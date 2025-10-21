#BuenaHuella
0
carregant...
Menu
Obrir
Tancar
Descarbonitzar el sector de la ramaderia / Neutralitat tecnològica
Biometà:
el viatge de la ramaderia cap a la descarbonització del sector
Carmen Lancho
- 21 octubre 2025
Biometà

L’expert en purins, Pinky, ens parla de la transformació que el sector ramader a Espanya ha emprés per assolir el seu compromís de neutralitat climàtica.

Tot comença amb els purins i la gestió correcta d'aquests residus orgànics d'origen animal. I és que la possibilitat de donar una segona vida a aquesta barreja d'orina, femta, palla i aigua implica estar més a prop de la descarbonització del sector gràcies a aquest impuls cap a la transició energètica. Un procés de canvi que ha iniciat el sector ramader i que té com a objectiu reduir la petjada de carboni fins a assolir la neutralitat l'any 2050.

¿Transformar purins en energia renovable?

¿És possible això? Sí. Precisament, transformar els excedents dels purins en energia verda és una de les principals accions que duu a terme el sector ramader per a la seva descarbonització. Però, ¿com és aquesta transformació?

Aquests purins s'emmagatzemen en uns dipòsits grans anomenats digestors. Allí, els bacteris comencen el procés de descomposició de la matèria orgànica conegut com a digestió anaeròbica, perquè es produeix sense oxigen i a una temperatura propera als 40ºC. En finalitzar aquest procediment de fermentació que dura uns quants dies, el resultat és, per una banda, biogàs, que és una barreja de metà, CO2 i altres gasos. I de l'altra, es produeix una substància anomenada digestat, que es reutilitza com a fertilitzant, a causa de la seva qualitat.

Però la transformació no s'acaba aquí, perquè el biogàs se sotmet a un últim procés, l'upgrading, aquesta vegada per eliminar el CO2 i altres impureses, i convertir-se en biometà. Ara sí, és un gas verd. En paraules de Pinky: No és màgia, és innovació!

Els purins s'emmagatzemen en els digestors.
Els purins s'emmagatzemen en els digestors.

De la granja a casa: els beneficis de generar gas verd

El biometà resultant té una composició equivalent a la del gas natural, per la qual cosa és completament compatible amb les xarxes de distribució de gas ja existents. Això permet que el consumidor final, tant empreses com particulars, puguin donar el mateix ús a aquest gas verd que el gas natural, com ara cuinar, gaudir d'una bona dutxa calenta o gaudir d'una vetllada de cinema i sopar a casa, quan a fora fa fred, però a casa s'hi està molt bé. Comoditats a què cal afegir el fet que no cal canviar cap de les instal·lacions de negocis i llars, ni cap tipus d'infraestructura.

I fer tot aquest viatge de transformació, de la granja a casa, té molts altres avantatges. La primera és optimitzar la gestió dels purins. Això suposa aprofitar milions de tones de residus cada any de manera que no arribin a contaminar les aigües subterrànies i reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle. Les plantes de biometà són una peça fonamental per assolir els objectius del Pacte Verd de la Unió Europea que proposen reduir les emissions netes d'aquests gasos contaminants almenys en un 55% respecte als nivells del 1990 i assolir la neutralitat climàtica per al 2050.

Sense canviar les instal·lacions de les llars.
Sense canviar les instal·lacions de les llars.

A més, disminueix la dependència energètica de l'exterior i és motor de la viabilitat econòmica de les explotacions, perquè fomenta una nutrició sostenible del sòl agrari i promou l'economia circular, en produir energia i fertilitzants de qualitat.

Per tot això, Naturgy busca impulsar la producció i distribució de biometà a Espanya, per això ja ha posat en marxa tres plantes de biometà, que estan en funcionament i en té en construcció dues més. La meta de l'empresa energètica és assolir abans del 2030 el desenvolupament de fins a 50 plantes de biometà a Espanya, amb una capacitat per generar fins a 4,5 TWh anuals, cosa que equivaldria al consum de gas d'aproximadament un milió de llars.

Neutres en CO2

Els continguts creats en el projecte Bona Petjada han suposat l'emissió de 126,23 kg CO2 eq, dels quals el 70,8% prové de la producció de vídeos per a xarxes socials, el 24,4% en la producció de vídeos animats i el 4,8% del treball de redacció i el disseny web. Per a posar-ho en perspectiva, aquesta quantitat de CO2 equival a:

  1.  El diòxid de carboni emès en 2 viatges d'una persona amb avió en la ruta Madrid-Barcelona.

  2.  El consum energètic anual d'una desena part d'una llar mitjana.

Per a neutralitzar aquestes emissions, es necessitarien 6 arbres absorbint CO2 durant un any complet. Per a reduir aquestes emissions hem aplicat diverses mesures que podreu trobar en aquest article.

Emissions generades durant aquest projecte:

126,23 kg CO2 eq

57%

Viajes

32%

Energia consumida

11%

Allotjament

Mesurem, reduïm, neutralitzem

El projecte #BuenaHuella és una acció liderada per Naturgy que reuneix els principals grups de comunicació del país sota un mateix projecte de comunicació sostenible. Es treballa en el mesurament, la reducció i la neutralització de les emissions de CO2 de tots els continguts, aplicant mesures per a minimitzar el seu impacte mediambiental, des de la ideació fins a la difusió.

Aquest projecte forma part de l'estratègia del grup Naturgy per a continuar desenvolupant accions que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic i afavorir la transició energètica cap a una economia neutra en carboni.

Amb el projecte #BuenaHuella, Premsa Ibèrica també s'adhereix a les bones pràctiques de sostenibilitat minimitzant la petjada de carboni en l'elaboració d'aquests continguts, així com en uns altres que també es produeixen des de la redacció. Aquest compromís ve determinat pel mesurament que es fa de manera conscient en tot el procés de producció i distribució de les peces que aglutinen aquest site.

Exemple d'això és que en l'oficina, hi ha finestrals que afavoreixen l'ús de llum natural, dues persones de l'equip de producció venen caminant a l'oficina i la resta utilitza el transport públic per a minimitzar el seu impacte mediambiental. Així mateix, tant el site com les imatges utilitzades en el contingut, estan optimitzats amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni.