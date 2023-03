No tenir pressa és la clau per gaudir dels avantatges de la banca en línia

En el programa de CaixaBank, 'Molt per fer', l'expert Xavier Puig ens revela com aprofitar l'entorn digital amb seguretat i confiança.

Tot i que moltes persones encara tenen cert respecte a navegar per internet o utilitzar la banca en línia, els avantatges que ofereix l'entorn digital són molts, per això, l'expert en economia i empresa ens dona les claus per fer-ho amb seguretat i confiança. “Guanyar seguretat i confiança en aquest terreny és possible i, en moltes ocasions, depèn més de fixar-nos en detalls i d’aplicar el sentit comú que de ser autèntics experts digitals”, exposa Xavier Puig.

Aplicar el sentit comú

Per poder gaudir dels avantatges de navegar per internet i evitar caure en algun parany o frau és important no tenir pressa. "De vegades, amb l'estrès del dia a dia, les presses ens porten a no ser prudents i no aplicar el sentit comú, i això fa que no ens fixem bé en els detalls", explica Xavier Puig.

És important saber que, si el nostre banc ens contacta a través de correu electrònic o per telèfon, mai ens demanarà dades confidencials o contrasenyes. És important revisar el remitent que, sovint, en cas d'estafa apareix amb alguna lletra alterada. Sempre cal fixar-se que el nom no sigui un codi de números sense sentit i que el domini associat correspongui exactament al del teu banc. “El factor humà és clau en els ciberatacs. Per això, els experts recomanen adoptar bones pràctiques digitals”.

Però també pot passar que en cas de frau se suplanti directament el remitent, per això també cal fixar-se en el missatge. “Davant del dubte, no hem de clicar cap enllaç, ni obrir cap fitxer adjunt, ja sigui per correu electrònic o per sms”, manifesta l'expert.

No totes les persones tenen la mateixa soltesa en l'entorn digital, en cas de dubte és millor contactar amb el nostre banc

Si tot i així hem caigut a l'estafa, ja sigui que donant les nostres dades bancàries o clicant en un enllaç o fitxer adjunt, “hem de posar-nos en contacte amb el nostre banc per bloquejar les nostres credencials d'accés al compte i a les targetes”, recomana Xavier Puig.

Tenir cura dels detalls i ser previngut

Quan estem en entorns digitals és important prendre precaucions per navegar amb seguretat. De la mateixa manera, un mag ha d'estar atent i ser previngut, per això mai no expliquen els seus secrets. El Mago Pop sempre aconsegueix que els seus xous siguin nous i sorprenents però el seu secret és “poder avançar-te als problemes que puguin sorgir amb milers d'hores d'assaig. Cal intentar que no falli mai o gairebé mai”.

