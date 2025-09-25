Contingut ofert per:
Quan es parla de càncer, la majoria pensa en tumors sòlids com els de mama, còlon o pulmó. Tanmateix, els càncers hematològics suposen en conjunt prop del 10% de tots els diagnòstics oncològics1. Tot i així, continuen sent grans desconeguts: segons l’Estudi de percepció social sobre limfomes a Espanya realitzat per IPSOS, un 82% de la població espanyola té un coneixement escàs o nul sobre els limfomes –que representen el 71% del total de neoplàsies hematològiques1–, i més de la meitat desconeix que existeixen tipus menys freqüents considerats “malaltia rara”, com el limfoma de cèl·lules del mantell. De fet, el 92% afirma no haver-ne sentit a parlar mai2.
Aquest desconeixement té conseqüències reals: “retard en el diagnòstic, escassa presència en campanyes generals de conscienciació i sensació d’aïllament dels pacients”, assenyala Begoña Barragán, presidenta d’AEAL. Per revertir aquesta situació, Lilly, en col·laboració amb AEAL, ha llançat la iniciativa “Linformados. Entenent el limfoma, visibilitzant vides”, que compta amb l’aval social del Grup Espanyol de Limfomes i Trasplantament Autòleg de Medul·la Òssia (GELTAMO) i de la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH).
La iniciativa busca donar veu i visibilitzar els pacients, proporcionant-los eines que puguin utilitzar durant el procés de la seva malaltia i que millorin la seva comunicació en consulta. Per això, instal·laran punts informatius als hospitals d’arreu d’Espanya i s’ha elaborat la guia per a pacients “En limfoma, cap dubte és ximple”, un recurs pensat perquè els pacients puguin resoldre les seves preguntes freqüents i fomentar el diàleg a la consulta.
Els limfomes són un tipus de càncer que afecta els limfòcits, cèl·lules que formen part del nostre sistema immune3 i que poden localitzar-se als ganglis limfàtics, però també a la melsa, la medul·la òssia o l’intestí. Hi ha molts tipus, alguns evolucionen lentament (indolents) i altres de manera més agressiva.
La Dra. Mariana Bastos-Oreiro, Coordinadora de la Unitat de Limfomes de l’Hospital Gregorio Marañón i membre de la junta directiva de Geltamo i de la Societat Espanyola d’Hematologia i Hemoteràpia (SEHH), explica que “el més característic és l’aparició de ganglis limfàtics augmentats de mida, que són com ‘bonyets’ i el més típic és que no facin mal. També són freqüents símptomes generals com febre sense causa aparent, suors nocturns intensos i pèrdua de pes inexplicada. Però molts pacients poden tenir la malaltia sense presentar símptomes”.
El diagnòstic requereix una biòpsia del teixit afectat, seguida de proves de laboratori, anàlisis de sang i proves d’imatge com el PET-CT per determinar el tipus de limfoma i l’extensió de la malaltia. Segons l’especialista, “no hi ha un únic perfil de pacient. Encara que en general, la mitjana d’edat és al voltant dels 65 anys, pot aparèixer a qualsevol edat. En alguns casos pot associar-se a condicions d’immunodepressió, però en la majoria no hi ha cap condició associada. A més, hi ha alguns subtipus, com el Hodgkin, que característicament afecten gent jove”.
Segons el tipus, l’extensió i les característiques de cada pacient, s’escollirà l’abordatge més adequat. “Alguns limfomes no necessiten tractament en el moment del diagnòstic, sinó seguiment clínic. En altres casos, es recorre a la quimioteràpia, immunoteràpia, teràpies dirigides o també teràpia cel·lular o trasplantament. El futur va cap a tractaments cada vegada més personalitzats, més eficaços i amb menys efectes secundaris”, detalla la Dra. Bastos-Oreiro.
En el cas del limfoma de cèl·lules del mantell, que representa prop del 5% dels limfomes no Hodgkin i sol diagnosticar-se en fases avançades, la Dra. Bastos-Oreiro subratlla que “per al pacient suposa conviure amb una malaltia complexa i encara considerada incurable, tot i que avui existeixen teràpies innovadores que milloren significativament el seu pronòstic i la seva qualitat de vida”.
En qualsevol cas, ser diagnosticat amb un limfoma sempre suposa un “terratrèmol emocional”, assenyala Begoña Barragán. “Genera por, incertesa i ansietat. Els pacients solen preguntar-se si es poden curar, quins tractaments existeixen, quins seran els efectes secundaris i com afectarà la seva vida diària i la de la seva família. Per això, ho abordem amb comunicació clara, explicant el pronòstic i el pla de tractament, i oferint suport psicològic quan és necessari”, subratlla la Dra. Bastos-Oreiro.
En aquest sentit, tant especialistes com associacions coincideixen que la relació metge-pacient és clau per afrontar el limfoma. “Una comunicació oberta afavoreix que el pacient entengui millor la seva situació, que pugui expressar símptomes o efectes secundaris i que participi en les decisions. A més, quan el pacient confia en el seu metge, l’adherència al tractament millora i es redueix l’ansietat”, destaca Begoña Barragán. Per enfortir aquest vincle, la recomanació és “preparar la consulta per escrit, portar una llista de preguntes, acudir-hi acompanyat i no tenir por de preguntar el que calgui. Cap dubte és ‘menor’”.
Però “el càncer hematològic no només es viu a l’hospital, també a casa, a la feina i en la relació amb els altres”, incideix la presidenta d’AEAL. Per això, des d’AEAL reclamen un enfocament integral que contempli no només el tractament, sinó també l’acompanyament emocional, l’orientació social i la reintegració laboral: “Les principals necessitats dels pacients són sentir-se compresos, rebre suport especialitzat i disposar de recursos que els permetin mantenir qualitat de vida al llarg de tot el procés”. A més, “com que són malalties que en moltes ocasions no presenten símptomes visibles, l’entorn pot arribar a pensar que el pacient ‘està bé’ quan, en realitat, conviu amb limitacions molt importants. Aquesta invisibilitat genera incomprensió i solitud, tant en el pacient com en la seva família”.
Davant d’aquesta realitat, les expertes coincideixen en la importància d’iniciatives com Linformados. Per a la Dra. Mariana Bastos-Oreiro, “són clau perquè ajuden a informar correctament la població, a donar visibilitat als pacients i a trencar l’estigma del càncer. A més, faciliten que els pacients se sentin acompanyats i que la societat sigui més conscient de les seves necessitats”.
Begoña Barragán afegeix que “aquestes campanyes ajuden a trencar mites, a normalitzar la conversa sobre el càncer hematològic i a avançar cap a una societat més informada i solidària. Als pacients els aporten visibilitat i esperança; a les famílies, la seguretat que no estan soles; i a la societat, informació que permet comprendre millor la realitat d’aquestes malalties”.
Amb iniciatives com aquesta, l’objectiu és clar: que cap pacient amb limfoma torni a sentir-se invisible. Més informació a: https://www.lilly.com/es/linfomas