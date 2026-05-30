Màlaga CF:
quan la il·lusió es troba amb el compromís
El conjunt blanc-i-blau afronta el desenllaç de LALIGA HYPERMOTION recolzat en la fortalesa del vestidor i l’impuls constant d’una afició que continua acompanyant l’equip.
A Màlaga, el futbol ocupa molt més que noranta minuts
Forma part del dia a dia d’una ciutat que viu cada partit amb passió, orgull i un fort sentiment de pertinença. Quan arriba el tram decisiu de la temporada, aquesta connexió entre equip i afició es fa encara més visible.
Text: Alberto Zamora
El Màlaga CF afronta el desenllaç de LALIGA HYPERMOTION en un dels moments més intensos del curs. Després d’una temporada en què ha aconseguit mantenir-se entre els aspirants a l’ascens, el conjunt blanc-i-blau encarà les darreres jornades amb el convenciment de continuar competint fins al final.
En una categoria on cada setmana canvia l’escenari, la igualtat obliga a conviure amb la incertesa i converteix cada partit en un exercici constant de concentració, personalitat i resistència.
La maduresa d’un grup unit
A Màlaga coneixen bé què significa competir en una categoria on cada jornada obre nous escenaris. La igualtat converteix cada setmana en una oportunitat per continuar creixent i obliga el club a mantenir el focus i la regularitat durant tota la temporada.
Kike Pérez, director general del Màlaga CF, ho resumeix amb una idea senzilla: “És una categoria preciosa i hipertensa, ja que cada setmana pot canviar el teu estat d’ànim, perquè hi ha molta igualtat”.
Per afrontar aquesta responsabilitat, el missatge dins del club ha estat mantenir el focus en el curt termini: “Hem d’estar tranquils i confiar setmana a setmana, i només pensar en el següent partit, que és el que hem fet durant tots aquests mesos”.
Una visió que comparteix també el cos tècnic. Juanfran Funes, entrenador del Màlaga, posa el focus precisament en allò que converteix la competició en una cosa tan imprevisible: “Els equips tenen una gran igualtat, cosa que fa la competició molt bonica. Al final, allò que un pensa no acaba succeint”.
La força del grup
En una temporada en què cada detall pesa més que mai, el Màlaga CF troba un dels seus principals suports en una cosa menys visible que els resultats: el grup.
Funes assenyala que part d’aquesta fortalesa neix d’un recorregut compartit que ha donat estabilitat al vestidor: “L’ascens a LALIGA HYPERMOTION va forjar un grup amb una base molt sòlida, que s’ha mantingut durant anys, i això es tradueix en una gran fortalesa”.
Al centre d’aquesta estructura apareix la figura del capità, Alfonso Herrero, que reconeix que pocs imaginaven aquest escenari fa només uns mesos: “Ningú s’imaginava, per com anaven les coses a principi de temporada, estar en aquesta situació. Ens ho hem guanyat a pols i depenem de nosaltres mateixos”.
I quan toca posar nom al moment que viu l’equip, Alfonso Herrero no dubta: “Si hagués de descriure aquest moment de la temporada amb una sola paraula, seria il·lusió. Perquè per aconseguir el que hem aconseguit, venint d’on venim i estant on som ara, cal això: molta il·lusió i molt compromís de tots i cadascun de nosaltres”.
Però si alguna cosa deixa aquesta temporada, per al porter, va més enllà de la gespa: “Quan pensi en aquesta temporada al llarg dels anys, crec que el primer que em vindrà al cap serà el vestidor. Un vestidor molt sa, ple de gent increïble que sent aquest escut com qualsevol dels que estan veient els partits”.
Un sentiment que va més enllà de l’estadi
Parlar de l’equip de la Costa del Sol és parlar també de La Rosaleda i d’una afició que ha acompanyat l’equip durant tota la temporada.
Miguel Molina, president de la Federació de Penyes Malaguistes, recorda un dels moments que va canviar el rumb emocional del curs: “A partir del canvi d’entrenador, l’equip va canviar l’actitud, va canviar el sistema de joc i aleshores ens ha fet gaudir moltes tardes i molts partits”.
Perquè en una categoria com LALIGA HYPERMOTION, insisteix, res no està escrit: “Els partits no es guanyen per la classificació en què es troba cada equip, es guanyen al camp i cal mossegar, cal lluitar i cal sortir a guanyar tots els partits”.
Aquest vincle també es percep fora de l’estadi. Als carrers, a les famílies i en una manera de viure el club que es transmet de generació en generació. “Màlaga és un sentiment, Màlaga és més que un orgull, és una passió. És el nostre equip de tota la vida”.
I afegeix: “Aquella generació ha fet que avui els seus fills sentin els colors del Màlaga, donant suport a l’equip, i que només es vegin pels carrers samarretes i bufandes del Màlaga”.
Per a Kike Pérez, aquesta connexió explica moltes coses: “Jo sempre dic que l’afició és el més important que hi ha al futbol. Sense l’afició no som res”.
Amb una última jornada encara per disputar-se i molt encara per decidir, el Màlaga CF afronta el desenllaç acompanyat per una ciutat que, una vegada més, ha decidit continuar creient.
LALIGA HYPERMOTION afronta el tram decisiu de la temporada amb ascensos, places de PLAYOFF D’ASCENS i permanències encara per decidir en una competició on la igualtat manté l’emoció fins a l’últim moment. Un context que converteix cada jornada decisiva en alguna cosa més que futbol per a milers d’aficionats.
En aquest escenari s’emmarca “Desenlace”, la campanya de LALIGA per al final de temporada, que posa el focus en la manera com les aficions viuen els moments més decisius del curs. Perquè quan tot està en joc, també ho està la manera de defensar uns colors, acompanyar l’equip i continuar construint un llegat que passa de generació en generació.