LALIGA
BARES CLUB
Una oportunitat que converteix cada jornada en una experiència rendible per a qualsevol hostaler, perquè a Espanya el futbol no només es juga a l’estadi… també es viu i se celebra al bar.
L’altra grada de LALIGA és al teu barri
Hi ha partits de futbol que no es veuen. Es viuen i se senten. A Espanya, el bar és el lloc on aquesta experiència arriba a un altre nivell. El de sota de casa, el de sempre, aquell on va un amic, el de la pantalla gran, aquell altre on s’hi està més tranquil… N’hi ha de tota mena i gustos. Es pot triar on veure un partit en què els 90 minuts comencen molt abans del xiulet inicial i s’allarguen força després del final.
Text: Víctor García
Darrere de cada jornada que omple un bar hi ha planificació, senyal oficial i una estructura que ajuda l’hostaler a convertir el partit en alguna cosa més que una emissió en pantalla. Aquí encaixa LALIGA BARES CLUB, la proposta de LALIGA per a establiments d’hostaleria que volen convertir cada jornada en una experiència diferencial i única per als seus clients. Perquè això no és només futbol, és la millor oportunitat per atreure nous clients, reforçar els que ja es tenen i potenciar les bondats d’un local durant una finestra en què el bar, la barra i les seves taules es transformen en una graderia més de l’estadi.
L’exemple d’ELDERBI DE VALÈNCIA
El derbi entre Levante UD i Valencia CF va ser un exemple de l’efecte que s’aconsegueix amb LALIGA BARES CLUB els dies d’un partit especial. Vam anar al bar valencià de Saint Martin's Urban Irish, on l’ambient va començar a construir-se hores abans. Previsió extra de provisions, pantalles a punt, reserves confirmades… No era una tarda qualsevol.
“A nivell de consum i de clients es nota quan és un partit especial, com un derbi. Des de LALIGA BARES CLUB comptem amb avantatges i materials que ens ajuden a dinamitzar l’ambient en cites com ELDERBI DE VALÈNCIA”, reconeixia Vega Baulo, supervisora del local. Aquesta capacitat per activar el consum en moments clau és un dels valors afegits del programa
Perquè un encontre així no només omple taules durant aquella tarda o nit. Construeix la imatge i la clientela que es genera al voltant del bar. “Aquest tipus d’encontres enriqueix molt la comunitat hostalera al bar”, explicava Vega. El que passa durant el partit —i abans i després— es converteix en un aparador per fidelitzar els que ja hi venen i per conquerir els que creuen la porta per primera vegada.
Molt més que 90 minuts
En un bar, un partit no comença amb el xiulet inicial. Comença amb la prèvia, amb l’anàlisi, amb el debat sobre l’alineació. I tampoc acaba amb l’últim xiulet. Es comenten jugades, se celebra, es lamenta. Es comparteix… També suposa l’excusa perfecta per quedar i veure’s amb amics o familiars.
“Viure un partit de futbol en un bar sempre és diferent i més emocionant que a casa perquè comentes les jugades, els gols o el que passi amb amics o aficionats que et trobis al bar”, assenyalava un client habitual de Saint Martin's Urban Irish. Un altre ho resumia així i anava més enllà: “És gairebé com ser a l’estadi. Compartint amb gent i sentir el batec del partit”.
Aquest “batec” és l’actiu principal de qualsevol establiment que aposta pel futbol en directe. I és aquí on LALIGA BARES CLUB aporta un impuls addicional a l’hostaler a través d’avantatges, beneficis i sortejos exclusius pensats per dinamitzar jornades assenyalades. Des de packs de marxandatge per repartir entre els clients fins a accions promocionals vinculades a partits especials, l’objectiu és reforçar l’ambient i generar una experiència que convidi a tornar.
El canal LALIGA BARES i l’impuls de LALIGA BARES CLUB
La temporada passada, més de 43.000 bars van contractar LALIGA BARES, el servei que permet emetre de manera oficial els partits i garantir una experiència de qualitat als clients. No és una xifra casual: el futbol en directe continua sent un dels grans motors de consum en hostaleria. Comptar amb el senyal oficial i el suport de LALIGA aporta tranquil·litat al dia a dia de l’establiment.
A partir d’aquí, entra en joc LALIGA BARES CLUB, una plataforma pensada per i per a hostalers, amb avantatges i promocions exclusives per a ells i els seus clients. A través de sortejos i beneficis associats a grans partits, el club afegeix un incentiu extra en jornades assenyalades i reforça la connexió entre el bar i la seva comunitat al voltant del futbol.
Una experiència
El servei permet accedir a les competicions més rellevants i convertir cada jornada en una oportunitat de negoci. Perquè no es tracta només de posar un encontre a la tele del bar, sinó de dissenyar una experiència al voltant seu.
LALIGA té la capacitat única per reunir perfils diferents sota una mateixa televisió i, en el context actual, on l’experiència compartida guanya valor davant del consum individual a casa, el bar es consolida com a espai social de referència més enllà de l’estadi.
LALIGA BARES entén aquesta dimensió, filosofia i experiència. El que va passar a València durant el derbi és extrapolable a qualsevol ciutat espanyola i a qualsevol barri. Ja sigui en la visita d’un gran, en una jornada decisiva o en una final. El bar és aquest ‘altre estadi’.
