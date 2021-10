Contingut ofert per:





MAPFRE, l'asseguradora global de confiança, s'ha caracteritzat al llarg del temps per la seva evolució constant i la cura i la bona relació amb els clients. El seu Pla de Fidelització MAPFRE teCuidamos es va dissenyar per cobrir totes les necessitats dels seus clients i les de les seves famílies.

Ara volen anar més enllà i, seguint aquesta línia, MAPFRE teCuidamos llança Descubre cómo te cuidamos, una nova manera, senzilla i intuïtiva, de conèixer tots els avantatges que ofereix aquest pla. Aquest web interactiu guia els usuaris de forma senzilla i intuïtiva a través d'una conversa dissenyada perquè trobin en cada moment la solució perfecta a les seves necessitats.

Per gaudir de tots els avantatges d'aquesta nova eina i trobar solucions a mida, tan sols cal ser de MAPFRE i donar-se d'alta al Pla de Fidelització de forma totalment gratuïta. Així, qualsevol client pot treure el màxim profit al seu dia a dia i trobar solucions a mida per fer la seva vida més còmoda.

Facilitats per independitzar-se o muntar un negoci propi, ajuda per fer la declaració de la renda, descomptes en posar gasolina, organització d'una lluna de mel inoblidable, reformes a casa, assessoria fiscal financera, assessor per a la jubilació, telefarmàcia, plans d'estudi per als nens, plans de lleure en família…

Ja sigui en situacions quotidianes o en les més extraordinàries, la llista de serveis que ofereix MAPFRE teCuidamos és àmplia i molt variada. Un company de viatge que és a prop i ajuda els clients en els moments més importants de la seva vida i la de la seva família. Entrant a la web es pot personalitzar la cerca, filtrar per edat i deixar-se guiar. Sigui quina sigui la necessitat, MAPFRE teCuidamos troba la millor solució. Una eina eficaç i creativa per deixar-se cuidar i gaudir sense preocupacions del dia a dia.