Sentència històrica de LALIGA en la lluita contra el racisme

LALIGA aconsegueix una fita històrica en obtenir la primera sentència condemnatòria a Espanya per insults racistes al futbol. Als tres culpables se'ls ha imposat una pena de vuit mesos de presó, a més a més de la impossibilitat d'accedir a un estadi durant dos anys.

Text: Alberto Zamora

El 10 de juny del 2024 va ser una jornada que passarà a la història, ja que representarà l'efemèride d'una batalla guanyada en la lluita contra l'odi i la violència en el futbol professional espanyol. Un triomf que exemplifica els esforços de LALIGA durant més d'una dècada per assolir aquests objectius, intensificats aquesta temporada a través de la plataforma LALIGA VS, la qual s'ha consolidat com un pilar fonamental en la promoció d'un entorn esportiu inclusiu i respectuós.

El motiu de la denúncia van ser els càntics racistes que va patir Vinícius Jr., jugador de Reial Madrid, al partit de lliga que va enfrontar el conjunt blanc amb el València CF, el 21 de maig de 2023, al Mestalla. La sentència ha declarat culpables els tres acusats d'un delicte contra la integritat moral, segons apareix registrat a l'article 173.1 del Codi Penal, amb un agreujant de discriminació per motius racistes (art. 22.4 Codi Penal).

La sentència ha estat recolzada per multitud de països i personalitats influents de tot el món, demostrant que la societat està conscienciada amb la problemàtica del racisme, condemnant i rebutjant els comportaments negatius d'odi. En aquest context, l'esforç constant de LALIGA ha resultat fonamental per assolir aquest èxit.

LALIGA VS & MOOD

LALIGA VS és una iniciativa de l'organització esportiva i els seus clubs que té com a objectiu eliminar l'odi dins i fora dels estadis, afavorint una societat basada en el respecte i la inclusió en tots els seus àmbits. La plataforma pretén inspirar i sensibilitzar els aficionats, usant els valors del futbol.

Durant els darrers deu anys, LALIGA, juntament amb els seus clubs, ha posat en marxa més de 700 iniciatives lligades a l'erradicació de conductes violentes, racistes, homòfobes, misògines i ofensives als estadis, tenint com a base l'educació, prevenció i actuació, demostrant el ferm compromís per part de LALIGA de combatre el racisme, tant dins com fora dels estadis de futbol.

Una de les darreres novetats, que forma part de LALIGA VS, és MOOD, Monitor per a l'Observació de l'Odi a l'Esport, que consisteix en una eina de monitorització de la conversa a les xarxes socials del futbol professional espanyol. MOOD permet fer un pas més en la detecció i erradicació de la violència al futbol i la societat, en monitoritzar el grau d'odi que es produeix a les xarxes socials al voltant de LALIGA.

Segons l'anàlisi de MOOD sobre la sentència, s'han tingut en compte 115.500 converses entre 92.700 usuaris, amb un abast de 2.031.159.241. Els resultats indiquen que la reacció predominant davant del cas de Vinícius Jr. és la de suport, amb un 87% de la conversa a favor. Això demostra un alt grau de conversa positiva.

Aquesta victòria als tribunals és un exemple clar del camí de tolerància zero amb tota mena de violència que s'està construint amb LALIGA VS.

Una sentència judicial sense precedents

La pena sol·licitada als acusats pujava a 12 mesos de presó, però s'ha vist reduïda en un terç, arran de la conformitat en la fase d'instrucció, quedant en 8 mesos de presó a més dels costos del procediment. A més, els culpables no podran accedir als estadis de futbol en què tinguin lloc partits de LALIGA i/o RFEF, durant un període de dos anys.

El València ha demostrat el seu ferm compromís en la lluita contra el racisme, col·laborant activament per identificar els responsables i expulsar-los com a socis del club, deixant clar que no hi ha lloc per al racisme a la seva comunitat.

Es tracta de la primera condemna d'aquesta mena que es fa efectiva a Espanya. A la denúncia inicial de LALIGA davant els Tribunals de Justícia, s’hi van unir la RFEF, el Reial Madrid i finalment, la víctima, el jugador Vinícius Jr. Durant l'acte judicial, els tres acusats van llegir una carta en què es disculpaven davant el jugador, LALIGA i el Reial Madrid.

Després de la condemna, el president de LALIGA, Javier Tebas, va destacar: "Aquesta sentència representa un avenç crucial en la lluita contra el racisme a Espanya en reparar el dany patit per Vinícius Jr. A més, envia un missatge contundent als que assisteixen als estadis de futbol amb la intenció d’insultar: LALIGA els detectarà, denunciarà i hi haurà conseqüències legals". Tebas va reconèixer que “és comprensible la frustració pels terminis judicials, però això reflecteix la garantia judicial a Espanya. Des de LALIGA, respectem aquests temps i advoquem per una evolució legislativa que permeti a LALIGA tenir competències sancionadores per agilitzar la resposta contra el racisme".

Tolerància zero amb el racisme

LALIGA ha liderat la lluita contra el racisme, denunciant, des de la temporada 2015/2016, qualsevol tipus de violència ocorreguda dins i fora dels estadis, davant la Comissió Estatal contra la Violència, el Racisme, la Xenofòbia i la Intolerància en l'Esport, així com davant del Comitè de Competició de la RFEF.

L'organisme va decidir anar un pas més enllà, i el gener del 2020, a conseqüència d'insults racistes al jugador de l'Athletic Club Iñaki Williams, LALIGA va anar directament a la justícia per a aquells casos de delicte d'odi tipificats al Codi Penal, ja sigui mitjançant la Fiscalia d'Odi, els Jutjats o els Cossos i les Forces de Seguretat.

En el seu compromís amb la lluita contra el racisme, LALIGA ha sol·licitat en diverses ocasions que es modifiqui la Llei 19/2007 contra la violència, el racisme, la xenofòbia i la intolerància a l'esport, així com la Llei 39/2022, per poder tenir competències sancionadores en aquest tipus de casos, cosa que podria reduir els temps de sanció.