La immersió de LaLiga en un mercat de 1.300 milions de joves o per què han viatjat els clubs a Qatar

Els clubs de LaLiga acaben de fer una immersió en un dels mercats més interessants del món per al futbol i l'esport en general: l’Orient Mitjà i el Nord de l'Àfrica (MENA) i el subcontinent indi, una de les regions amb més joves del planeta ja que compta amb 1.300 milions de menors de 30 anys. La passió pel futbol que es viu en aquesta zona del món ha mogut LaLiga a establir un programa d'immersió per arribar a aquest públic i mantenir reunions al més alt nivell amb personalitats del món de la política, l'esport i l'economia.

LaLiga ha posat de manifest als clubs la importància d'aquest territori de què s'espera que en 15 anys pugui generar uns ingressos d'uns 3.000 milions d'euros. És per això que ha incidit durant aquests dies en la importància que els clubs entenguin aquest mercat i sàpiguen transmetre els valors propis i els de LaLiga d'acord amb la cultura, els costums i els hàbits de consum de cada territori MENA i del subcontinent indi.

L'espai de LaLiga TwentyNine's a Doha amb el xef Dani García al capdavant dels fogons.

Aquesta aposta es durà a terme juntament amb la multinacional transmèdia Galaxy Racer (GXR). Amb seu a Dubai i 500 milions de seguidors al món, GXR és una de les organitzacions d'eSports, gaming i entreteniment més grans, amb presència a la regió de MENA, Amèrica del Nord, sud-est asiàtic, sud d'Àsia i Europa. D'aquesta manera, aquesta ‘joint-venture’ de 15 anys espera fidelitzar els aficionats i posicionar LaLiga com la principal marca de futbol i entreteniment en aquesta regió tan estratègica.

Per assolir l'èxit en aquest projecte, la formació als clubs per part de LaLiga i experts de la regió és vital. Per això, del 4 al 8 de desembre LaLiga s'ha 'mudat' juntament amb 40 dels seus 42 clubs a territori MENA (Qatar i Dubai) i des d'allà s'ha realitzat una forta immersió a través de xerrades sobre la regió esmentada, centrant-se sobre tot en les xarxes socials i la manera de comunicar i arribar als joves a través d'elles i que els clubs sàpiguen com són els consumidors esmentats d'aquesta zona. Per cert, com a mostra dels llaços amb les noves generacions de tot el món, LaLiga va aprofitar aquesta cita per presentar en profunditat l'acord amb EA Sports, que serà el nou patrocinador principal a partir de la temporada que ve.

“Aquesta immersió suposa un abans i un després de la internacionalització de LaLiga en aquest territori. S'han realitzat sessions perquè coneguin com es duen a terme els negocis en aquesta regió, perquè sàpiguen quins tipus d'aficionats al futbol poden trobar aquí i perquè entenguin quina és la dimensió que l'esport té a la zona”, explica Víctor Martín, cap de Gabinet de presidència de LaLiga. En definitiva, com arribar de la manera més efectiva i natural als 1.300 milions de menors de 30 anys per traslladar els valors i la passió de cada protagonista que forma LaLiga.

Una acció de LaLiga al Caire (Egipte)

La visió dels protagonistes després de l'experiència

Ana Vera és la directora d'Àrea de Relacions Institucionals del Màlaga CF i considera aquesta experiència com un gran pas: “MENA és una regió coneixedora de la nostra competició i la consumeix molt. Considerem aquest moviment un encert absolut de l'estratègia d'expansió organitzant aquestes jornades in situ per entendre les oportunitats de mercat”. En la mateixa línia opinen des de l'Espanyol a través del seu CEO, Mao Ye, a qui ha servit aquesta immersió per posar els ulls sobre aquest mercat: “Són accions que ajuden a conèixer millor la nostra competició i els clubs de manera individual. És un mercat emergent i tots els clubs tenim la responsabilitat de treballar conjuntament pel bé comú. Particularment per a l'Espanyol no el tenim identificat com a mercat internacional estratègic, però és una oportunitat per al nostre club per posicionar-nos i conèixer millor el mercat MENA”. I pel que assegura Paco Belmonte, president del FC Cartagena, ha estat un “pas estratègic vital per al creixement del projecte global que formem. Aquesta immersió suposarà un impuls més en una estratègia comuna, sense fissures, que creix a través del treball i la confiança de tots els membres i de l'excel·lent imatge que es transmet a l'exterior”.

En definitiva, “la immersió ha estat tot un èxit amb els 40 clubs presents. I perquè aquest fos el resultat ha estat fonamental la participació d’agents clau del sector, des del conseller comercial de l’Oficina Comercial de l’Ambaixada d’Espanya a EAU fins al ministre d’Economia d’EAU”, subratlla Víctor Martín.

I és que amb aquesta agenda duta a terme per LaLiga, es busca que siguin els clubs els que explorin i s'obrin camí en aquest territori pels seus mitjans i amb la força de la seva marca. En són una prova les nombroses reunions privades de caràcter comercial, esportiu i institucional que han dut a terme nombrosos clubs aquests dies. La idea és que cada club experimenti i fomenti la seva internacionalització en aquests països a través dels seus canals, futbolistes, entrenadors, cultura dels seus aficionats… En resum, a través dels seus valors i idiosincràsia. Amb aquest objectiu resulta vital haver realitzat aquest viatge a Qatar i Dubai i així amarar-se de la millor manera dels hàbits de consum de cada regió MENA.

Viatges que aporten valor als clubs

“Aquestes experiències i viatges immersius de la mà de LaLiga aporten molt valor als clubs per conèixer els principals socis de negoci i ‘stakeholders’ relacionats amb la indústria de l'esport, a nivell de mitjans, ‘broadcasters’, empreses vinculades, etc. Així mateix, en tot el tema relacionat amb les dades dels fans, l'audiència d’allà, el nivell de maduresa del futbol, com l’entenen i com el viuen, com és la seva passió per LaLiga, ens ajuda a trobar els ‘insights’ més adequats perquè un club com el Reial Club Celta trobi la seva via de diferenciació per poder-los parlar i entendre'ns”, esgrimeix Carlos Salvador, director comercial RC Celta. En uns termes similars, el president executiu del Reial Sporting de Gijón, David Guerra, comenta que aquesta ha estat “una immersió necessària per al desenvolupament internacional com a clubs en un territori que té prou economia per invertir en entreteniment. Si volem ser competitius, ens hem d'apropar a les possibilitats que ofereixen ‘partners’ especialitzats en aquest mercat i que, a més, tenen un alt grau de qualificació en innovació, tecnologia i negoci”.

En el València CF, el director corporatiu i portaveu, Javier Solís, ha destacat que el seu club ja fa temps que treballa aquest territori, “on d'un temps ençà percebem una afició cada vegada més gran i més intensa per les nostres competicions i per equips com el València CF. Per nosaltres és un mercat emergent i estratègic on esperem continuar tenint cada cop més presència. N'és una bona mostra l'obertura d'un compte específic a 'arabic' fa més de quatre anys i la generació de continguts específics, així com la presència física constant en aquests països on esperem continuar creixent i que cada cop més aficionats d'aquestes zones estiguin molt feliços i orgullosos de seguir-nos”.

Durant el viatge hi va haver també ocasió de conèixer de prop el projecte LaLiga TwentyNine's i de veure com aquest sports bar de dues plantes, ubicat al centre de Doha suposa una finestra al món per als clubs de LaLiga. El xef Dani García, encarregat de dirigir els seus fogons, els va explicar el funcionament del mateix, quins són els punts forts i quins tipus de menús serveixen per mostrar al món la gastronomia espanyola.

LaLiga TwentyNine's a Doha (Qatar)

Els primers passos ja estan en marxa

LaLiga té un equip de 5 persones a Emirats Àrabs, però es pretén que amb la nova ‘joint-venture’, arribin a les 20. Aquest grup es dedicarà al desenvolupament de la marca LaLiga i a la captació de noves oportunitats de negoci i treballarà en coordinació amb els delegats de LaLiga amb seu al Marroc, Egipte, Qatar, Kazajistán, Turquia, Israel, l’Índia i Emirats Àrabs, que continuaran sent un component clau per al creixement regional.

Pel que fa a les primeres accions, ja s'està treballant en diverses col·laboracions amb Galaxy Racer, incloent-hi una sèrie de documentals, tornejos, marxandatge, esdeveniments presencials i diferents activitats.

Raúl Sanllehí, director general del Reial Saragossa, considera que “la població creixent de la regió de MENA i la seva economia en expansió, sumades als vincles culturals amb Espanya, fan aquesta zona del món molt interessant per estrènyer llaços amb entitats esportives locals, així com amb empreses i mitjans de comunicació de la zona”. I, com resumeix Manuel Torres, president de la SD Osca, aquesta immersió ha suposat “una oportunitat per establir llaços comercials i de negoci amb un mercat en creixement com és el de MENA i el subcontinent indi, i impulsar un procés d'internacionalització tant des de la competició com de molts clubs que individualment, no podríem fer-ho. MENA és una regió que està apostant fort per l'esport en els darrers anys amb la celebració d'importants esdeveniments com ara premis de Fórmula 1, tornejos internacionals de golf i boxa i la Copa del Món de futbol”.

Precisament, el món del futbol ha posat aquests dies el focus a Qatar, un dels principals mercats d'aquest territori MENA, i LaLiga ha aprofitat aquest moment per arrencar aquest projecte tan prometedor i portar-hi de la mà els clubs, els protagonistes del nostre futbol. El marc és immillorable i el pòsit que els jugadors de LaLiga estan deixant en aquesta zona durant Qatar 2022 tindrà una continuació més directa i estreta amb aquests potencials 1.300 milions de nous aficionats. Ha estat una immersió en present pensant en el futur de LaLiga i el futbol espanyol.