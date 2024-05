Units per un escut: L'enllaç especial del Llevant UD

El compromís dels aficionats, l'impuls més gran

De fet, “la nostra millor campanya de màrqueting és l'aficionat. La força del nostre futbol és l'afició”, sentencia Pablo Sánchez, i és que “el nostre sentiment de pertinença, irracionalitat i passió són molt forts. La nostra afició és infrangible”, postil·la Vicente Herrero.

Foto: LALIGA.

Sense anar gaire lluny, el jove del planter Andrés García va aprendre què significa pertànyer a la família del Llevant en aquest dia a dia. “Com que jo he viscut sempre a prop de l'Estadi Ciutat de València, de petit passejava per aquí, veia l'estadi, sentia l'afició i sempre deia al meu pare: “Tant de bo que pugui jugar aquí”. I després de centenars de passejades familiars i entrenaments (amb la seva altra família), aquest any va pujar al primer equip: “Ara, representar el Llevant i portar la samarreta és un orgull. És el màxim per a mi”.

A més, Andrés García valora positivament la combinació de joventut, com és el seu cas, i l'experiència present al vestidor, tal com passa amb el seu homònim. “Jo m'he recolzat en gent amb molta categoria, com Andrés Fernández. Ells hi són quan hi ha molta càrrega mental”. I aquesta connexió a l'equip és recíproca ja que Andrés Fernández mateix reconeix que “encara que els joves es recolzin en gent com nosaltres, existeix un equilibri i sempre els dic que gràcies a ells segueixo jugant a futbol per les ganes amb què els veig entrenar-se i jugar. T'ajuden i això provoca que hi hagi unió a l'equip per afrontar tots els reptes”. Com en qualsevol família, els uns es recolzen en els altres.