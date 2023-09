Text: Àlex Soler

Els vehicles híbrids endollables són l'elecció ideal per als que busquen obtenir els avantatges de l'electrificació sense renunciar a un motor de combustió tradicional. Per les seves característiques són l'opció perfecta per fer una transició suau cap a l'electrificació total. Són molts els fabricants que han apostat per introduir-los a la seva gamma, però cap ho ha fet tan fermament com Kia, que ja compta amb cinc models disponibles en versió PHEV, el Ceed Tourer PHEV, el xCeed PHEV, el Niro PHEV, l'Sportage PHEV i el Sorento PHEV.

Un vehicle híbrid endollable permet circular en mode 100% elèctric la majoria del temps, carregar la bateria endollant-la a la xarxa i fer servir el motor de combustió quan s'acaba la bateria o quan cal cobrir llargues distàncies i és preferible combinar ambdues propulsions per gaudir de un consum contingut. En el cas dels PHEV de Kia, les seves autonomies elèctriques van des dels 48 quilòmetres del xCeed PHEV, fins als 70 quilòmetres de l'Sportage PHEV, superant en tots els casos la mitjana diària de quilòmetres dels conductors espanyols –situada lleugerament per sobre dels 40 quilòmetres–. A més, en superar tots els 40 quilòmetres d'autonomia elèctrica, gaudeixen de l'etiqueta 0 emissions de la DGT.

Oferta diversificada

Kia ha traçat un pla d'electrificació clar per convertir-se en un referent en el futur elèctric de l'automòbil, el Pla S, que dona molt de protagonisme a la tecnologia híbrida endollable. De moment, ofereix els cinc models abans esmentats per un preu que arrenca a 32.990 euros -el preu base del Ceed Tourer PHEV-.

L'elecció de models no s'ha realitzat a l'atzar, ja que Kia pretén oferir un model PHEV en tots els segments, començant pel Ceed Tourer en el segment compacte, el xCeed i el Niro en el dels SUV compactes i l'Sportage i el Sorento en el dels SUV de mida mitjana i gran. A més, ha adaptat cada vehicle segons les seves característiques per oferir una experiència de conducció òptima als clients.

La gamma, al detall

Començant pel Ceed Tourer PHEV, compta amb un motor elèctric de 44,5 kW (61 CV) de potència alimentat per una bateria de 8,9 kWh de capacitat que li permet recórrer entre 50 i 57 quilòmetres en mode elèctric. El propulsor de gasolina ofereix 105 CV més per a un total de 141 CV de potència i 265 Nm de parell màxim, sent capaç d'accelerar de 0 a 100 en 10,8 segons i d'assolir els 171 km/h de velocitat màxima. El consum combinat es queda en 1,3 litres cada 100 quilòmetres.

El Kia xCeed PHEV disposa del mateix esquema de propulsió que el Ceed Tourer PHEV, amb el mateix motor elèctric, bateria i motor de combustió que el compacte. Les seves xifres, en aquest cas, són d'una autonomia d'entre 48 i 59 quilòmetres en mode elèctric i un consum d'1,4 litres cada 100 quilòmetres.

El Niro PHEV, per part seva, equipa un motor elèctric més potent, de 62 kW (85 CV), i una bateria més capaç, d'11,1 kWh, per la qual cosa la seva autonomia creix fins als 65/85 quilòmetres. Munta el mateix bloc de benzina de 105 CV, però la seva potència total puja fins als 183 CV per accelerar de 0 a 100 en 9,6 segons i assolir els 168 km/h. El consum es redueix fins als 0,8 litres cada 100 quilòmetres, sent el més eficient de la gamma.

Per part seva, el Kia Sportage PHEV equipa el motor elèctric més potent de la gamma, igual que el Sorento PHEV, de 66,9 kW (91 CV) i una bateria encara més gran, de 13,8 kWh de capacitat, que pot carregar-se en menys de dues hores en una presa de càrrega que aprofiti els 7,2 kW de potència de càrrega que ofereix. Al 100%, és capaç de recórrer fins a 78 quilòmetres en mode elèctric. El motor de combustió de 180 CV li aporta una potència total de 265 CV per cobrir el 0 a 100 en 8,2 segons i assolir fins als 191 km/h. El consum és d'1,1 litres cada 100 quilòmetres.

Finalment, el Sorento equipa els mateixos propulsors i bateria que l'Sportage PHEV, però per la seva mida el consum elèctric i combinat creix fins als 1,5 litres cada 100 quilòmetres i fins als 18,4 kWh cada 100 quilòmetres, deixant la seva autonomia elèctrica màxima a 70 quilòmetres. El 0 a 100 ho fa a 8,7 segons i la seva velocitat màxima és de 193 km/h.