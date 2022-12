Tot el que la teva assegurança de cotxe pot fer per tu i encara no saps

Text: Redacció

Però ¿només això? Doncs no. Perquè en ple 2022 les assegurances han evolucionat, igual com la societat, i la d’automòbils no es quedaria enrere. I a MAPFRE tenen un producte 360º que ho compleix pràcticament tot, fins i tot coses que no imaginem.

L’assegurança d’automòbils de la companyia té diferents opcions (a tercers i a tot risc) que s’adapten a cada persona i una sèrie de cobertures que són molt difícils de trobar avui dia al mercat.

Un dels seus principals avantatges és el servei de geolocalització a través de l’app de MAPFRE, que permet donar assistència a la carretera de manera ràpida i àgil, a qualsevol punt de la Península gràcies a les més de 2.200 grues. A més, en els Centres de Servei de l’Automòbil ofereixen una gestió integral en la reparació del vehicle, un servei únic al sector d’assegurances a Espanya.

Es tracta de centres que estan orientats a simplificar tots els tràmits derivats d’un accident. Els clients hi poden deixar els seus vehicles en cas de sinistre i la companyia s’encarrega de tot el necessari per deixar-los en perfectes condicions. Tot això amb atenció personalitzada i la possibilitat de comptar amb un vehicle de substitució de cortesia, que disposa d’etiqueta 0 o ECO de la DGT. En té 39 a tot Espanya. Una altra característica és la Xarxa de Tallers Distingits, que proporciona reparació de per vida.

Però si hi ha una cosa que distingeix aquesta assegurança de la resta és el seu servei ‘Yo me ocupo’, el que MAPFRE fa per tu. Es tracta d’un servei pel qual la companyia s’encarrega dels tràmits burocràtics del dia a dia dels clients, traient-los aquestes tasques amb la garantia fent que tot surti com desitgen.

¿I si em quedo penjat enmig del no-res?

Quedar-se penjat amb el cotxe en una carretera és una cosa que entra dins del possible quan es transita habitualment per autovies i autopistes, però de vegades passa en altres llocs. Camins de sorra, en el camp, en zones amb grava... Aquí també ens pot jugar el vehicle una mala passada, i això és un fet que preveu MAPFRE al contrari que la majoria de les companyies d’assegurances.

MAPFRE dona assistència en tot tipus de via, també en les denominades ‘no aptes’ (sense asfaltar), fet que dona molta seguretat al volant quan s’ha de transitar per aquests llocs, ja que saps que si passa alguna cosa la teva assegurança hi actuarà.

Igualment, proporciona assistència a la carretera des de quilòmetre zero, sigui on sigui el vehicle, cosa que tampoc és habitual en totes les assegurances de cotxe. Quant a l’assistència al mateix vehicle, MAPFRE el trasllada al taller designat el mateix dia del sinistre a una distància de fins a 150 quilòmetres. Si és més lluny, també transporta el vehicle al taller desitjat, en un termini màxim d’entre 3 i 5 dies. I sense oblidar el servei porta a porta, pel qual et recullen el cotxe a casa per portar-lo a reparar i te’n porten un de substitució perquè l’utilitzis el temps que estarà el teu cotxe al taller.

Plans de pagament

Quant a les possibilitats de pagament de l’assegurança, MAPFRE també té novetats. El seu pla de pagaments permet als clients que tinguin altres assegurances contractades unir en un sol rebut mensual totes les pòlisses, cosa que possibilita organitzar l’economia domèstica més bé al tenir una quantitat fixa al mes per les seves assegurances.

Així, parlem d’una assegurança completa que ofereix molt més del que dona una assegurança de cotxe habitual, ja que no només et protegeix al volant, sinó que es preocupa de molts altres aspectes.