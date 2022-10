Convidada a ‘Molt per fer’

'Molt per fer' és el programa de cultura financera de CaixaBank que ens ajuda a descobrir conceptes financers com l'emprenedoria, l'estalvi o la inversió de manera senzilla. Alexia Putellas és la nova convidada al programa. En aquest espai ens ha explicat com ha treballat per construir el seu propi camí i que, gràcies al seu afany i les eines adequades, ha aconseguit molts dels seus objectius.

L'esportista reconeix que, tot i que el futbol sempre va ser la seva passió, no va pensar mai que pogués ser una sortida professional perquè fa 20 anys era impensable. Segons va anar creixent, Alexia va poder viure del seu hobby i dedicar-s'hi professionalment. Esforç, constància, disciplina... són algunes de les màximes que l'han acompanyat al llarg de la vida. "Cal marcar-se un objectiu i traçar el camí", explica.

Però com en tots els aspectes de la vida, en l'esport d'elit també cal afrontar moments complicats. “Cal tenir la tranquil·litat que estàs donant el 100% i saber adaptar-se a qualsevol situació, és molt important”, expressa Alexia. Cal tornar a aixecar-se després dels moments dolents, perquè tal com ho veu la jugadora, encara que pugui tenir un entrenament dolent, sap que, l'endemà, hi podrà tornar.

Cultura financera: Per què és important?

Alexia Putellas ha treballat per construir el seu propi camí amb afany i les eines necessàries. De la mateixa manera, tenir coneixements en cultura financera i aplicar-los ens apropa al benestar financer. Ja que, en general, tots tenim ingressos i despeses i prenem decisions en el nostre dia a dia.

Xavier Puig, professor d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra – Barcelona School of Management, explica que “la cultura financera d'una persona està formada pels coneixements, les habilitats i les actituds que l’ajudaran a prendre decisions financeres conscients i assenyades”. Si voleu descobrir la importància d'una bona cultura financera, podeu veure el vídeo de l'expert aquí.

