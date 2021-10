Cada dia ens relacionem amb el món de les finances. No importa la feina que tinguem, tots estem involucrats amb el món financer. Per poder gestionar millor els nostres diners i conèixer les oportunitats i els riscos que tenen els productes financers és necessari comptar amb una bona cultura financera . Així ho explica el professor d'economia i empresa de la Universitat Pompeu Fabra Barcelona School of Management, Xavier Puig, en la nova entrega de Molt per Fer, el programa de cultura financera de CaixaBank.

I és que, encara que pensem que "els temes financers" no són cosa nostra, cada dia prenem decisions en les quals els nostres ingressos hi estan involucrats, ja sigui a l'hora de fer una compra, cobrar la nòmina, demanar un préstec o decidir obrir un pla de pensions.

Trobar el benestar financer

L'educació financera, a més d'ajudar-nos a prendre les decisions correctes amb seguretat i confiança, també ens ajuda a aconseguir els nostres objectius a llarg o mitjà termini: ja sigui poder-nos comprar un cotxe, donar l'entrada d’un pis, organitzar un viatge o estudiar un màster; cada persona té el seu. Portar un pressupost de manera rigorosa ens pot ajudar a prendre decisions que ens acostin al nostre objectiu financer. "El pressupost és una eina molt útil ja que ens ajuda a controlar ingressos i despeses", explica Xavier Puig. Si som constants i el revisem periòdicament podrem trobar despeses duplicades o innecessàries. Això ens ajudarà a prendre decisions que ens acostin al nostre objectiu.

Més enllà d'això, comptar amb una bona cultura financera ens dona eines per aconseguir el nostre benestar financer. Des de conèixer la diferència entre estalvi i inversió o per què és important tenir un fons d'emergència per a imprevistos, fins a saber què necessitem per emprendre, quan i com contractar una assegurança o que el millor moment per pensar en la nostra jubilació és avui. I és que l'educació financera és clau perquè les persones puguin desenvolupar-se al llarg de les diferents etapes de la vida.

La importància de la cultura financera

Al llarg de tota la temporada de 'Molt per fer', amb l'experiència de líders de la cultura, l'esport i la gastronomia i de la mà d'un expert en cultura financera, CaixaBank ha acostat a la població conceptes financers bàsics com l’emprenedoria, l'estalvi i la inversió, l'economia familiar, els endeutaments, la seguretat bancària...

