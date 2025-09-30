#BuenaHuella
Energia renovable
Els purins: el residu amb potencial per descarbonitzar el sector ramader
Gema Carrasco
- 30 setembre 2025
Purines

Tal com ens explica Pinky, expert en purins, si es gestionen correctament aquests residus es poden transformar en biometà, una font d'energia renovable.

Els purins són residus d'origen animal, generalment formats per una barreja d'orina, femta, palla i aigua, que provenen d'explotacions ramaderes intensives que poden ser de porcs, però també d'altres animals com ara vaques i aus. En contenir nitrogen i fòsfor són considerats un potencial contaminant, per això a Espanya la seva gestió està regulada pel Reial decret 306/2020. Segons dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA), Espanya comptava amb aproximadament 34,7 milions de caps de bestiar porcí a finals del 2023. Els residus generats es poden fer servir directament com a adob al camp, però l'elevada quantitat d'excrements poden contaminar sòls i aigües, a més de provocar males olors. Però Pinky, el nostre expert en purins, ens recorda que una gestió eficient dels purins pot tenir un impacte mediambiental positiu.

Una segona vida als purins

Introduir els purins al flux de l'economia circular permet reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Per això, cal tractar els purins barrejats amb altres residus orgànics d'origen vegetal als digestors, mitjançant un procés de digestió anaeròbia. En absència d'oxigen, els bacteris descomponen aquesta matèria coneguda com a biomassa.

Com a resultat d’aquest procés s’obté una fracció sòlida que pot ser utilitzada com a adob; una fracció líquida, coneguda com a digestat, que, sotmesa a un procés d'evaporació al buit, es pot concentrar i separar de l'aigua per aprofitar-se com a fertilitzant orgànic; i, finalment, una fracció gasosa, el biogàs. Però a aquest gas verd, se'l pot purificar extraient-ne el CO2 i altres impureses per obtenir el biometà, una font d'energia renovable amb diverses aplicacions, inclosa la injecció a la xarxa de gas natural.

Granja porcina.
Granja porcina.

Impuls del biometà

Realitzar una bona gestió dels purins implica avantatges significatius tant des d'un punt de vista ambiental com agrícola. Redueix la contaminació del sòl i l’aigua en disminuir la càrrega de contaminants que contenen els purins abans de ser tractats. Cal destacar també que, en tractar-se els purins, es recuperen elements valuosos com el nitrogen i el fòsfor, que es poden reutilitzar com a fertilitzants a l'agricultura, reduint l'ús de fertilitzants químics i promovent l'economia circular.

A més, tot això permet acostar-se als objectius signats dins del Pacte Verd per la Unió Europea, que s'han proposat reduir les emissions netes de gasos d'efecte hivernacle en almenys un 55% respecte als nivells del 1990 i assolir la neutralitat climàtica per al 2050. Naturgy, compromesa a avançar en aquesta direcció, vol ser l’empresa líder en l’impuls del biometà a la península ibèrica, tant en la producció com en la distribució a través de la xarxa gasista ja existent. L'energètica, que ja compta amb tres plantes de biometà en funcionament i dues més en construcció, ha signat recentment diversos acords per al desenvolupament de fins a 50 plantes de biometà a Espanya abans del 2030. Les plantes tindran capacitat per generar fins a 4,5 TWh anuals, l'equivalent al consum de gas de prop d'un milió de llars.

Del porc, fins i tot els purins!

El refranyer popular ja deia que “del porc s’aprofita tot”, però en temps de transició energètica i descarbonització del sector ramader podem dir que “Del porc, fins i tot els purins!”. Aquest és el nom del nou projecte que s'emmarca dins de Buena Huella i que ha realitzat Prensa Ibérica en col·laboració amb Naturgy per parlar de l'oportunitat que ofereix el biometà per reduir la petjada de carboni del sector ramader. Per això, hem comptat amb la col·laboració de Pinky, un porquet que, de forma didàctica i a través de diversos vídeos, ens parlarà del biometà com un element clau en la transició energètica. També comptarem amb l'experiència d'Elena Monje (@infarmarte), que, amb rigorositat científica absoluta, ens acostarà conceptes al voltant d'aquesta font d'energia renovable. I és que del porc se'n poden aprofitar fins i tot els purins.

Destacado.

Els continguts creats en el projecte Bona Petjada han suposat l'emissió de 126,23 kg CO2 eq, dels quals el 70,8% prové de la producció de vídeos per a xarxes socials, el 24,4% en la producció de vídeos animats i el 4,8% del treball de redacció i el disseny web. Per a posar-ho en perspectiva, aquesta quantitat de CO2 equival a:

  1.  El diòxid de carboni emès en 2 viatges d'una persona amb avió en la ruta Madrid-Barcelona.

  2.  El consum energètic anual d'una desena part d'una llar mitjana.

Per a neutralitzar aquestes emissions, es necessitarien 6 arbres absorbint CO2 durant un any complet. Per a reduir aquestes emissions hem aplicat diverses mesures que podreu trobar en aquest article.

Emissions generades durant aquest projecte:

126,23 kg CO2 eq

Mesurem, reduïm, neutralitzem

El projecte #BuenaHuella és una acció liderada per Naturgy que reuneix els principals grups de comunicació del país sota un mateix projecte de comunicació sostenible. Es treballa en el mesurament, la reducció i la neutralització de les emissions de CO2 de tots els continguts, aplicant mesures per a minimitzar el seu impacte mediambiental, des de la ideació fins a la difusió.

Aquest projecte forma part de l'estratègia del grup Naturgy per a continuar desenvolupant accions que ajudin a mitigar els efectes del canvi climàtic i afavorir la transició energètica cap a una economia neutra en carboni.

Amb el projecte #BuenaHuella, Premsa Ibèrica també s'adhereix a les bones pràctiques de sostenibilitat minimitzant la petjada de carboni en l'elaboració d'aquests continguts, així com en uns altres que també es produeixen des de la redacció. Aquest compromís ve determinat pel mesurament que es fa de manera conscient en tot el procés de producció i distribució de les peces que aglutinen aquest site.

Exemple d'això és que en l'oficina, hi ha finestrals que afavoreixen l'ús de llum natural, dues persones de l'equip de producció venen caminant a l'oficina i la resta utilitza el transport públic per a minimitzar el seu impacte mediambiental. Així mateix, tant el site com les imatges utilitzades en el contingut, estan optimitzats amb l'objectiu de reduir la petjada de carboni.