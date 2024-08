El moviment ‘Entre elles’ neix per aclarir dubtes al voltant de les recaigudes i la metàstasi en càncer de mama

Contingut ofert per:





Segons les darreres dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM), al llarg d’aquest any, 36.000 dones viuran en primera persona la commoció de ser diagnosticades de càncer de mama. “És un moment aclaparador”, explica Paula González, que va ser diagnosticada als 28 anys després que, durant unes vacances a la platja, ella mateixa es notés un bony sospitós. “Apareixen la por i els dubtes. Has sentit a parlar del càncer de mama mil vegades, però alhora ho desconeixes tot. Jo no sabia ni tan sols que n’hi ha de diferents tipus”.

Després del diagnòstic va venir un any i mig en què les consultes, els tractaments i els seus efectes van prendre les regnes de la vida de Paula: preservació d'òvuls, quimioteràpia, cirurgia, radioteràpia. I després, quan tot passa, nous temors i inseguretats apareixen en primer pla: la por de la recaiguda o que algunes de les cèl·lules canceroses hagin viatjat a través del torrent sanguini o del sistema limfàtic a altres parts de l'organisme, generalment els ossos, el fetge, el cervell o els pulmons i es produeixi la temuda metàstasi.

Recaiguda o metàstasi: dues realitats del càncer de mama

Tot i això, cal deixar clar que el càncer de mama amb alt risc de recaiguda i el metastàtic són dues condicions diferents. “És freqüent que quan passa una recaiguda, automàticament es pensi en metàstasi. I, alhora, la paraula metàstasi suggereix un pronòstic més ombrívol. Hi ha molta confusió”, assenyala la Paula. Podria afirmar-se que totes les metàstasis són recaigudes (menys el 6% dels casos que debuten en fase metastàtica), però no totes les recaigudes són metàstasis. “És a dir, que hi ha un percentatge dels casos que ja presenten metàstasi en el moment del diagnòstic”, puntualitza la doctora Laura de Paz Arias, cap del Servei d'Oncologia Mèdica de l'Àrea Sanitària de Ferrol.

Precisament per aclarir aquesta confusió, la farmacèutica Lilly, amb el suport de la Federació Espanyola de Càncer de Mama (FECMA), a què pertany Paula, de l'Associació Espanyola Càncer de Mama Metastàsic (AECMM), i amb l'aval del grup de recerca SOLTI, ha impulsat el moviment 'Entre Elles. Dues realitats del càncer de mama, una mateixa cura”. Aquesta iniciativa pretén millorar la qualitat de vida de les pacients bandejant dubtes i promovent la divulgació d'informació mèdica de qualitat, especialment en dos dels moments del càncer de mama que generen més preocupació i incertesa.

Tal com explica l'oncòloga de l'Àrea Sanitària de Ferrol, el risc que la malaltia reaparegui depèn de diversos factors, entre ells l'edat, el nombre de ganglis afectats i la mida i el tipus de tumor. “Solem parlar de càncer de mama com una cosa global, però són en realitat, moltes malalties, la situació i el pronòstic de cada pacient són únics”. El subtipus més freqüent és l'anomenat luminal o hormonosensible (HR+ HER2-), és el que pateixen el 70% de les pacients. Un 15% té un alt risc de recaiguda i un 25% aproximadament d’aquestes pacients d'alt risc recauen als 5 anys.

El segon tipus més freqüent és l'anomenat HER2+ que afecta fins a un 15-20% de totes les pacients, on el risc de recaiguda és aproximadament d'entre el 15-20% als 5 primers anys després del tractament. El tercer tipus de càncer de mama més freqüent és el denominat triple negatiu que representa aproximadament al 10-15% del total de pacients. En aquest cas, fins a un 30% de les pacients diagnosticades en estadis inicials poden desenvolupar malaltia metastàtica en els 3-5 anys següents al diagnòstic.

Diferents tipus de recaigudes: les coses clares

Amb aquesta vocació d'aclarir dubtes, el moviment Entre Elles deixa clar que les recaigudes poden ser de diversos tipus:

Recaiguda Ipsilateral del tumor: és una recaiguda que passa a la mateixa mama que el tumor original, en una zona propera al lloc on hi havia el càncer primari.

és una recaiguda que passa a la mateixa mama que el tumor original, en una zona propera al lloc on hi havia el càncer primari. Recaiguda Local/Regional: és una recaiguda que es presenta a l'àrea propera a la cirurgia original, com en els ganglis limfàtics axil·lars o al voltant de la clavícula.

és una recaiguda que es presenta a l'àrea propera a la cirurgia original, com en els ganglis limfàtics axil·lars o al voltant de la clavícula. Segon Càncer de Mama Contralateral: es refereix a un nou càncer a la mama oposada al tumor original. No és una metàstasi del càncer primari, sinó un nou càncer independent.

es refereix a un nou càncer a la mama oposada al tumor original. No és una metàstasi del càncer primari, sinó un nou càncer independent. Segon Càncer Primari: fa referència al desenvolupament d'un nou càncer primari en una ubicació diferent de la del càncer original. No està relacionat directament amb el primer càncer.

En aquestes quatre situacions, l'estratègia de l'equip mèdic serà aplicar tractaments intentar la curació i eliminació del tumor. “Cada escenari té una aproximació diagnòstica i terapèutica diferent però la recaiguda, en la majoria dels casos, pot ser curable de nou”, afirma la Dra. De Paz.

No obstant això, hi ha un altre tipus de recaiguda, coneguda com a recaiguda a distància o metàstasi que es produeix quan el càncer de mama es dissemina a òrgans o teixits distants del lloc original. Això indica que les cèl·lules canceroses han viatjat des de la mama a través del torrent sanguini o el sistema limfàtic i han format nous tumors a altres parts del cos. En aquests casos, l'enfocament principal del tractament és controlar els símptomes i perllongar la vida, evitant que el tumor creixi. “Una malaltia metastàtica és avui dia incurable, però això no vol dir que no pugui tenir un llarg recorregut, com altres malalties cròniques”, subratlla l'oncòloga. “Jo, que ja pentino cabells blancs, he viscut una transformació meravellosa en oncologia. Hi ha un abans i un després. Abans, la meitat dels pacients vivien escassament dos anys, ara la supervivència és infinitament superior i, a més, amb una bona qualitat de vida. En això sí que s'ha millorat de manera exponencial, tenim quantitat de fàrmacs nous al nostre abast i hem millorat molt els tractaments de suport per ajudar a suportar millor les teràpies”, conclou.

Pors, dubtes i cures compartides

No obstant això, tot i que les dones que pateixen càncer de mama en estadis inicials amb alt risc de recaiguda i aquelles amb càncer de mama metastàtic estan en fases de la malaltia diferents, hi ha alguns aspectes que tots dos tipus de pacients tenen en comú. Un d'ells són les cures que poden ajudar en el procés d'evitar la recaiguda o la progressió (mantenir l'adherència al tractament, fer exercici, portar una alimentació saludable, evitar hàbits nocius com el tabac i l'alcohol, cercar suport psicològic…).

Un altre d'aquests aspectes compartits és el que constata diàriament la cap del Servei d'Oncologia Metgessa de l'Àrea Sanitària de Ferrol: la por. “La por és lliure, és gratis, i no hi ha cosa que més por faci que la incertesa. Per això els meus pacients intento fer-los un full de ruta perquè tinguin una previsió a mitjà termini dels passos que anirem fent. Jo, que soc de zona de costa, sempre els dic que això és una travessia en què navegarem juntes, tindrem zones de calma i també temporals i el nostre objectiu és arribar a un port segur quan l'acció és curativa i a un port tranquil quan la malaltia és metastàtica”.

Per aclarir la incertesa i afavorir el benestar emocional de les pacients i el seu entorn hi ha una eina clau: la comunicació metge-pacient. “És fonamental que no tinguin por de preguntar, ni d'expressar les seves pors. Només així podem ajudar”, insisteix la Dra. Laura de Paz, però és una cosa que no sempre passa. De fet, segons l'estudi social “En càncer, cap dubte és absurd” gairebé la meitat dels pacients amb càncer a Espanya callen els seus dubtes a la consulta per vergonya, bloqueig o desconfiança. Dubtes que afecten el tractament, efectes secundaris, fins i tot la vida íntima i familiar, l'aspecte estètic, la vida laboral… Per a la Paula González, com a pacient, “confiar en el teu equip mèdic i tenir una relació en què puguis preguntar el que sigui és essencial en tots els processos oncològics i més encara quan es donen situacions com les recaigudes o la metàstasi. La primera pregunta que et ve el cap és: “Em moriré?”. Però hi ha moltes altres preocupacions que es queden fora de la consulta perquè sembla que allò prioritari és salvar-te i que la resta no té importància”. I l’oncòloga està d'acord que no hi ha cap dubte trivial: “En tots dos escenaris és essencial la comunicació amb el teu oncòleg, amb el professional de suport psicològic, amb el personal d'infermeria, amb les associacions de pacients que juguen un paper important… Cap pregunta és absurda, qualsevol dubte que els preocupi és important i cal aclarir-la. Aquesta comunicació fluida és el que els permet gestionar aquesta incertesa i aquestes pors”.

1. Long-term outcomes of high-risk HR-positive and HER2-negative early breast cancer patients from GEICAM adjuvant studies and El Álamo IV registry. Breast Cancer Res Treat. 2023 Sep;201(2):151-159. doi: 10.1007/s10549-023-07002-1. Epub 2023 Jun 20.

2. British Journal of Cancer (2019) 121:904–911; https://doi.org/10.1038/s41416-019-0612-5

3. Dawson SJ, Provenzano E, Caldas C. Triple negative breast cancers: clinical and prognostic implications. Eur J Cancer. 2009;45 Suppl 1:27–40

Avui, Paula González té 34 anys i, transcorreguts 5 anys des del final del tractament sense cap mena de recaiguda, és ja el que es considera una llarga supervivent. D’aquí a uns dies ha de tornar a revisió i vet aquí la por, que s'intensifica quan s'aproxima una revisió o, paradoxalment, també quan les revisions es van espaiant. “N’he parlat molt amb altres dones i la por és el més difícil de gestionar. Jo intento tancar les comportes perquè la por a la recaiguda no es converteixi en el centre de les nostres vides. Les probabilitats estadístiques de la recaiguda no han de convertir-se en una limitació vital”.