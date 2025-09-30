Els purins: el residu amb potencial per descarbonitzar el sector ramader

Una segona vida als purins
Introduir els purins al flux de l'economia circular permet reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i contribuir a la lluita contra el canvi climàtic. Per això, cal tractar els purins barrejats amb altres residus orgànics d'origen vegetal als digestors, mitjançant un procés de digestió anaeròbia. En absència d'oxigen, els bacteris descomponen aquesta matèria coneguda com a biomassa.
Com a resultat d’aquest procés s’obté una fracció sòlida que pot ser utilitzada com a adob; una fracció líquida, coneguda com a digestat, que, sotmesa a un procés d'evaporació al buit, es pot concentrar i separar de l'aigua per aprofitar-se com a fertilitzant orgànic; i, finalment, una fracció gasosa, el biogàs. Però a aquest gas verd, se'l pot purificar extraient-ne el CO2 i altres impureses per obtenir el biometà, una font d'energia renovable amb diverses aplicacions, inclosa la injecció a la xarxa de gas natural.