La gamma de Kia ofereix totes les solucions i confiança necessàries per decantar-se per un vehicle 100% elèctric
Conduir i carregar un Kia EV són operacions senzilles, a l'abast de qualsevol usuari.
Text: Francesc Branchat
Segons l’Estudi Motor 2026 de l’Observatori Cetelem que acaba de veure la llum, la percepció dels conductors espanyols sobre les barreres per passar al cotxe elèctric s’han reduït notablement. Han decrescut les preocupacions per l'autonomia, el preu i els temps de recàrrega.
Aquest creixement de la confiança en els automòbils elèctrics ha estat possible gràcies a fabricants com Kia, un líder i referent en aquest segment que, amb la seva extensa gamma disponible de models, ha estat capaç de trencar totes les barreres tradicionals que en frenaven la implantació.
La transició cap a un vehicle elèctric no representa un canvi en els hàbits i els costums del conductor. La seva conducció és molt senzilla i no presenta cap dificultat afegida respecte als models de combustió. El conductor pot centrar-se en la carretera i gaudir de noves possibilitats de senzilla gestió com la tecnologia i-Pedal o un sistema de frenada regenerativa, tecnologies que permeten practicar una conducció més relaxada i, alhora, aconseguir una autonomia superior.
En l'apartat dinàmic, els elèctrics de Kia es beneficien de les virtuts de la plataforma E-GMP que incorpora trens de suspensió molt evolucionats i que aconsegueixen un afinat compromís entre eficàcia i confort per satisfer les expectatives dels conductors europeus en termes de conducció, estabilitat i direcció.
Un altre dels avantatges dels elèctrics de Kia és la seva eficiència. Els models del fabricant coreà es distingeixen perquè ofereixen una economia d'ús excel·lent. Han estat desenvolupats amb el suport d'un profund treball aerodinàmic, basat en innombrables hores al túnel de vent per perfeccionar-ne el rendiment aerodinàmic i oferir, així, un coeficient de resistència molt baix.
En matèria de seguretat, l'elecció d'un elèctric no és un impediment per gaudir del conjunt de sistemes avançats d'assistència a la conducció de Kia. El conductor es beneficia de tecnologies com assistència de conducció a la carretera, control de creuer intel·ligent i sistemes de prevenció de col·lisions. A més, els nous Kia elèctrics equipen un control elèctric de vectorització dinàmica de parell per transferir la potència a la carretera de manera suau i estable.
Les operacions de recàrrega eren, fa temps, un dels factors que frenaven el client a l'hora de decantar-se per un cotxe 100% elèctric. Kia ha aconseguit que els seus clients gaudeixin de processos de càrrega còmodes, senzills i ràpids. Uns processos que s'integren a les seves vides i als seus viatges sense interferir ni generar preocupacions, ja sigui en estacions públiques o amb el wallbox a casa.
Carregar és una operació molt senzilla des de la primera vegada. Per fer-ho a casa, Kia facilita la gestió, el subministrament i la instal·lació d'un punt de càrrega al domicili del client. Aquesta opció permet còmodes recàrregues diàries i beneficiar-se d'uns preus del kW molt reduïts.
A l'hora de viatjar, Kia Charge és un servei que ofereix accés a un milió de punts de càrrega en 27 països europeus, inclosa la xarxa d'alta potència IONITY. El procés s'ha simplificat amb la nova Kia App, que permet localitzar punts de càrrega, fer un seguiment de les sessions, gestionar subscripcions i planificar viatges amb opcions de càrrega al llarg del trajecte.
Els elèctrics de la gamma Kia ofereixen tecnologia de càrrega ràpida amb tecnologies de 400 V i 800 V segons el model, que permeten carregar del 10% al 80% en períodes de temps aproximats de només mitja hora. Es converteixen així en vehicles líders en termes de càrrega de quilòmetres per minut. En aquest sentit, les avançades bateries d'ions de liti d'alt voltatge disposen d'un sistema de refrigeració líquida que n'optimitza la gestió tèrmica i millora la velocitat del procés.
Els Kia 100% elèctrics disposen d'una funcionalitat anomenada Driving Range Guide, encarregada d'ajudar els conductors a saber l’autonomia real disponible en funció dels patrons de conducció. Mostra les distàncies màximes i mínimes possibles segons l'estil de conducció, així com una estimació d'autonomia basada en l'eficiència del trajecte anterior. Aquesta informació està situada al quadre de comandaments i ofereix una visió clara, transmetent confiança al conductor.