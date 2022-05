Gloria Ramos és una actriu espanyola que es va donar a conèixer pel paper de Collantes a la pel·lícula ‘Campeones’ de Javier Fesser. La seva interpretació li va valer una nominació als Premis Goya del 2018 en la categoria de millor actriu revelació. La noia assegura: “Sempre he volgut ser actriu, des de molt petita m'hi vaig posar molt pesada i els meus pares em van dir que m'apuntarien a teatre i ball”, i des de llavors s'ha dedicat a perseguir el seu somni. Gloria Ramos ha posat molt esforç i dedicació a la seva vocació. “Pujo a l'escenari i m'agrada”, admet, sense deixar de banda les altres ambicions.

Amb decisió

Sens dubte, aquesta actriu és una persona decidida que quan té un objectiu s'esforça per aconseguir-lo. De fet, Gloria Ramos és una tot terreny. Entre les activitats realitza el tir amb arc o el futbol. “Ara estic fent teatre i estic de gira per Espanya”, relata la noia. La família és el seu gran suport. De fet, l'actriu reconeix: “La meva mare m'ajuda en els assajos i m'acompanya als rodatges i les gires de teatre”.

Gloria Ramos no deixa de posar-se reptes. El seu nou objectiu és treballar en un musical perquè “m'agrada cantar” i per això va rebre classes en línia de cant durant la pandèmia.

Invertir per aconseguir els nostres objectius

Amb esforç i constància aconseguirem els nostres objectius vitals, de la mateixa manera que passa amb els objectius financers. Però abans de prendre qualsevol decisió, és fonamental estar ben informats i saber què hem de fer per apropar-nos al que ens proposem. Natalia de Santiago, experta en finances, ens descobreix alguns conceptes clau sobre inversió per fer un pas endavant i posar a treballar els nostres estalvis. Pots veure el vídeo complet aquí.

Per això és important comptar amb l'assessorament d'un expert que ens ajudi a triar quins productes d'inversió s'acosten més als nostres objectius tenint en compte el nostre perfil de risc i la nostra situació personal.

Segons el moment en què ens trobem, haurem de decidir quin és el tipus d'inversió que més s'acosta a les nostres necessitats i al risc que podem assumir. Ja que no hi ha rendibilitat sense risc.

Cultura financera

El programa de cultura financera de CaixaBank, 'Molt per fer' torna de nou amb diferents líders de la cultura i l'esport per apropar a la població conceptes financers bàsics. A més, aquest any s'hi incorpora l'experta en finances Natalia de Santiago, que juntament amb el professor de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, Xavier Puig, seran els encarregats d'explicar-nos els conceptes bàsics de cada temàtica perquè puguem assolir el nostre benestar financer.

Com a banca socialment responsable, CaixaBank impulsa, de manera presencial i telemàtica, el coneixement financer a través d'informació neutra, independent i de qualitat, per ajudar la societat a prendre decisions responsables sobre l'economia personal i familiar.