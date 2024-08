Converteix casa teva en una llotja d'honor

Siguem sincers, som un país de futbol. Una passió que ens mou i que passa de generació en generació. Perquè ens agrada tant, ho vivim al màxim i ho compartim. Per això a cada partit convertim casa nostra en una llotja d'honor.

El futbol s'ha convertit en un dels espectacles més grans del món, un fenomen que mou milions de persones a tot el món i que arriba a audiències massives. Per això, els aficionats no es conformen amb qualsevol cosa i busquen serveis específics de televisió i streaming variats i de qualitat, és a dir, no es conformen només amb una retransmissió fiable i segura, també volen continguts addicionals que els facin vibrar més enllà de cada partit.

¿Fer futbol per a amants del futbol?

Un dels punts clau de l’oferta d’entreteniment de Movistar és el futbol. El seu esperit de competició també ha conquerit el mercat dels continguts esportius i de l’entreteniment en streaming, i és un dels principals aspectes per triar una o altra plataforma. Els amants del futbol saben que a aquest esport no només s'hi juga, es viu. I no només es viu, també es fa: més enllà dels equips i les estrelles, després de cada competició, queda reviure les millors jugades amb l’anàlisi de la jornada.

Real Madrid - Betis Jornada 38. Temporada 23-24

Per això, els que gaudeixen de l'esport rei sense moure's del sofà trien continguts variats, ja que a més de “veure futbol” volen “viure el futbol”. Aquest desig es fa realitat accedint a programes exclusius, canals propis i moltes hores de continguts únics de la mà dels millors professionals del sector, com Carlos Martínez, Maldini, Lucía Villalón o Juanma Castaño.

Si ets dels que saben que el partit no acaba al minut 90, t'encantaran programes com “El dia después”, “Universo Valdano” i “Deporte Plus+” o descobrir el punt de vista de Susana Guasch a “Info deporte+”. I tot aquest contingut és a la “Casa del fútbol” que ha dissenyat Movistar, per a clients i nous clients, aficionats com tu, amb una proposta diferencial amb tot el futbol i sense permanència. Perquè ara, a més de tots aquests continguts es pot accedir al resum i moments destacats en finalitzar cada partit.

Converteix casa teva a la casa del futbol

El Soccer Champions Tour i la Supercopa, després, tots els partits de LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, Champions League i les millors competicions europees i internacionals. Els aficionats com tu ho volen tot, perquè no només veuen els partits, també els viuen. I el millor lloc per això és a la teva butaca favorita. Tria el paquet Todo el Fútbol de Movistar amb totes les competicions, i converteix casa teva en una llotja d'honor i convida a qui tu vulguis.

A més, perquè cada partit sigui una experiència pots comptar amb la connectivitat més segura, perquè la qualitat de la retransmissió es basa en la xarxa de Movistar: la màxima velocitat que et garantirà la xarxa 5G. ¿Què t'aporta això? La millor connectivitat que es tradueix en una qualitat d'imatge i un so superior, sense talls ni retards en la retransmissió. Perquè la teva experiència d'usuari et porti el camp a casa teva.

Viu totes les jornades on vulguis

Amb la connectivitat de Movistar el consum de continguts en streaming et segueix on tu siguis, perquè puguis moure't per la casa del futbol sense perdre't res. Perquè puguis convertir qualsevol lloc en una llotja d'honor, la plataforma de Movistar et permet no només veure qualsevol partit en diferit, també podràs gaudir del futbol a qualsevol lloc, ja sigui a la Smart TV de la teva segona residència, gràcies a la Fibra addicional de Movistar, o en qualsevol dels teus dispositius mòbils fora de casa.

Però si a més et cal renovar-te, Movistar posa a la teva disposició, amb independència que siguis ja client o nouvingut, una àmplia oferta a SmartTV, amb models de fins a 65” i marques com LG, Samsung, Daewoo i TCL, o altres dispositius com la PS5 o l'iPhone 15, perquè no et falti res en tecnologia.

Girona - Granada Jornada 38. Temporada 23-24

Això és possible gràcies a les funcionalitats que inclou l'operador, unes funcionalitats, com la multicàmera, que s'integren en una plataforma que destaca per la facilitat d'ús. Sense necessitat de saltar d'una plataforma a una altra, perquè amb el descodificador de Movistar, tens a mà el poder de decidir què veure.

Alhora, la interfície és molt intuïtiva i et permet accedir a qualsevol contingut mitjançant un accés únic, perquè tinguis al teu abast l'oferta més completa i unificada del mercat.

Converteix la teva llar en una llotja d’honor i viu l’experiència on es fa futbol.