d’Albacete i parar a dinar.
La comoditat de viatjar amb un Kia EV3
El Kia EV3 es comercialitza amb dues bateries, una de 58,3 kWh i una altra de 81,4 kWh. L’autonomia declarada en cicle WLTP d’aquesta última, amb tracció davantera, arriba fins als 773 quilòmetres, una xifra que bé pot variar depenent de la temperatura i l’estil de conducció.
A més d’alliberar-se de l’estrès de l’autonomia, el Kia EV3 és perfecte per viatjar gràcies a la seva comoditat de marxa, amb la suspensió davantera tipus McPherson i la posterior multibraç, amb barra estabilitzadora i molla helicoïdal.
A aquesta sensació de confort hi contribueix també l’aïllament acústic: l’interior del Kia EV3 és silenciós i el fet que sigui elèctric també hi juga un paper determinant.
Tecnologia al servei del viatge
Per últim, però no per això menys important, el Kia EV3 és un SUV altament tecnològic. Al quadre de comandament s’hi aprecia una pantalla panoràmica de gairebé 30 polzades (76 cm), composta per una de 12,3 polzades corresponent a la instrumentació digital i una altra de les mateixes dimensions per a tot el sistema d’infoentreteniment. Una petita pantalla de 5 polzades per a la climatització les separa.
Més enllà del propi equipament del cotxe, gràcies a l’aplicació Kia Connect els viatges llargs seran encara més còmodes, si és possible. Amb aquesta app, es podran planificar les rutes al mil·límetre gràcies a la informació en temps real del trànsit o la informació sobre estacions de càrrega.
El sistema és, així mateix, capaç de calcular el recorregut més eficient fins a la destinació tenint en compte la càrrega de la bateria i els punts per recarregar que hi hagi al llarg de la ruta. D’aquesta manera, els viatges a bord del Kia EV3 es converteixen en un motiu més per gaudir i no en un mitjà per arribar a uns dies de descans.