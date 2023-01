“Cada vez que me ves cruzo la pared”

¿És possible estalviar i ser solidari?

Menys de la meitat de la població espanyola sènior aconsegueix estalviar a final de mes. Tres de cada deu estalvien fins a un 10%, mentre que el 44% ho fa entre un 11% i un 30%. Al seu torn, sis de cada deu afirmen que han prestat ajut econòmic a persones del seu entorn i García Fernández ho tradueix en una valoració positiva: «Una generació molt solidària amb el seu entorn i compromesa amb els altres, una cosa que més que preocupar m’alegra». Així, la percepció de l’evolució del suport econòmic a futur no canvia entre els espanyols, ja que un 51% dels enquestats consideren que la situació del seu entorn es mantindrà igual.

Jesús García Fernández, consultor, formador, divulgador i autor del llibre Yo soy Silver.

La vivenda representa la despesa més gran

Com afirma la coneguda psicòloga Silvia Congost la salut mental és sempre el més important. Tot i això, entre les despeses de la població espanyola, la salut emocional representa només el 30% i disciplines com la meditació tan sols un 13%. ¿Això és un problema? L’escriptor opina que «és improbable que una persona exerceixi molt bé la seva professió si a nivell personal està en crisi, per la qual cosa el primer pas és aconseguir l’equilibri interior que no té a veure res amb la reivindicació professional».

Si es pregunta on s’inverteixen més diners la resposta és clara: la vivenda representa el 46% del total, mentre que els aliments i les begudes no alcohòliques ocupen un 39%. Més avall queden despeses com la sanitat, el transport, l’ensenyament o la tecnologia. De fet, un 81% creu no poder restringir la seva despesa en sanitat o vivenda (84%) sense rebaixar la seva qualitat de vida. ¿Això pot suposar un risc? García Fernández ho té clar. I és que per a ell el més important és «ser conscient que el que realment tenim a la nostra vida som nosaltres mateixos, per la qual cosa la nostra salut, el nostre cos, la nostra ment és el més important».

Partint d’això, un 72% dels espanyols responen que cuiden la seva alimentació per mantenir una bona salut, un 61% passa revisions mèdiques constants, un 56% realitza exercici físic i un 51% respecta les hores de son. L’escriptor creu que «és improbable que una persona exerceixi molt bé la seva professió si a nivell personal està en crisi, per la qual cosa el primer pas és aconseguir l’equilibri interior que no té res a veure amb la reivindicació professional».

Tots vivim influïts

Influencers com el perfil de @mispapelicos, que compta amb més de 300.000 seguidors a Instagram, és un exemple més sobre com la digitalització entre la població sènior cada vegada és més una realitat. I una realitat demanada. Segons dades de Comscore, un 70% de la població més gran de 55 anys està connectada a internet.

La ‘influencer’ malaguenya @mispapelicos que compta amb més de 300.000 seguidors.

Tot i això, tot i que l’ús de les noves xarxes socials estigui en auge no es troben entre les favorites. Gmail, YouTube, Google Maps i Facebook són les més demanades, mentre que Instagram, Amazon, Spotify o WhatsApp es troben per sota.