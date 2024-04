Kia Niro, l'electrificació com a raó de ser

Text: Álex Soler

En una gamma amb vehicles com l'EV6, l'EV9, el Tucson o l'Stonic, potser el Niro sigui el cotxe que més passa desapercebut quan pensem en la firma sud-coreana. Tot i això, és sens dubte el més complet. De fet, podríem dir que fins i tot és el que recull millor l'essència de la marca, que el 2021 va iniciar una transició de fabricant d'automòbils tradicional a companyia de serveis i solucions de mobilitat. I això és precisament el que és el Niro. Un SUV compacte que, amb la seva proposta mecànica i les seves característiques, s'alça com la solució ideal per als que volen fer el salt a la mobilitat elèctrica, en qualsevol de les seves formes, amb un cotxe capaç, tecnològic i connectat.

Kia Niro.

En aquest sentit, començant per la seva oferta de motoritzacions, el Kia Niro disposa d'alternatives per a totes les necessitats. Nascut el 2016 com el cotxe electrificat total, amb totes les opcions -hibridació, hibridació endollable i electrificació total- disponibles, la seva segona generació, que va arribar el 2022, no podia ser menys i ha mantingut aquesta aposta.

Així, tot i que els canvis més notoris es van donar en el disseny i el desplegament tecnològic, Kia també va renovar l'oferta mecànica del Niro amb la segona generació. D'aquesta manera, el SUV compacte sud-coreà disposa d'una motorització híbrida convencional (HEV), una híbrida endollable (PHEV) i una totalment elèctrica.

Kia Niro.

Electrificació en totes les formes

El Kia Niro HEV combina un motor de combustió Smartstream 1.6 DGI de benzina de 105 CV de potència amb un motor elèctric de 44 CV (32 kW) per a una potència total de 141 CV de potència, mentre que el PHEV fa el mateix amb el mateix motor de benzina Smartstream 1.6 DGI per a una potència total de 183 CV. El segon és capaç d'oferir una autonomia 100% elèctrica de fins a 65 quilòmetres, de manera que porta l'etiqueta 'zero emissions' de la DGT. Amb la bateria carregada és capaç de circular per ciutat o carretera lliure d'emissions o de combinar els dos motors per aconseguir consums de fins a 0,8 litres cada 100 quilòmetres.

Tots dos s'associen a una caixa de canvis automàtica de sis velocitats i compten amb una forma intel·ligent de propulsió, en combinació amb el navegador, per prioritzar la mobilitat sense emissions a les zones verdes.

Kia Niro.

Per la seva banda, el Niro elèctric, anomenat e-Niro, disposa d'un motor elèctric de 204 CV -150 kW- i un parell màxim de 225 Nm, de manera que és la versió més prestacional del SUV, capaç d'accelerar de 0 a 100 en 7,8 segons. La bateria, de 64,8 kWh de capacitat, ofereix una autonomia de fins a 463 quilòmetres, i pot recuperar del 10 al 80% de la seva capacitat en només 43 minuts en un carregador ràpid de corrent continu.

Disseny trencador i tecnologia avançada

Sens dubte, el més vistós del nou Niro quan va arribar el 2022 va ser el seu disseny, totalment renovat respecte al seu predecessor, i basat en el concepte 'Oposats Units' estrenat amb l'EV6 i l'Sportage. De fet, l'interior és molt semblant al de l'elèctric EV6. Començant per un volant idèntic, presenta el mateix concepte de quadre de comandament corbat i orientat al conductor per crear, segons la marca, “una estètica relaxant però irregular”. Aposta també per una doble pantalla de 10,25 polzades per al quadre d'instruments i la gestió del sistema d'infoentreteniment. A més, compta amb un sistema Head-Up Display de 10 polzades amb informació sobre la marxa, la navegació i els sistemes de seguretat activa.

Kia Niro.

El sistema d'infoentreteniment és compatible amb els telèfons mòbils més habituals a partir d'Apple CarPlay i Android Auto. Així mateix, l'usuari té accés a l'aplicació mòbil Kia Connect per gestionar en remot funcions com la càrrega del vehicle en les versions endollables, la planificació d'una ruta o fins i tot sistemes com l'RSPA, l'assistent d'intel·ligent remot, que permet al conductor sortir del cotxe abans d'aparcar i completar la maniobra prement un botó.

A l'exterior, la popular graella 'tiger nose' de Kia desapareix per donar pas a la 'tiger face', passant aquesta forma a tot el frontal entre les aletes del para-xocs i la zona sota el capó. Els llums són LED de sèrie. La companyia asiàtica justifica la forma dels grups òptics del darrere, així com la seva forma i línies fluides evoquen l'aerodinàmica i la tecnologia. El pilar C aporta un toc de contrast en presentar un color diferent del de la resta de la carrosseria. Mesura 4,42 metres de llargada, 1,82 d'amplada i 1,45 d'alçada -1,57 l'e-Niro-. El seu maleter ofereix 451 litres de capacitat en el HEV, 348 litres en el PHEV i 475 litres en l'e-Niro, que a més suma un altre maleter davanter de 20 litres més.

Kia Niro.

Respecte al seu arsenal tecnològic, al marge de les novetats quant a connectivitat, el nou Niro va arribar amb un bon nombre de sistemes de seguretat activa en forma d'un conjunt de funcions d'assistència integrades en el sistema DriveWise de Kia. Destaquen sobre les altres l'assistent per evitar col·lisions frontals, que emet advertiments sonors i visuals al conductor si detecta una possible col·lisió, frenant si no respon, i l'assistent intel·ligent per al límit de velocitat, que emet un avís visual si se supera el límit fixat a la carretera. Més enllà d'aquestes dues funcions, no en falten algunes de les més habituals, com l'assistent de manteniment de carril, el control de creuer, l'assistent de seguiment de carril, l'assistent de circulació per autopistes o l'alerta de fatiga, entre d'altres.

Disponible des de 29.031 euros, el Kia Niro és un cotxe que ho posa fàcil. Un vehicle complet on només cal decidir l'acabat -Concept, Drive o Emotion- i el tipus de propulsió segons les necessitats de cada conductor.