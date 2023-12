Mahou San Miguel, una palanca clau en la transformació de l'hostaleria

La companyia cervesera manté un vincle històric amb el sector clau en el teixit econòmic i social d'Espanya.

Ofert per



L'hostaleria juga un paper fonamental en el teixit empresarial del nostre país i té un impacte significatiu en diferents aspectes econòmics i socials. Aquest sector, en el qual s'inclouen des de petits bars fins a restaurants de renom, a més de formar part de la nostra cultura, influeix en l'economia i l'ocupació. I és que, en termes d'ocupació, és un dels principals generadors de feina a Espanya. Segons dades de l'INE del primer trimestre de 2023, l'ocupació d'aquest sector va representar el 7,6% de l'ocupació nacional amb més d'1,5 milions d'empleats. Però també ha de fer front a diferents reptes com la digitalització, la innovació o les noves tendències, i no sempre ha estat un camí fàcil. Per això, Mahou San Miguel s'ha posicionat com un aliat estratègic per la seva estreta vinculació amb aquest sector, evolucionant més enllà de les begudes per oferir també serveis que aportin valor al mercat i als seus clients.

Pla de Transformació

L'esperit emprenedor i innovador està imprès en l'ADN de Mahou San Miguel i és el que l'ha portat a convertir-se en la companyia espanyola de begudes líder del nostre país, la qual cosa li permet jugar un paper molt important en el desenvolupament del seu teixit econòmic i social. Aquí l'hostaleria té un paper clau, no només en l'activitat del país sinó també en el negoci de la cervesera. En el marc del seu compromís amb bars i restaurants, Mahou San Miguel ha posat en marxa un Pla de Transformació per al sector dotat amb 90 milions d'euros, que reforça la seva posició com el soci de referència per a l'hostaleria al nostre país. Una inversió que se suma als més de 600 milions d'euros que la companyia ha invertit des de l'inici de la pandèmia per recolzar al sector.

Amb aquest innovador projecte, la companyia dona resposta a les demandes dels hostalers mitjançant una proposta de serveis, eines i productes que contribueixen a evolucionar els seus models de negoci amb la innovació, la sostenibilitat i la digitalització com a eixos clau. Per a això, Mahou San Miguel ha invertit temps a escoltar i entendre les necessitats dels seus socis, els bars i restaurants, i ha desenvolupat solucions integrals i personalitzades per a ells, la qual cosa s'ha traduït en una major rendibilitat, simplificant el seu dia a dia i millorant l'impacte social i ambiental dels seus negocis.

Tres eixos d'actuació

Mahou San Miguel ha dissenyat el seu Pla de Transformació per a l'Hostaleria treballant sobre tres eixos que considera fonamentals per a la transformació del sector: la digitalització i la innovació, la sostenibilitat i les solucions integrals per al punt de venda.

Això es materialitza amb algunes de les seves iniciatives com Rentabilibar, la plataforma digital líder del sector a la qual estan adherits més de 115.000 establiments de tot el país. Aquí, els hostalers troben assessorament, formació i acompanyament per a la digitalització del seu negoci, però també una eina útil per centralitzar la gestió de les seves comandes.

La companyia també compta amb +Bar, una plataforma per a l'hostaleria que acompanya i assessora l'hostaler, sigui o no client, en diferents aspectes del dia a dia dels negocis o en projectes a llarg termini. Entre els serveis que ofereixen en el seu catàleg es troben necessitats com manteniment, equipament, gestió administrativa o decoració, fins a serveis d'assessoria gastronòmica o consultoria de negoci. A més, ofereixen un altre tipus de productes com LaLigaTV Bar, el canal de televisió de futbol de LaLiga per a l'Hostaleria, que fomenta l'increment del trànsit al punt de venda.

En matèria de sostenibilitat, la companyia treballa per transformar tant la companyia com els establiments amb els quals treballa mitjançant sensibilització, formació i acompanyament en aquest àmbit, oferint assessorament d'experts, així com eines i solucions pràctiques en el punt de venda. Exemple d'això és que tots els envasos que Mahou San Miguel comercialitza en el canal d'Hostaleria són retornables. I mitjançant Voldis, el seu negoci de distribució pròpia, està pilotant diverses iniciatives de mobilitat sostenible treballant amb flotes i rutes zero emissions en centres urbans que tenen en compte tant les necessitats dels hostalers com les dels veïns que conviuen allà. Altres de les iniciatives són les terrasses que subministren als establiments, que són 100% reciclables i fabricades amb materials reciclats, així com els para-sols que milloren la qualitat de l'aire i redueixen la contaminació.

Finalment, la companyia també té un fort compromís amb el sector en l'àmbit de la formació i l'ocupació. Això es tradueix en un programa pioner, "Creem Oportunitats d'Hostaleria i Turisme", que impulsa a través de la seva Fundació. L'objectiu és capacitar els professionals del demà, contribuint a revitalitzar el sector promovent l'especialització i l'ocupació de qualitat pels més joves.

En definitiva, a través d'aquest Pla de Transformació, Mahou San Miguel pretén jugar un paper actiu en l'evolució de l'hostaleria, contribuint de manera rellevant a la seva competitivitat i sostenibilitat futures. Per això, després d'una primera fase, ja està dissenyant els següents passos de la seva ruta fins al 2030.