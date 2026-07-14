Kia Seltos: el SUV que conquereix Europa amb disseny, tecnologia i una versió híbrida e-AWD
La segona generació del Kia Seltos desembarca per primera vegada a Europa amb una imatge més robusta, un interior heretat dels elèctrics de la marca i una variant híbrida que estrena tecnologies inèdites dins del grup Hyundai.
Kia Seltos: el SUV que conquereix Europa amb disseny, tecnologia i una versió híbrida e-AWD
La segona generació del Kia Seltos desembarca per primera vegada a Europa amb una imatge més robusta, un interior heretat dels elèctrics de la marca i una variant híbrida que estrena tecnologies inèdites dins del grup Hyundai.
Kia continua ampliant la seva ofensiva SUV a Europa i ho fa amb un dels seus models de més èxit a nivell mundial. El nou Kia Seltos aterra per primera vegada al mercat europeu convertit en un C-SUV completament renovat, amb un disseny molt més contundent, un important salt tecnològic i una aposta clara per l'electrificació.
No és un llançament qualsevol. El Seltos és actualment el segon model més venut de Kia a tot el món, un argument que explica la importància estratègica de la seva arribada a un segment que no deixa de créixer a Europa.
Disseny amb personalitat pròpia
L'evolució estètica és evident des del primer cop d'ull. Kia ha traslladat al Seltos el llenguatge de disseny Opposites United, ja present en models com l'EV3 o l'EV9, combinant una imatge robusta amb detalls inspirats en els vehicles elèctrics. La característica firma lumínica Star Map, el frontal més vertical, les línies marcades de la carrosseria i una silueta més musculosa en reforcen la presència sense renunciar a unes dimensions contingudes: 4,43 metres de longitud, una mesura que el situa en ple cor del segment C-SUV.
A més, estarà disponible amb diferents acabats, des de les versions més equilibrades fins a les esportives GT-Line o les més aventureres X-Line, amb una estètica específica.
Un interior pensat per al dia a dia
Si l'exterior crida l'atenció, l'habitacle suposa un dels avenços més grans respecte a la generació anterior. El disseny interior beu directament dels últims elèctrics de Kia, amb un tauler de control horitzontal presidit per una gran superfície digital formada per dues pantalles de 12,3 polzades, acompanyades d'un panell específic per al climatitzador.
La sensació d'amplitud també millora gràcies a una consola central més clara, materials de més qualitat i una capacitat de càrrega que arriba als 536 litres, una de les millors xifres de la seva categoria. A això s'hi sumen solucions pràctiques com el doble fons del maleter o el sistema modular AddGear, pensat per organitzar millor l'equipatge.
Tecnologia heretada dels elèctrics
Kia vol que el Seltos no només destaqui pel disseny, sinó també per la seva experiència digital. Entre el seu equipament hi figuren la clau digital Digital Key 2, les actualitzacions sense fil OTA, un assistent conversacional basat en intel·ligència artificial generativa i la possibilitat d'ampliar funcions mitjançant la Kia Connect Store, apropant l'experiència d'ús a la d'un telèfon intel·ligent.
La gran novetat: un híbrid amb tracció total elèctrica
Però encara que el Seltos estarà disponible amb un motor benzina 1.6 T-GDI de 180 CV, la principal novetat serà una versió híbrida (HEV) que estrenarà el sistema e-AWD, una tecnologia desenvolupada per Hyundai Motor Group que gestiona la tracció total mitjançant propulsió elèctrica. Seltos serà a més el primer híbrid del grup a incorporar la funció Vehicle-to-Load (V2L), capaç de subministrar electricitat a dispositius externs com bicicletes elèctriques, petits electrodomèstics o equips de càmping. Una tecnologia que fins ara estava reservada pràcticament als models 100% elèctrics.
Seguretat al nivell de segments superiors
L'equipament tecnològic també arriba als assistents a la conducció, perquè el nou Seltos incorpora sistemes d'ajuda de nivell 2 com l'assistent de conducció en autopista HDA 2, control de creuer adaptatiu, manteniment de carril, càmera de visió 360 graus, frenada automàtica d'emergència o assistent remot d'aparcament en la versió híbrida, configurant un dels paquets de seguretat més complets de la seva categoria.
I més enllà del vehicle mateix, el Seltos representa un moviment estratègic per a la marca. La seva arribada permetrà a Kia reforçar la presència en un dels segments amb més demanda a Europa i oferir una alternativa entre els SUV compactes tradicionals i la creixent família de models elèctrics. La producció de la versió de benzina arrencarà durant el segon trimestre del 2026, mentre que la variant híbrida arribarà posteriorment per completar una gamma que aspira a convertir-se en una de les referències del segment.
Primer Kia Seltos comercialitzat a Europa
Disseny inspirat en els darrers models elèctrics de la marca
Maleter de 536 litres
Pantalles panoràmiques de 12,3 polzades i assistent d'IA