Per fer-ho, Xavier Puig, professor d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management, ens revela al nou capítol del programa de cultura financera 'Molt per fer' de CaixaBank, les claus per aconseguir-ho. "La cultura financera d'una persona està formada pels coneixements, les habilitats i les actituds que l’ajudaran a prendre decisions financeres conscients i assenyades", explica l'expert.

Conèixer les eines

Hi ha decisions a la nostra vida que influeixen directament en el nostre futur, com planificar la jubilació, demanar un préstec o hipoteca, invertir o contractar una assegurança. Si comptem amb els coneixements necessaris, prendrem decisions de manera més eficient. "La cultura financera ofereix eines que podem aplicar en cada cas segons la nostra situació", afegeix l'expert.

En el cas de l’estalvi, està bé saber distingir entre els diferents tipus segons els nostres objectius. Per exemple, és important tenir en compte els imprevistos que puguin sorgir al llarg de la vida i estalviar els diners que ens sobren a final de mes. O comptar amb un fons d'emergència que consisteix a estalviar una quantitat fixa a principi de mes. Però si tenim clar el nostre objectiu podem dur a terme un estalvi planificat, per exemple, per comprar-nos una casa o per quan ens jubilem.

I és que, Xavier Puig creu en la importància d'aquest darrer concepte, perquè “si volem portar el mateix ritme de vida quan ens jubilem cal planificar-ho i començar a fer-ho com més aviat millor”. Com més aviat ens hi posem, l'aportació necessària serà més baixa i obtindrem més rendiment. Tal com l'expert conclou, “tenir coneixements de cultura financera i aplicar-los ens apropa al benestar financer”.

Seguretat i confiança

De la mateixa manera que recomana Xavier Puig, la futbolista Alexia Putellas gràcies al seu esforç i les eines necessàries, també ha aconseguit assolir molts dels seus objectius. “Sé quines són les meves capacitats i fins on puc arribar, intento estar en un repte constant perquè cada vegada el sostre sigui més alt”, explica l'esportista.

Per a Alexia, la seguretat i la confiança han estat clau per llançar-se a fer realitat els seus somnis i objectius. Descobreix la història de la bicampiona de la Pilota d'Or aquí.

Banca sostenible

El programa de cultura financera de CaixaBank, 'Molt per fer' reuneix líders de diferents àmbits, com la cultura, l'esport o la gastronomia, entre d'altres, per destacar des de la seva experiència personal la importància de conceptes financers com l'emprenedoria, l'estalvi o la inversió. Aquestes experiències es complementen amb l'ajuda d'un expert/a en finances, que explica detalladament conceptes clau sobre les diferents temàtiques financeres. Com a banca sostenible, CaixaBank impulsa, de manera presencial i telemàtica, el coneixement financer a través d'informació neutra, independent i de qualitat, per ajudar la societat a prendre decisions responsables sobre l'economia personal i familiar.

Al costat del programa 'Molt per fer', CaixaBank ha creat un Hub, a través del qual difon tots els conceptes financers bàsics lligats als projectes vitals més freqüents de la població. Totes les activitats presencials per millorar el coneixement d'educació financera a Espanya que l'entitat ha impulsat històricament s'han complementat amb continguts digitals i recursos audiovisuals, als quals es pot accedir de forma gratuïta a través de caixabank.cat/muchoporhacer, ubicat dins del portal global de l’entitat.