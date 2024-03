Racing Club Ferrol desafiant els límits de l´impossible

A LALIGA HYPERMOTION, on els desafiaments es converteixen en oportunitats, el Racing Club Ferrol emergeix com un símbol de l'esforç i la superació. Des del seu ascens des de Tercera Divisió el 2019 fins a la seva participació actual en una de les lligues més competitives del món, aquest equip ha teixit una història plena de resiliència i determinació.

Text: Fran Garrido

Més enllà dels resultats al terreny de joc, Racing Club Ferrol es posiciona com una força impulsora per a la ciutat de Ferrol, inspirant una connexió profunda entre l'afició i l'equip. Explorem aquest apassionant viatge del club, des dels desafiaments financers fins a la participació històrica a LALIGA HYPERMOTION. La trajectòria d'un equip que desafia els límits del que és impossible i redefineix el significat de la perseverança en el món del futbol.

Creixement històric

El president del Racing Club Ferrol, Manuel Ansede, al club des del 2017, comparteix el compromís que van obtenir quan van desembarcar: “Quan vam arribar a Ferrol, vam fer una promesa: farem tot el possible per portar el club a les cotes més altes”. Aquesta declaració, impregnada de determinació, va marcar l'inici d'un viatge en què els desafiaments financers, en transitar d'una categoria aficionada a una de professional, es van convertir en una fita fonamental en la trajectòria del club. Ansede reflexiona sobre aquesta travessia, compartint la seva sorpresa davant el nivell de la competició: “Aquesta lliga ens ha sorprès moltíssim. La classificació demostra que ajustat que està tot, tant a la part de dalt com a la de baix”.

D'altra banda, Ansede assenyala amb orgull el gran suport que reben per part de l'afició: “La ciutat s'hi ha bolcat, se senten orgullosos de Ferrol, viatgen amb l'equip, ens donen moltíssim suport, ho viuen intensament cada diumenge”. Aquesta connexió entre l'entitat i la seva comunitat ha esdevingut un pilar fonamental per al Racing Club Ferrol i per poder assolir les metes més ambicioses.

Viure un ascens després de 15 anys fora del futbol professional és un èxit monumental. “Estar a LALIGA HYPERMOTION ens dona aquesta possibilitat de veure grans equips aquí a Ferrol i veure com va creixent el sentiment de pertinença a l'equip”. Destaca Cristóbal Parralo, l’entrenador de l’equip. A més, Parralo assenyala el gran repte que va suposar l’adaptació dels jugadors a una competició d’aquest nivell. “Un dels reptes més grans, en continuar amb força jugadors d'una categoria inferior, va ser l'adaptació dels jugadors a la competició, a aquest ritme”.