Kia, liderant l'electrificació amb l'e-Niro, l'EV6 i l'EV9

Text: Álex Soler

Kia va presentar el 2021 la seva nova imatge de marca i la seva estratègia per convertir-se en una companyia de serveis i solucions de mobilitat enfocada principalment a l’electrificació per ser un referent al mercat en aquest camp. Molt abans, tot i això, la firma sud-coreana ja era de les pioneres en l'aposta per la mobilitat elèctrica amb models com el Niro i la seva aposta plenament electrificada o el Soul, convertit en 100% elèctric amb el pas dels anys. Actualment, buscant posicionar-se com la referència elèctrica del mercat, la marca disposa de la gamma elèctrica més convincent del mercat, formada per l'e-Niro, l'EV6 i l'EV9.

I és que no cal tenir una gran oferta per ser un referent, sinó oferir vehicles coherents i adaptats al mercat que donin al conductor exactament el que busca, que actualment és tecnologia, seguretat i, sobretot, autonomia. Qualsevol de les tres opcions de Kia sobresurt en aquests tres aspectes, fent que el salt a l’electrificació sigui còmode i amb garanties.

Kia e-Niro, el millor accés a l'electrificació

La segona generació del Kia Niro marca una evolució significativa, oferint versions híbrida, híbrida endollable i elèctrica. L'e-Niro, la versió totalment elèctrica, destaca pel seu motor de 204 CV i 225 Nm de par, aconseguint una acceleració de 0 a 100 km/h a 7,8 segons. Equipat amb una bateria de 65 kWh, l'e-Niro ofereix una autonomia de fins a 463 quilòmetres i pot recarregar del 10 al 80% en només 43 minuts mitjançant un carregador ràpid.

En termes de disseny, l'e-Niro adopta una estètica moderna i inspirada en la natura, reemplaçant la clàssica graella 'tiger nose' amb la nova 'tiger face'. Aquest disseny inclou un frontal més aerodinàmic i elegant, amb detalls com el pilar C en color contrastant. L’interior no es queda enrere, amb un tauler de control corbat i orientat al conductor, dues pantalles de 10,25 polzades i un Head-Up Display de 10 polzades. A més, el sistema d’infoentreteniment és compatible amb Apple CarPlay i Android Auto, i l'app Kia Connect permet gestionar funcions del vehicle de forma remota, com ara la càrrega i l'aparcament assistit.

Pel que fa a seguretat, l'e-Niro integra el sistema DriveWise de Kia, que inclou tecnologies avançades com l'assistent per evitar col·lisions frontals i el control de velocitat intel·ligent, assegurant una conducció segura i eficient.

Kia EV6, prèmium i avançat

El Kia EV6 va marcar una fita en l'estratègia d'electrificació de la marca, sent el primer model a adoptar el seu nou llenguatge de disseny Oposats Units, que també es va fer servir posteriorment en l'EV9 i l'e-Niro. Amb la seva arquitectura de 800 volts, l'EV6 n'és un dels pioners al mercat en oferir càrrega ultraràpida. Això permet recuperar fins al 80% de la càrrega en només 18 minuts, o afegir 100 quilòmetres d'autonomia a només 4 minuts.

L'EV6 està disponible en versions amb tracció posterior o integral, i ofereix dues mides de bateria: 58 kWh i 77,4 kWh. L'autonomia varia entre 400 i 510 quilòmetres depenent de la versió. El model EV6 compta amb fins a 229 CV i una autonomia de fins a 510 km. La versió GT-Line arriba fins a 325 CV i 475 km d'autonomia, mentre que la versió GT, amb 585 CV, ofereix una autonomia de 400 km i accelera de 0 a 100 km/h en només 3,5 segons.

Pel que fa al disseny, l'EV6 presenta un SUV elegant amb detalls esportius. El seu frontal destaca per la digital Tiger Nose, una evolució de la graella tradicional, i uns grups òptics LED amb forma triangular que ressalten el caràcter fluid i escultural del vehicle. L’interior combina un disseny minimalista amb una batalla de 2,9 metres que maximitza l’espai. El lloc de conducció està equipat amb una pantalla corba de 12,3 polzades que integra la instrumentació i el sistema d'infoentreteniment, complementada per un avançat Head-Up Display amb realitat augmentada.

L'EV6 també inclou un conjunt robust de sistemes de seguretat activa, com el Sistema de Sortida Segura, l'Assistent de Seguiment del Carril (LFA) i l'Assistent de Conducció en Autopista 2 (HDA 2), que ajusta la velocitat i distància respecte al vehicle precedent, fins i tot en revolts.

Kia EV9, el vaixell insígnia elèctric

L'últim en arribar -en espera de l'EV3- és l'EV9, que ha aterrat al mercat per dominar en el segment dels SUV grans amb una aposta que combina tot allò vist en l'EV6 però portant-ho a la màxima potència.

En aquest sentit, el Kia EV9 també es basa en una arquitectura de 800 volts per oferir autonomies de fins a 541 quilòmetres amb la bateria de 99,8 kWh a la versió RWD Long Range, i una velocitat de carga que li permet recuperar fins a 240 quilòmetres d’autonomia en només 15 minuts.

En termes de prestacions, l'EV9 ofereix diverses versions: la RWD amb bateria de 76,1 kWh i tracció posterior, la RWD Long Range amb bateria de 99,8 kWh i tracció total, i l’AWD amb tracció total i bateria gran. La versió RWD accelera de 0 a 100 km/h en 8,2 segons gràcies als seus 217 CV, mentre que la RWD Long Range ho fa en 9,4 segons i ofereix 204 CV. La versió AWD és la més potent, amb 385 CV i 600 Nm de par, aconseguint els 100 km/h en només 6 segons. La variant GT-Line inclou un mode Boost que augmenta el par a 700 Nm, reduint el temps de 0 a 100 km/ha 5,3 segons.

En disseny, l'EV9 continua amb el concepte Oposats Units. Amb 5,01 metres de llarg i una batalla de 3,10 metres, presenta un SUV imponent però equilibrat, amb una graella Digital Pattern Lighting Grille i llums LED de circulació diürna. Ofereix llantes de 19, 20 o 21 polzades i, a la versió GT-Line, detalls en color negre i llantes exclusives. L'interior és ampli i adaptable, amb capacitat per a fins a set persones i configuracions flexibles a la segona fila.

Pel que fa a la seguretat activa, l'EV9 també avança en conducció autònoma amb el sistema HDP (Highway Driving Pilot), que utilitza 15 sensors, inclosos radars lidar, per assolir el nivell 3 d'autonomia, permetent una conducció automatitzada en autopista sense intervenció del conductor.