KIA EV9, el futur ja és aquí

Text: Raúl Rodriguez

La gamma electrificada de Kia continua creixent, de moment, cap amunt. A diferència d'altres marques, que aposten per començar electrificant els models més petits i, en teoria, més assequibles, la firma sud-coreana prefereix fer-ho per dalt, per vehicles amb més prestacions i carregats de tecnologia.

El nou EV9 és un vehicle pensant per a les famílies, i per a aquells conductors que busquen l'última tecnologia i seguretat. Els seus 5,01 metres de llarg ratifiquen que és un cotxe gran, amb capacitat per a sis o set passatgers, que fan de l’acte conduir tot un plaer.

Estèticament és un vehicle que imposa, gros, i amb unes línies quadrades que expressen una sensació de fortalesa i consistència que podríem definir amb una paraula, seguretat. I és que quan conduïm l'EV 9, a més a més de moltes coses, ens sentim segurs al volant. Destaquen els llums diürns, en forma de “L”, que s'integren a la perfecció en un frontal tancat, que ens permet identificar de manera clara un vehicle elèctric. La reixeta inferior està flanquejada per dues entrades d'aire per a la refrigeració, i per sobre hi ha la placa de la matrícula.

Al lateral destaquen les manetes escamotejables, que ajuden a l'eficiència en no trobar l'aire obstacles al seu pas. La distància entre eixos és de 3100 mm, cosa que sens dubte redunda en un ampli espai a l’interior per als passatgers. Compta amb un baix centre de gravetat, ideal per a la bateria, que es troba a la part inferior.

A la part posterior, la firma lumínica voreja les línies exteriors, perfilant les línies del vehicle. La porta del darrere és àmplia, amb una boca d'accés que permet carregar el vehicle sense haver d'aixecar pesos, a la qual cosa cal sumar-hi una obertura automàtica. Un maleter, per cert, amb una capacitat mínima de 333 litres, i que pot assolir una capacitat màxima de 2.393 litres si abatim tots els seients. Des del maleter, podem abatre i desplegar els seients del darrere de forma automàtica, cosa que no hi ha dubte que és una ajuda important.

Si l'exterior del vehicle imposa, l'interior el supera, de sobres. Al model amb sis seients, aquests es denominen “Relaxation”, paraula que descriu de forma clara la seva missió. Són un tipus de seients que es poden reclinar amb el reposapeus estès, quan el cotxe està aparcat o carregant. Són múltiples les seves possibilitats, i els dos seients del mig venen amb reposabraços, igual que els de la tercera fila, que també disposen de portaampolles i portagots.

Compta amb tres pantalles, dues de tàctils. La primera, de 12,3 polzades i que no és tàctil, ofereix la informació de la conducció, i depenent del mode de conducció que triem, tindrà una gràfica totalment diferent. A continuació, hi ha una altra pantalla de 5,3 polzades on es reflecteix la climatització. Si ho desitgem, podem ampliar-la amb un toc de dits, podent manejar-la de forma més detallada. L'última pantalla torna a comptar amb 12,3 polzades, i és un món tecnològic completament nou on podem descobrir les últimes funcionalitats del mercat.

El nou Kia EV9 està basat en la plataforma E-GMP, cosa que li confereix una infinitat de possibilitats. Compta amb dos motors elèctrics de 141 Kw cadascun, i estan situats un a cada eix. Ofereix una velocitat màxima de 200 Km/h, amb un par de motor de 350 Nm, i fent el 0 a 100 Km/ en tan sols 5,3 segons. Amb totes aquestes característiques, ofereix una autonomia de 505 quilòmetres.

Donada la seva configuració, es pot carregar de forma ultraràpida amb 800 volts, cosa que permet, per exemple, carregar energia per recórrer gairebé dos-cents vint-i-cinc quilòmetres en tan sols quinze minuts. Un aspecte que ens pot ajudar a treure'ns la por de fer llargs viatges en aprofitar els punts de recàrrega d'alta potència.

Aquest Kia EV9 té capacitat de càrrega bidireccional, és a dir, que mitjançant un adaptador el podem utilitzar com a font de subministrament per a la recàrrega d'altres equips. Per exemple, per carregar el nostre ordinador portàtil. Quan ho fem, el mateix sistema ens indica a la pantalla de 12,3 polzades de l'interior, el temps que el podem utilitzar, i en el cas de la càrrega del portàtil que hem connectat, el sistema ens diu que podríem tenir connectat l'ordinador durant més de cent vint-i-vuit hores.

Les funcions V2B i V2H, fins i tot ens permetrien alimentar un edifici o casa nostra, podent transferir l'energia de la bateria a la xarxa. Un bon sistema si, per exemple, carreguem el cotxe amb la tarifa més barata, i la utilitzem quan està més cara.

Com no pot ser d'una altra manera, el nou Kia EV9 ve carregat de seguretat, i és que ofereix uns nivells de protecció i seguretat líders a la classe, tant per als ocupants com per a les bateries, incloent-hi coixins de seguretat per a la tercera fila de seients.

Amb l'EV9, Kia vol demostrar que pot fer cotxes al més alt nivell, sense entrar en el segment de luxe. Un salt que molts clients tenen por de fer pel simple fet d'un nom. Amb un preu que oscil·la entre els 85.100 i els 86.200 euros, Kia vol trencar barreres.