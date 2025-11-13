El 1950, al cor del barri de Cimadevilla (Gijón), els senyors García i Liñero, que originalment es dedicaven a les conserves de peix, van tenir una idea revolucionària: envasar l'essència de la cuina asturiana perquè pogués viatjar pel món. Així va néixer Litoral, la primera fabada en conserva que va portar el sabor del nord fins a les llars de tot Espanya… i més enllà.
Encara que les primeres llaunes de fabada s'envasaven per als seus veïns asturians que havien emigrat a Cuba i trobaven a faltar els sabors de la seva terra, aviat van tenir tant d'èxit que van acabar abandonant les conserves de peix i apostant per la fabada Litoral, que es va convertir en una icona de la gastronomia popular. Avui, la fabada Litoral celebra el 75è aniversari fidel a la seva recepta original i al seu esperit d'innovació.
La seva elaboració és senzilla, però impecable: ingredients 100% naturals, sense conservants ni aromes artificials, un companatge asturià d'elaboració pròpia, i una tècnica única.
Tot —mongetes, xoriço, botifarra, cansalada viada i brou— s'introdueix a la llauna, que actua com una petita olla exprés. Allà dins es cuina i esterilitza el producte, garantint sabor, textura i seguretat alimentària sense necessitat d'additius. Cada llauna conserva així l'essència de la cuina de sempre, amb el sabor de la fabada casolana acabada de fer.
Litoral ha sabut adaptar-se als temps sense perdre l'essència. En una societat que viu a contrarellotge, ofereix plats honestos i llestos en dos minuts, que permeten gaudir del sabor de casa sense complicacions.
Aquesta combinació d'autenticitat i qualitat ha convertit a la marca en un referent del sector i en un aliat indispensable en milions de rebostos espanyols. “Litoral té història i molt futur. Els llegums són un pilar de la dieta mediterrània i part essencial de la nostra alimentació i ara, a més, estan en auge. Els consumidors busquen, cada vegada més, una alimentació saludable i els llegums són unes grans aliades, gràcies a la seva aportació de proteïna vegetal i fibra. En aquest context, també Litoral es converteix en una alternativa perfecta per als qui volen menjar bé i de forma equilibrada, encara que no tinguin temps de cuinar”, explica Isabel Velasco, directora de la fàbrica de Litoral a Gijón.
Litoral és també un orgull asturià. La fàbrica, que dona treball a unes 120 persones, no sols representa el cor industrial de la marca, sinó també el seu compromís amb la sostenibilitat. La planta és zero residus a abocador i, en els últims cinc anys, s'han invertit 7 milions d'euros per a, entre altres millores, reduir l'ús d'aigua i el consum energètic.
Des de fa dècades, la comunicació de Litoral té cara i veu pròpies: l'àvia. Ella representa la saviesa culinària transmesa de generació en generació, l'afecte en cuinar “a ull” i l'autenticitat dels plats de sempre.
Convertida ja en un símbol de la marca, és l'encarregada de recordar-nos que, encara que canviïn els temps, el sabor de casa mai no passa de moda.
L'ànima de Litoral també és l’empresa mateix. Durant els moments més difícils, la companyia ha demostrat el compromís amb les persones. Durant la pandèmia, la marca va aconseguir un rècord de producció –més de 300.000 llaunes al dia– per garantir l'abastament nacional. A més, va donar aliments al Banc d'Aliments d'Astúries, mascaretes a entitats locals i productes a zones afectades per catàstrofes naturals, com ara la dana de València.
Una mostra més que darrere de cada llauna hi ha molt més que menjar: hi ha solidaritat, esforç i comunitat.
Encara que la favada és el seu plat insígnia, Litoral ofereix més de 20 receptes i formats que inclouen, entre altres, el bullit madrileny, les llenties de La Rioja i els calls a la madrilenya. Un equip de cuina, liderat per un xef, és qui elabora totes les noves receptes de Litoral en la pròpia fàbrica. En línia a les noves tendències, han desenvolupat gammes com Avui Llegums o Litoral Vegetal, però sempre amb la mateixa premissa: ingredients naturals, sense conservants i amb oli d'oliva, perquè cada consumidor trobi el seu plat “de cullera” ideal.
Aquesta diversitat permet que cada consumidor trobi el seu “plat de cullera” ideal, sense perdre el sabor que defineix la marca.
Setanta-cinc anys després, Litoral continua sent molt més que una marca: és una part de la nostra memòria gastronòmica.
La fabada que va néixer a Gijón per alimentar els que eren lluny avui alimenta la nostàlgia, l'orgull i l'amor per la bona taula.
Perquè com deien a l'anunci: